Nell'Oroscopo di martedì 21 gennaio troviamo sul piano astrale Venere e Nettuno stazionare in Pesci, mentre Luna e Marte sosteranno in Sagittario. Mercurio ed il Sole rimarranno stabili in Acquario come Plutone, Saturno e Giove che permarranno in Capricorno. Infine Urano resterà nel domicilio del Toro ed il Nodo Lunare continuerà la sua sosta in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Bilancia, meno entusiasmanti per Cancro e Sagittario.

Podio dell'oroscopo

1° posto Bilancia: hobby.

Oroscopo di martedì favorevole per i nati Bilancia che, seguendo la loro indole intraprendente (ultimamente rimasta sopita), potrebbero dedicarsi ad un nuovo hobby, che li aiuterà a rigenerarsi ed allontanare le ansietà.

2° posto Leone: energico. Il bottino energetico dei nati Leone, con grande probabilità, risulterà stracolmo e tale mole di forze servirà loro per avanzare celermente nei loro progetti professionali in essere.

3° posto Acquario: creativi. L'estro sarà presumibilmente una dote spiccata nel martedì dei nativi che svolgono un lavoro da libero professionista.

Spaziare nei vecchi schemi ed intraprendere nuovi percorsi lavorativi sarà una manna dal cielo anche sul fronte economico.

Oroscopo di martedì: i mezzani

4° posto Gemelli: sereni. Oroscopo del giorno nativo che potrebbe veder tornare nuovamente il sereno nel focolare domestico, dopo le giornate burrascose precedenti che ne avevano minato la tranquillità in coppia.

5° posto Capricorno: relax. Quest'oggi saranno presumibilmente in molti i nativi che decideranno di staccare la spina dalla quotidianità per dedicarsi esclusivamente al proprio benessere psico-fisico grazie agli ampi spazi di rilassamento che si riusciranno a ritagliare.

Probabili miglioramenti nel menàge amoroso.

6° posto Ariete: passionali. La scintilla della passionalità potrebbe riaccendersi in casa Ariete grazie alla Luna e Marte stimolati dal favorevole transito venusiano. Qualche attrito, invece, sul fronte professionale dove servirà un pizzico di diplomazia per uscirne indenni.

7° posto Toro: fiacchi. La voglia di mettersi in gioco verrà meno in questa giornata per i nati Toro che, come inevitabile conseguenza, dovranno rimandare alcune delle attività pratiche meno urgenti in modo da allontanare lo stress.

8° posto Vergine: distratti. Giornata dove i nati del segno non brilleranno presumibilmente per la concentrazione, che di solito li contraddistingue, e le persone con cui avranno a che fare resteranno straniti dal loro atipico mood.

9° posto Scorpione: pungenti. Le stoccate dei nati Scorpione lasceranno probabilmente il segno nelle persone colpite, alcune delle quali (specialmente nell'ambiente professionale) non perderanno tempo nel rivolgere loro una sonora ramanzina.

Le ultime posizioni dell'oroscopo odierno

10° posto Cancro: straniti. Oroscopo odierno poco conciliante per i nativi che saranno alle prese con dei comportamenti sopra le righe di un amico, il quale dapprima li renderà perplessi ma successivamente curiosi delle motivazioni di tali gesti.

11° posto Pesci: bugiardi. Una menzogna che i nativi hanno detto nei giorni scorsi potrebbe uscire clamorosamente allo scoperto nella giornata odierna, mettendoli in imbarazzo.

Per uscire dall'impasse basterà chiedere sinceramente scusa.

12° posto Sagittario: abbuffate. Oggi i nati del segno potrebbero curarsi ben poco di perseguire un corretto regime alimentare preferendo, con ogni probabilità, concedersi piatti sfiziosi anche se parecchio calorici.