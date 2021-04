L'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 aprile vede il Sole, Venere e Mercurio tutti posizionati nel segno del Toro. Oltre questo, il 23 aprile Marte entra nel Cancro. L'amore si esprimerà in modo molto concreto e passionale, anche se non per tutti. A causa, inoltre, degli aspetti negativi di Venere con Urano e con Saturno, si corre il rischio che molte coppie possano scoppiare e questo vale per chi abbia nel proprio oroscopo di nascita dei valori Toro, Leone e Scorpione riferiti alla Casa Settima natale. Vediamo ora quali sono le previsioni segno per segno.

Oroscopo per l'Ariete: l'amore va in secondo piano

Ariete - Se fino ad ora siete stati i soliti 'belli e impossibili', adesso dovrete darvi una bella calmata. Venere non vi appoggia più e il 23 aprile Marte si mette in posizione negativa. Il vostro oroscopo parla di una settimana in cui metterete l'amore in secondo piano. E' probabile che avrete alcuni intoppi pratici da risolvere e dovrete affrontare qualche spesa non preventivata. Il fine settimana, pure, non sarà molto rilassante, soprattutto se resterete in casa con il partner: se potete, quindi, uscite per conto vostro, andate a correre al parco o a fare una lunga passeggiata.

Toro - Sarete al centro dell'attenzione: tanti pianeti sono nel vostro segno e dalla fine della settimana avrete anche Marte in posizione favorevole.

Vivrete l'amore in modo diverso a seconda della vostra situazione. Se avete dei problemi di comunicazione con il partner, rischiate di esasperarli. Se sentite da tempo nell'aria profumo di crisi, dovrete affrontare la situazione nella maniera più idonea e cioè con molta calma e con meno egoismo. Venere, nonostante sia nel vostro segno, non vi aiuterà moltissimo, però permetterà ad alcuni di voi di capire, finalmente, che se volete riprendervi la vostra dignità, forse dare un taglio definitivo potrebbe essere il modo giusto.

Gemelli - Il cielo cambia per voi. L'oroscopo della settimana vi vedrà un po' meno dinamici, ma avrete anche modo di riposarvi un poco. Le nuove posizioni di Sole, Mercurio e Venere nel Toro improvvisamente bloccheranno il vostro dinamismo: sarete costretti a essere più riflessivi e a calmarvi. In amore sono favorite le situazioni extraconiugali, ci sono possibilità, finalmente, di un incontro passionale per alcuni di voi.

In linea generale, la persona amata sarà considerata da voi Gemelli come un'ancora di salvezza.

Cancro - Nel vostro oroscopo si parla di rinascita. Marte entra nel vostro segno il giorno 23 e si unirà a Sole, Mercurio e Venere nel Toro formando dei buoni aspetti con il vostro segno. Ci sarà, quindi, molto da fare e lo farete con il vostro partner: si parla di nuovi progetti, di nuove iniziative e sono possibili cambiamenti in ogni campo. Ci sono anche in vista dei contatti con persone amiche ritrovate e che tornano presenti nella vostra vita: potrebbero anche darvi una mano a concretizzare un progetto lavorativo. Si riprende a vivere!

Per la Vergine arrivano novità in amore

Leone - Per voi Leone la settimana sarà difficile e questo riguarda sia l'amore che il lavoro.

Dal punto di vista dei sentimenti, c'è la possibilità di qualche scontro con il partner. Avete visioni diverse e in particolare nei giorni 21 e 22 potreste non avere modo di controllarvi e sbotterete di colpo! Marte il 23 cambia segno e entra nel Cancro: dovrete dosare meglio le vostre energie e dovrete anche dosare meglio le vostre parole, perché rischiate di essere taglienti anche con chi non lo merita.

Vergine - Il vostro oroscopo parla, finalmente, di novità in arrivo che vi faranno piacere e di un equilibrio ritrovato con il partner. Le nuove posizioni dei pianeti in Toro vi favoriscono: penserete, certo, sempre tal lavoro, ma avrete modo di ritagliare dei bellissimi momenti di passione con il partner.

Per l'amore ci potrebbero essere novità per quelli di voi che hanno la persona amata lontana: c'è la possibilità di potersi spostare e di vederla. Vi sentirete meglio anche dal punto di vista del vostro umore.

Bilancia - La tensione in amore si alleggerisce per quelli di voi che sono in coppia e in crisi, ma la crisi non passerà. Non solo non risolverete la questione con il partner, ma, al contrario, sarete sottoposti a molte tentazioni e sarete ben predisposti al tradimento. Le nuove posizioni dei pianeti in Toro favoriscono quelli di voi che lavorano in campo finanziario, ma considerate che non è sempre oro tutto quello che luccica. Potreste avere delle perdite, non fate, quindi, investimenti troppo rischiosi.

Non rischiate troppo neanche in amore: il partner non è stupido e la corda si potrebbe spezzare, ma forse è quello che volete.

Scorpione - In amore durante la settimana vi accadrà qualcosa di particolare, ma che dovrete controllare: vorreste essere, infatti, solo voi al centro dell'universo mentre chi avrebbe bisogno di attenzione in questo momento è proprio il partner. I tanti pianeti nel Toro e Marte, finalmente, favorevole per voi parlano di un oroscopo che inizia a muoversi in una buona direzione e a proporre anche qualche novità in arrivo. L'amore per voi è un gioco di ruolo e adesso avrete modo di viverlo proprio così come vi piace, ma cercate di non far soffrire troppo chi vi ama.

Oroscopo dal 19 al 25 aprile: il Sagittario in amore perde l'entusiasmo

Sagittario - Durante la settimana il vostro famoso entusiasmo andrà a diminuire. Non avrete più l'appoggio del Sole e di Mercurio e questo vuol dire che perderete quel modo di fare sempre simpatico e sempre passionale e quella voglia di eros a mille che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. Quando Marte entrerà nel Cancro, il giorno 23, la frittata sarà fatta: il vostro partner potrebbe vedere vicino a sé una persona del tutto diversa e starà a voi recuperare il dialogo. Non chiudetevi troppo: rischiate di fare scena muta in ogni occasione.

Capricorno - Per voi sono in arrivo ottime notizie: oltre a Venere già favorevole, avrete dalla vostra parte anche il Sole e Mercurio.

A questi pianeti si aggiungerà Marte, che dal Cancro vi spingerà ad agire, a esprimersi, a non stare sempre fermi nelle vostre posizioni. Il vostro oroscopo per l'amore parla del recupero della passionalità per la gioia del vostro partner! L'eros per voi sarà fantasioso e avrete voglia anche di sperimentare in modo creativo: stupirete la persona amata.

Acquario - Nel vostro cielo arrivano molti cambiamenti e iniziano delle grandi e importanti sfide. Nel vostro oroscopo Sole, Venere, Mercurio in posizione critica parlano di un periodo molto impegnativo che potrebbe riguardare in particolare il lavoro: avrete tanto da fare. In amore la situazione si va evolvendo, nel senso che molti di voi arriveranno ad avere le certezze che volevano, ma per arrivare a questo dovranno esporsi, dovranno comunicare.

Dovete far entrare il partner nel vostro mondo; non sarà facile, ma ricordate che in amore è molto importante condividere.

Pesci - Il vostro oroscopo parla di una settimana ottima, piena di sorprese e di tanta passionalità. L'amore per voi è super favorito: ci sarà il recupero nella comunicazione con il partner e non solo, perché arrivano novità anche nel lavoro. Alcuni di voi potrebbero pensare addirittura alla cicogna, ma, comunque, per tutti l'eros sarà l'unico e il solo grande protagonista. I pianeti in Toro, insomma, vi metteranno di buonumore e vi doneranno la dose di fantasia giusta per gestire al meglio il vostro rapporto.