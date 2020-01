Le previsioni zodiacali di giovedì 9 gennaio, relativamente alla sfera sentimentale di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia, sono pronte a informare sull'andamento di tutti i 12 segni dello zodiaco.

In particolare, il Capricorno potrà organizzare una serata molto interessante, mentre l'Ariete è artefice del suo destino.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: è un momento particolarmente felice quello che state vivendo con la vostra dolce metà. Sfruttatelo al meglio e non abbiate timore che tutto possa svanire.

Dipenderà molto anche da voi.

Toro: la persona amata reputa che non sia ancora il momento per fare dei passi importanti. Sappiate accettare la decisione e non pensate che voglia mettere in dubbio l'amore. È solo questione di tempo.

Gemelli: il rapporto di coppia sta funzionando molto bene, sarete sorpresi da quello che potreste fare solo con un pizzico di consapevolezza in più. Marciate in una direzione e decidete di perseguire gli obiettivi stabiliti.

Cancro: avete deciso di regalare qualcosa di importante alla vostra dolce metà.

Siete, però, indecisi su cosa possa renderla davvero felice. Non fate troppi pensieri, potrebbe essere molto più semplice di ciò che immaginate.

Leone: dovrete affrontare una problematica insieme al vostro partner, fatelo nel miglior modo possibile e lasciate spazio anche alle sue idee. A volte avere due punti di vista a disposizione può solo facilitare le cose.

Vergine: cercate di fare cosa gradita al vostro partner, basterà poco per farle passare una giornata in armonia e in allegria. Ne ha assolutamente bisogno, come ne ha bisogno il vostro rapporto.

Bilancia: siete molto soddisfatti della vostra vita di coppia, cercate solo di capire se è il momento buono per alzare l'asticella. Non forzate nessuna situazione, ma pretendete molto di più da voi stessi.

Scorpione: provate in tutti i modi a ravvivare il vostro rapporto, non pensate che ci siano soluzioni migliori in vista.

'Chi lascia la strada vecchia per quella nuova, sa quello che lascia ma non sa quello che trova', prendetelo come esempio.

Sagittario: qualcosa continua a frullarvi per la testa, non andate oltre con i pensieri. Cercate di chiarire subito e non ingigantite situazioni che invece vanno immediatamente smorzate.

Capricorno: potreste decidere di organizzare qualcosa di particolarmente interessante. Sfruttate la serata, la vostra dolce metà sarà molto contenta dell'iniziativa presa.

Acquario: concretizzate alcune cose che posso distogliere la vostra attenzione da situazioni più importanti. La tranquillità familiare è sempre stata la vostra arma vincente.

Pesci: la fase di stanchezza che sta attraversando la vostra relazione potrebbe essere giunta al termine. Non cadete nella tentazione di voler ottenere tutto e subito.

Serve calma e cautela.