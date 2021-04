Le previsioni dell'Oroscopo per l'amore della settimana dal 12 al 18 aprile vedono protagonista il transito di Venere che mercoledì 14 entra nel Toro. Questa nuova posizione del pianeta farà vivere l'amore in modo più tradizionale e soprattutto romantico, il rischio, però, è la gelosia che potrebbe aumentare. I Segni favoriti da questa posizione sono il Capricorno e la Vergine che, finalmente, tornano a respirare e a vivere il rapporto di coppia in modo più sereno. Il Toro, invece, dovrà combattere con la sua possessività. Vediamo ora cosa dicono le previsioni per tutto lo Zodiaco.

Previsioni dal 12 al 18 aprile: il Cancro torna a essere romantico

Ariete - Fino al 14 aprile Venere è ancora nel vostro Segno e questo vi consente di vivere l'amore in modo dinamico e appassionato, come sempre. Quando il pianeta entrerà in Toro, invece, sarete più concentrati sulle questioni economiche. Il lato romantico di questa Venere, infatti, non agirà moltissimo con voi Ariete che, comunque, restate sempre i più indipendenti e liberi nel gestire il rapporto di coppia, quindi continuerete a fare come più vi piace.

Toro - Le previsioni per voi parlano di una settimana molto intensa e impegnativa in amore. Il 14 aprile Venere entra nel vostro Segno, ma va in cattivo aspetto con Saturno. Questo vuol dire che l'amore e il rapporto con il partner saranno in primissimo piano e alcuni di voi inizieranno a notare una certa freddezza da parte di chi amate.

Chi è già in crisi vedrà, purtroppo, aumentare le incomprensioni.

Gemelli - Per voi Gemelli le previsioni per l'amore sono buone. Non potete certo lamentarvi: Marte vi porta ancora tanta passione, Venere fino al 14 vi rende super fascinosi, Giove e Saturno hanno anche permesso a molti di voi di rendere ufficiale il vostro rapporto.

Il transito di Venere nel Toro non sarà, quindi, un dramma: continuerete a vivere al meglio il rapporto con il partner e se siete single, avrete modo di godere la vostra bella libertà in attesa di novità che potrebbero arrivare nel mese di maggio.

Cancro - Per voi Cancro inizia una settimana molto interessante. Dal 14 aprile, con Venere che torna favorevole, finalmente l'orizzonte si rischiara e molte tensioni cominciano a sparire, avrete anche la possibilità di un leggero miglioramento in campo economico.

Se siete in coppia, mostrate al partner il vostro lato romantico, organizzare una cenetta a lume di candela: il giorno migliore per farlo è sabato 17, quando avrete anche una bella Luna nel vostro Segno che renderà tutto perfetto.

Leone - Le vostre previsioni continuano a parlare di un periodo interessante, anche se faticoso, soprattutto dal punto di vista degli impegni. Venere nel Toro per voi non è una posizione del tutto favorevole, ma se saprete giocare le vostre carte potrete avere molti vantaggi e anche qualche sorpresa. In amore sarete forse più possessivi del solito e dovrete combattere con la voglia di gestire voi le giornate del partner: non siate troppo assillanti! Venere vi potrebbe portare qualche miglioramento nel campo professionale.

Vergine - State vivendo un periodo stressante, siete sempre impegnati con il vostro lavoro e il rapporto di coppia ne risente. Marte negativo, inoltre, non vi rende passionali, anzi, tende a farvi isolare dal partner con cui c'è davvero poca comunicazione. La nuova posizione di Venere, però, vi può aiutare a migliorare la situazione: dal 14 aprile le cose iniziano a migliorare, sarete meno rigidi, meno controllati. Vi mostrerete al partner in modo diverso, sarete meno esigenti e, finalmente, più romantici.

Per il Sagittario le previsioni in amore parlano di instabilità

Bilancia - Il 14 aprile Venere esce dall'aspetto di opposizione con il vostro Segno e alcune situazioni si potranno alleggerire Non ci sono grandi cambiamenti in vista, nonostante l'appoggio di Marte e di Saturno, ma avrete ancora più lucidità per valutare la vostra situazione sentimentale.

Le previsioni consigliano di approfittare di questo periodo per riflettere in modo più profondo su quello che volete e che non volete, se siete in crisi con il partner è ora di capire meglio cosa fare. Se, invece, la situazione scorre tranquilla, continuerà a essere stabile.

Scorpione - Ci sono novità in arrivo per voi Scorpione. Venere si mette in opposizione e questo vuol dire che, sicuramente, non vi annoierete. Se siete in coppia, avrete modo di coccolare il partner e viceversa. Nell'aria c'è, infatti, tanta voglia di sensualità e di dolcezza. Se state vivendo un periodo di crisi con la persona che amate, questo è il momento di tagliare, potrete farlo in modo indolore per entrambi. Infine, se siete single, potrebbe esserci l'arrivo di qualcuno all'orizzonte, ma, attenzione, perché potrebbe essere una persona già impegnata.

Sagittario - Venere non vi appoggia più a partire da mercoledì 14 aprile e Marte continua a trovarsi in cattiva posizione. La situazione sentimentale potrebbe diventare un poco instabile, perderete forse qualche certezza e avrete anche una gran voglia di libertà: di questo si accorgerà il partner con cui rischiate la lite nei giorni 16 e 17 aprile. Cercate di tranquillizzarvi, avete tanti pianeti a vostro favore: non rovinate tutto per un capriccio.

Capricorno - Venere entra in Toro e dal 14 aprile il mondo vi sembrerà molto più bello! Voi Capricorno siete sotto pressione in questo periodo, siete molto impegnati e poco presenti a casa e in famiglia. Dal 14 potrete recuperare: fate un regalo al partner, organizzate una giornata solo per voi, insomma fate qualcosa di diverso.

La nuova posizione di Venere vi aiuterà molto anche in campo economico e questa per voi è sempre un'ottima notizia.

Acquario - Le previsioni continuano a essere molto interessanti. Venere in Toro vi spingerà a essere meno distaccati e a prendere qualche iniziativa con il partner. Se siete in coppia da tempo, dedicatevi a qualche lavoretto in casa. Se siete in un rapporto "libero", potreste vivere un momento di grande dolcezza e passionalità e siete i più favoriti da questo transito di Venere. Sono in arrivo novità anche per chi cerca una casa nuova.

Pesci - Qualcosa di positivo si muove per voi Pesci. Venere sarà in posizione super favorevole a partire dal 14 aprile e tirerete, finalmente, un respiro di sollievo.

Non ci saranno enormi cambiamenti, ma per alcuni di voi potrebbe sicuramente migliorare un rapporto di coppia che sembra essere in crisi: avrete la possibilità di vedere la situazione con più calma e facendo meno drammi. Per i Pesci che invece vivono bene il loro rapporto, questa nuova posizione di Venere porterà tanto romanticismo e una migliore comunicazione con il partner.