L'Oroscopo di questa settimana dal 3 al 9 febbraio vedrà il Sagittario e lo Scorpione ricevere delle notizie molto positive, mentre il Capricorno e la Vergine risolveranno alcuni problemi economici.

A seguire approfondiamo le previsioni astrologiche e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche, le ultime cinque posizioni

12° Bilancia: l'oroscopo settimanale vi vede ultimi ma non è il caso di disperare, purtroppo nel fine settimana vi siete particolarmente impigriti e questo lunedì non avrete tanta voglia di tornare al lavoro.

Un certo senso di stanchezza vi accompagnerà fino a metà settimana e influirà anche sulla vostra vita sentimentale, ma a parte la pigrizia state bene. Fate più sport e vita sana e vedrete che torneranno le energie.

11° Toro: Dopo un fine settimana dedicato al cibo e al riposo vi sentite un po' intontiti, a questo va aggiunto che avete qualche problemino di comunicabilità col vostro partner, in ogni caso non disperate, perché a metà settimana una buona notizia sistemerà le cose e poi avete una salute perfetta.

10° Gemelli: siete a un bivio, una parte di voi vorrebbe fare una scelta ma l'altra sa che sarebbe una pessima idea. Un Gemelli con problemi di dualità non è una gran scoperta, ma del resto è la vostra "condanna" e ci siete abituati. In ogni caso, nonostante questa crisi, saprete fare la cosa giusta. In amore è un periodo stabile. Salute buona, ma evitate il "cibo spazzatura".

9° Pesci: c'è una persona che vi manca tantissimo e provate un dolore insopportabile.

Ma a parte questa malinconia la vostra vita, l'amore, il lavoro e la salute procedono benissimo, quindi dovete superare questo momento non solo per voi, ma per chi vi ama e ha bisogno di voi.

8° Ariete: l'Oroscopo vi vede un po' tristi a causa di un problema che vi sta tormentando da giorni, avete tutti i mezzi per superare questa malinconia. Inoltre a metà settimana sono in arrivo delle importanti gratifiche sul lavoro.

Farete un incontro molto importante, ma non lo capirete subito quindi state all'erta. Salute buona, ma non prendete freddo.

Classifica e oroscopo dalla settima alla quarta posizione

7° Capricorno: la vostra testardaggine vi sta dando problemi nelle relazioni personali, sappiate che alle volte potete anche chiedere scusa. Ultimamente avete avuto qualche difficoltà economica, ma a metà settimana succederà qualcosa che metterà le cose a posto. Salute perfetta.

6° Leone: nell'ultimo periodo siete riusciti a realizzare qualche progetto che tenevate in sospeso, questo va bene ma non trascurate gli affetti.

Salute di ferro come sempre, ma non mangiate troppo.

5° Cancro: eravate un po' giù di corda ma questa settimana una buonissima notizia vi rimetterà in sesto. In amore ottime notizie per i single che faranno un incontro interessante, mentre tutto procederà senza intoppi per chi ha una relazione.

4° Vergine: siete a un passo dal podio, sarà una buona settimana e sarà tutto merito del vostro intuito nella gestione economica, ambito nel quale si potrebbe risolvere una situazione. Una persona che non vedevate da tempo entrerà piacevolmente nella vostra vita. Salute perfetta.

Le prime tre posizioni

3° Scorpione: L'oroscopo di questa settimana vi vede protagonisti, una scelta in cui non credevate si rivelerà essere ottima e inoltre riceverete una risposta positiva a una domanda che vi creava ansia.

2° Sagittario: questa sarà una settimana in cui vi divertirete tantissimo, quindi godetevela fino in fondo. In amore in arrivo una sorpresa, sul lavoro in arrivo soldi e la salute è ottima.

1° Acquario: l'oroscopo vi vede leader di questa settimana, le stelle saranno con voi ogni giorno, inoltre riceverete qualcosa che desideravate ardentemente da tempo. In amore sarete inarrestabili e la vostra salute è perfetta.