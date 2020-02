Il 22 febbraio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi dell'Acquario, mentre Nettuno, Venere ed il Sole saranno nell'orbita dei Pesci. Plutone, Marte, Giove e Saturno rimarranno stabili in Capricorno come Urano nel domicilio del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Venere continuerà il suo transito in Ariete. Oroscopo favorevole per Sagittario ed Acquario, meno roseo per Ariete e Scorpione.

Ariete nervoso

Ariete: nervosi. Sabato in cui i nativi potrebbero essere estremamente nervosi e le persone con cui avranno a che fare, intuendo il loro stato d'animo, preferiranno stargli alla larga.

Toro: routine. La giornata scorrerà presumibilmente senza succulenti novità, tanto che molti nativi opteranno per dedicarsi alle attività insolute dei giorni precedenti ottimizzando il tempo a loro disposizione.

Gemelli: acquisti. Le finanze dei nati Gemelli risulteranno floride ed i nati del segno vorranno e potranno permettersi un'intesa sessione di shopping assieme alle amiche.

Cancro: amore flop. Nel focolare domestico il clima non sarà probabilmente dei migliori, visto che aleggerà una certa insoddisfazione che farà da sfondo agli attriti col partner.

Scorpione perplesso

Leone: spossati. Le energie potrebbero essere poche quest'oggi facendo decidere molti nati Leone per staccare la spina dalla quotidianità, in modo da recuperare le forze perdute e riorganizzare le idee.

Vergine: bugiardi. Giornata da prendere con le pinze quella che si prospetta per i nativi, in quanto una menzogna potrebbe essere scoperta nell'ambiente professionale.

Bilancia: galanti.

Il duetto Venere-Luna in sestile donerà ai nati del segno, c'è da scommetterci, una giornata condita da galanteria e serenità nel ménage amoroso. Lavoro in secondo piano.

Scorpione: perplessi. L'amato bene assumerà probabilmente un atteggiamento sopra le righe che renderà dapprima perplessi i nativi, per poi divenire curiosi sul perché di tali gesti inconsueti.

Sagittario passionale

Sagittario: passionali.

La scintilla della passionalità potrebbe riaccendersi quest'oggi nel focolare domestico nativo, grazie all'ottimo sestile tra Venere e Luna.

Capricorno: stacanovisti. Saranno, con tutta probabilità, dei caterpillar nell'ambiente professionale ed il loro stacanovismo non passerà di certo inosservato a chi di dovere.

Acquario: briosi. Sabato scanzonato quello che potrebbero vivere i nati Acquario quest'oggi che si barcameneranno tra mondanità e cure estetiche per il proprio corpo.

Pesci: malinconici. Il pensiero nativo potrebbe tornare all'indietro, e quell'immagine sbiadita di una vecchia fiamma far sopraggiungere un pizzico di malinconia nella loro giornata festiva.