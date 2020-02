Sabato 22 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Acquario mentre Nettuno, Venere ed il Sole saranno nell'orbita dei Pesci. Plutone, Saturno, Giove e Marte permarranno sui gradi del Capricorno come Urano nel segno del Toro e Venere nell'orbita dell'Ariete. infine il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro. Oroscopo favorevole per Acquario e Bilancia, meno conciliante per Ariete e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: brioso. Si prospetta un sabato frizzante per i nativi che avranno buone chance di stringere nuove amicizie, grazie al mood brioso che metteranno in campo.

2° posto Bilancia: romantici. Il sestile tra la Luna e Venere potrebbe giovare ai nati del segno, facendo riemergere la loro indole romantica che tanto piacerà all'amato bene.

3° posto Gemelli: shopping. Le finanze, con ogni probabilità, navigheranno in acque chete tanto che molti nati Gemelli vorranno e potranno concedersi un acquisto desiderato da un po'.

I mezzani

4° posto Capricorno: stacanovisti. Sabato in cui i nativi potrebbero dedicarsi esclusivamente alle faccende professionali, dimostrando un invidiabile stacanovismo che sarà ben apprezzato nell'ambiente lavorativo.

5° posto Sagittario: passionali. Venere e Luna flirtano nel cielo ed a giovarne saranno anche i nati Sagittario che, con tutta probabilità, dimostreranno il loro trasporto emozionale anche nell'alcova.

6° posto Leone: fiacchi. Le energie potrebbero non essere il piatto forte in casa Leone, tuttavia questa giornata sarà utile per rimettersi in forze e riorganizzare le idee avendo un quadro più lucido delle faccende in essere.

7° posto Pesci: nostalgici. 24 ore dove i nati del segno potrebbero fare i conti con vecchi pensieri che riemergeranno nelle loro menti, stimolando le corde della nostalgia.

8° posto Cancro: attriti d'amore. Le faccende di cuore attraverseranno presumibilmente una giornata controversa, condita da incomprensioni ed attriti con l'amato bene.

9° posto Toro: routine. Giornata senza infamia ne lode dove i nati Toro farebbero bene a dedicarsi alle attività rimandate nei giorni scorsi, in modo da ottimizzare il tempo libero a loro disposizione.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: straniti. Il partner potrebbe assumere uno strano comportamento che farà storcere il naso ai nati del segno i quali, superata l'impasse iniziale, non perderanno tempo nel chiedere numi in merito.

11° posto Ariete: bizzosi. Basterà una minuzia per scatenare l'ira dei nativi nel primo giorno del weekend, difatti amici e partner, capendo l'antifona, li lasceranno cuocere nel loro brodo.

12° posto Vergine: bugiardi. Sarà un pò come camminare sulle uova questa giornata in casa Vergine, in quanto un menzogna dei giorni scorsi potrebbe venire allo scoperto d'improvviso.