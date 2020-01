Martedì 21 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna e Marte sui gradi del Sagittario, mentre il Sole e Mercurio transiteranno nell'Acquario. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno, così come Urano che continuerà il suo transito in Toro. Infine Venere e Nettuno saranno nell'orbita dei Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare sosterà in Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Acquario ed Ariete, meno rosee per Sagittario e Pesci.

Cancro perplesso

Ariete: focosi. La passionalità potrebbe tornare a regnare sovrana nel menàge amoroso nativo, grazie al duetto Luna-Marte che sarà stimolato dalla posizione del Pianeta della Bellezza.

Toro: spossati. Le energie saranno probabilmente messe a dura prova dalla posizione dissonante di Marte che farà optare molti nativi, gioco forza, prendersi un giorno di ferie per ricaricare le batterie.

Gemelli: sereni. Nel focolare domestico il clima dovrebbe volgere al bello con grande soddisfazione del partner, che sembrava esausto delle burrasche dialettiche dei giorni precedenti.

Cancro: straniti. Il comportamento ambiguo di un amico potrebbe far saltare la mosca al naso ai nati del segno che, superata la perplessità iniziale, non perderanno tempo nel chiedere doverose spiegazioni.

Leone energico

Leone: energici. Il dono odierno dei Luminari e di Marte nel loro Elemento sarà la grande mole di forze su cui potranno contare i nati Leone mentre perseguiranno i loro obiettivi professionali.

Vergine: poco lucidi. La concentrazione potrebbe non essere il piatto forte in casa Vergine, difatti saranno in molti i nati del segno che sceglieranno di procrastinare le attività pratiche meno impellenti.

Bilancia: hobby. Martedì ideale per cimentarsi in un nuovo hobby che allontanerebbe, almeno per un po', le problematiche professionali aiutando i nativi a svagare la mente dai pensieri uggiosi.

Scorpione: pungenti. Le esternazioni al vetriolo dei nativi non passeranno probabilmente inosservate, tanto che qualche collega potrebbe fare loro una sonora lavata di capo.

Acquario creativo

Sagittario: abbuffate.

I buoni propositi di una corretta alimentazione saranno, con ogni probabilità, ben lontani dalle idee dei nativi, i quali al contrario potrebbero concedersi un pasto luculliano assieme al partner.

Capricorno: relax. Una giornata dove i nati del segno opteranno presumibilmente per ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Acquario: creativi. I lavoratori autonomi del segno avranno una marcia in più, grazie allo sfavillante duetto Marte-Mercurio, perché saranno probabilmente dotati di grande creatività.

Pesci: bugiardi. Le menzogne dei giorni scorsi potrebbero essere scoperte in questa giornata, facendo fare una figura barbina ai nativi. Per salvare la faccia farebbero meglio a chiedere scusa sinceramente.