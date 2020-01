Domenica 2 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna ed Urano sostare in Toro, mentre Venere e Nettuno stazioneranno nel segno dei Pesci. Marte permarrà in Sagittario come Plutone, Saturno e Giove che continueranno il loro domicilio in Capricorno. Infine Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita dell'Acquario, nel frattempo il Nodo Lunare rimarrà sui gradi del Cancro. Oroscopo favorevole per Acquario e Pesci, meno roseo per Gemelli e Bilancia.

Sul podio

1° posto Acquario: amore top. Il sereno potrebbe tornare a regnare sovrana nel focolare domestico nativo e ciò favorirà anche la reciproca affettuosità che ne cimenterà la simbiosi di coppia.

2° posto Pesci: incontri. Le nuove conoscenze fatte dai nati del segno questa domenica avranno buone chances di rivelarsi interessanti sotto il profilo amoroso. Venere e Nettuno a braccetto propizieranno la nascita di freschi flirt.

3° posto Leone: grintosi. La determinazione di cui disporranno i nativi nel giorno a loro dedicato sarà, con tutta probabilità, parecchia e li aiuterà a superare i probabili ostacoli odierni.

I mezzani

4° posto Toro: intuitivi. Il sestile tra il Sole e Mercurio donerà ai nati Toro una spiccata dote intuitiva che favorirà sopratutto i progetti professionali dei lavoratori autonomi.

5° posto Capricorno: lavoro top. Le vicende professionale andranno col vento in poppa, dono gradito della triade Saturno-Plutone-Giove nel segno che promuoverà lo stacanovismo.

6° posto Vergine: mondani. Domenica in cui i nati del segno vorranno e potranno concedersi una serata mondana all'insegna del divertimento, dove le risate saranno assicurate.

7° posto Sagittario: relax. Le giornate appena passate si sono rivelate faticose per i nativi che potrebbero optare per ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ricaricare le batterie in vista dei prossimi giorni.

8° posto Cancro: amore flop. Le faccende di cuore odierne riserveranno presumibilmente dei dissapori ai nativi che dovranno fare i conti con una certa gelidità affettiva, dono sgradito dalle molteplici asperità planetarie.

9° posto Scorpione: pessimisti. Ventiquattr'ore dove i nati del segno potrebbero assumere un atteggiamento pessimista che, gioco forza, attrarrà ulteriori negatività come in un circolo vizioso.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: bizzosi. Basterà qualsiasi futilità a scatenare l'ira dei nati del segno che quest'oggi risulteranno estremamente nervosi, sopratutto nel luogo di lavoro.

11° posto Bilancia: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze pratiche a cui dovranno adempiere questa domenica i nativi che, se non ne rimanderanno alcune, potrebbero veder avanzare galoppante lo stress.

12° posto Ariete: senza filtro. Oggi potremmo assistere ad una versione senza filtro dei nati Ariete che presumibilmente non penseranno né prima di agire e nemmeno prima di proferire parola.