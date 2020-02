A marzo 2020 vi saranno sul piano astrale dei transiti planetari rilevanti: Marte e Saturno cambieranno domicilio spostandosi dal Capricorno all'Acquario, nel frattempo il Sole viaggerà dai Pesci all'Ariete ed, in ultimo, Venere passerà dall'Ariete al segno del Toro.

Approfondiamo quindi l'Oroscopo mensile, riguardante lavoro ed amore, per il segno zodiacale dello Scorpione.

Amore

Le vicende amorose dei nati Scorpione nel mese di marzo potrebbero attraversare un periodo poco entusiasmante, condito da insoddisfazioni e conseguenti tentazioni di migrare verso nuovi lidi emotivi.

Ad essere maggiormente colpiti saranno i nativi che vivono una relazione stantia e traballante, i quali dovranno fare necessariamente i conti con l'avversione di Saturno in Acquario ed Urano in Toro che, entrando entrambi in moto retrogrado, li metteranno di fronte alla cruda realtà.

Questa brutale presa di coscienza sul loro rapporto d'amore potrebbe spingerli a guardarsi attorno, meditando sottobanco un tradimento, che profumerà più di punizione verso il partner che di una reale voglia di 'scappatella'.

Venere in Toro, però, tenderà a "spiattellare" le loro intenzioni e/o azioni adultere ai quattro venti, mettendo a repentaglio il proseguo della relazione amorosa in essere.

Ci saranno poche chance di stringere nuovi interessanti legami d'amore invece per i single del segno.

Lavoro

Prospettive poco rosee sembrano palesarsi anche sul versante professionale dei nati del segno in questo terzo mese del 2020, dono sgradito del trigono tra Marte in Acquario ed Urano in Toro in onda per gran parte del periodo.

La voglia di mettersi in gioco potrebbe venir meno ed i loro desideri di ammodernamento lavorativo non essere soddisfatti appieno, almeno per la prima decade del segno che risulterà quella maggiormente bersagliata. Al bando quindi manovre espansionistiche e propositi di investimento economico, che saranno presumibilmente bocciati seduta stante dall'avversione venusiana.

Sarà bene, invece, mantenere un profilo basso, provando a conservare le posizioni ed i contatti professionali ottenuti sinora evitando ogni genere di provocazione verso capi e colleghi.

Le solite battute pungenti native, a marzo, potrebbero far storcere il naso a più di una persona, innescando, come inevitabile conseguenza, attriti e diverbi che si riveleranno controproducenti per la loro immagine professionale. Gli inoccupati del segno avranno, c'è da scommetterci, maggiori possibilità di ricevere una proposta lavorativa conforme alle loro peculiarità durante la prima settimana del mese, malgrado in molti casi non particolarmente entusiasmanti sotto il profilo economico. Giorni fortunati: 1, 5 e 17.