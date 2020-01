Nel mese di febbraio 2020 troviamo sul piano astrale Venere viaggiare dal segno dei Pesci (dove staziona Nettuno) al segno dell'Ariete. Mercurio ed il Sole cambieranno domicilio spostandosi dai gradi dell'Acquario ai Pesci, nel frattempo Plutone, Saturno e Giove rimarranno stabili in Capricorno. Infine Urano permarrà nell'orbita del Toro come Marte che continuerà il suo moto in Sagittario. Previsioni astrologiche mensili, riguardanti lavoro ed amore, per il segno zodiacale del Leone.

Amore

Febbraio 2020 sarà, con ogni probabilità, un mese a due velocità per quanto riguarda le faccende di cuore dei nati Leone.

Mercurio e Venere, rispettivamente in Acquario e Pesci durante la prima parte di febbraio, potrebbero portare un pizzico di malinconia ed un irritante senso di smarrimento. Queste avverse sensazioni riguarderanno principalmente chi tra i nativi vivrà una storia d'amore traballante o per i nuovi flirt, avranno meno presa, invece, per le relazioni amorose consolidate. Da metà mese, e più marcatamente nell'ultima settimana, il trend volgerà probabilmente al bello grazie ai cambi di domicilio di Mercurio in Pesci e Venere in Ariete.

Il Pianeta dell'Intelletto smorzerà l'irruenza tipica di Venere di Fuoco rendendo i nati del segno particolarmente sagaci e brillanti, e tale carisma sarà ben visibile in eventuali serate di gala o occasioni mondani assieme all'amato bene.

Lavoro

Le vicende professionali dei nati del segno nel mese di febbraio dovranno fare i conti col duetto Sole-Mercurio, opposto per due settimane, in netto contrasto con la retrogradazione di Urano di Terra.

Bisognerà, quindi, avanzare coi piedi di piombo a febbraio assumendo un mood lungimirante anziché espansionistico. Saranno dunque banditi colpi di testa o discussioni per futilità con capi e colleghi perchè, malgrado i nati Leone avranno spesso ragione (vedi Marte nell'affine Sagittario), potrebbero uscirne come i bizzosi del gruppo professionale. Il secondo mese dell'anno, però, risulterà di fondamentale importanza per prendere la mira vagliando le numerose opportunità lavorative che i Pianeti in Acquario metteranno sulla loro strada, a patto che si limitino ad osservare.

Ottime, invece, le giornate sino al 16 per gli inoccupati del segno che presumibilmente avranno molteplici proposte lavorative, legate sopratutto alle loro professioni pregresse. I nati Leone alla prima esperienza lavorativa potranno contare sulle ultime giornate di febbraio, con venerdì 28 su tutte dove la Luna in Ariete sarà congiunta ad Urano e Venere, in cui la loro candidatura finirà sulla scrivania adeguata.