L'Oroscopo di sabato 4 gennaio analizza la posizione portentosa di Marte in Sagittario. L'entrata di questo astro in casa astrologica nona, amplia le vedute mentali a 360° e il modo di amare diventa un po' ingenuo nelle previsioni astrologiche fortunate. Marte incrociando le sue energie portentose e dinamiche con Luna in Ariete sprigiona emozioni intense che dovranno essere incanalate nel modo giusto per progredire.

Fiducia e consapevolezza nell'oroscopo di sabato

Ariete: Luna nel segno accentua un dinamismo che fa puntare sul coraggio, per mettere in risalto le proprie capacità con successo.

Attenzione però alla quadratura che si va a creare con Saturno, capace di produrre negatività e solitudine. Potrebbero presentarsi seri problemi in amore, attenzione quindi a non fare scelte sbagliate.

Toro: la vicinanza di Luna si fa sentire e fortunatamente mitiga un atteggiamento troppo ribelle nei confronti dell'amore. Avete bisogno di rivoluzionare la solita routine in maniera imprevedibile e potreste decidere di seguire una scia che va controcorrente, ribaltando le relazioni già esistenti e seguendo colpi di fulmine inaspettati.

Gemelli: buono il trigono favorevole di Luna e Marte che coinvolge corpo e cuore, sprigionando sensazioni avvolgenti per l'amore. Le emozioni sono più forti e intense, poiché spinte da una vostra sicurezza di essere maggiormente all'altezza della situazione.

Cancro: la quadratura di Luna con Plutone in Capricorno, potrebbe produrre qualche rischio e rendere le emozioni un po' più prepotenti. Non cercate di reprimere alcune sensazioni che sono dirompenti perché hanno bisogno di salire a galla in maniera benefica e costruttiva. Solo vivendole potrete rigenerarvi interiormente.

Leone: Luna e Marte formano un trigono spettacolare per l'amore. Una vitalità combattiva fa attuare i progetti sentimentali, seguendo un influsso battagliero che non si darà pace finché non avrete concretizzato i desideri tenuti da troppo tempo nel cassetto.

Vergine: invece che rimuginare su ciò avreste potuto fare e sugli effetti che queste azioni avrebbero potuto produrre, prendete una decisione improvvisa senza valutare troppo i dettagli. Questa scelta coraggiosa è consigliata da un Mercurio benevolo nei vostri confronti.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna di certo non aiuta l'amore a progredire, anzi pone un freno e complica le situazioni in modo grave. Incrociando le sue energie con Saturno, potreste essere coinvolti in situazioni delicate con una donna e rischiare anche una drastica separazione.

Scorpione: alcune noie potrebbero lambire la sfera amorosa e provocare attriti. Luna interroga sulle vostre aspettative, spronandovi a fare di più e vincendo le preoccupazioni, procedendo dritti alla meta prestabilita con maggiore coraggio.

Sagittario: buono l'intreccio planetario Marte-Luna in trigono che accende la passione e crea le condizioni propizie per applicare i sogni amorosi in modo positivo. Voi single sarete baciati dalla fortuna, ottenendo un incontro fortunato per l'amore. Voi in coppia potrete approfondire le sensazioni in maniera armonica.

Capricorno: Luna in quadratura con Saturno interferisce un po' con l'amore e potreste avere l'impressione che nessuno vi voglia bene. Il transito dell'astro d'argento in Ariete per fortuna dura pochi giorni, ma crea attrito facendo nascere complicazioni serie nelle relazioni amorose.

Acquario: il presente non entusiasma più di tanto e avete voglia di vivere emozioni più forti e intense. Marte nel segno amico del Sagittario e in sinergia con Venere sprona a rendere ogni cosa più coinvolgente non solo a parole ma anche con i fatti.

Pesci: molteplici astri sono dalla vostra parte e potrete così osare in amore, vincendo la paura di fallire e credendo maggiormente nelle vostre capacità. Urano, Saturno, Plutone, Giove e Sole promettono un cambiamento benefico per la sfera sentimentale, benedicendo le iniziative con successo.