Nel mese di marzo 2020 ci saranno degli importanti cambi astrali: il Sole viaggerà dal segno dei Pesci all'Ariete, mentre Marte e Saturno passeranno dal segno del Capricorno a quello dell'Acquario ed, infine, Venere si sposterà dall'Ariete al segno del Toro.

Di seguito approfondiamo l'Oroscopo, riguardante lavoro ed amore, per il segno zodiacale del Sagittario.

Amore

Le faccende di cuore dei nati Sagittario nel mese di marzo potrebbero non essere particolarmente entusiasmanti, a causa dell'avversità venusiana da giorno 5 nel segno del Toro.

Questo transito poco conciliante farà optare i nativi per relegare i rapporti interpersonali, in primis con il partner, in secondo piano. Tale trascuratezza sarà mal digerita dalla persona amata che non perderà tempo nell'esternare il proprio malcontento e dallo scambio di vedute alle litigate furenti il passo sarà breve.

Ben più rosee, invece, le effemeridi per i single del segno che avranno maggiori chance di incontrare persone intriganti con le quali cominciare una storia d'amore, specialmente durante la terza settimana di marzo.

Lavoro

Le vicende professionali native nel terzo mese del 2020 risulteranno, con tutta probabilità, fondamentali per il loro futuro lavorativo. A giocare un ruolo predominante, astrologicamente parlando, sarà il transito di Saturno nell'affine Acquario che si congiungerà a Marte domenica 22. Questi due Astri da un lato forniranno un invidiabile bottino energetico ai nati Sagittario (Marte) e dall'altro gli metteranno di fronte delle opportunità professionali che determineranno irrimediabilmente la loro carriera lavorativa (Saturno).

Tali opportunità potrebbero necessitare, però, di un maggiore carico di responsabilità rispetto a quelle sinora sostenute e ciò presumibilmente li farà tergiversare sul dare o meno il loro benestare. A fornire qualche dubbio circa la scelta da intraprendere sarà il moto retrogrado di Urano nel poco conciliante Toro, che potrebbe spingere i nativi per prendersi del tempo per ponderare a dovere la giusta mossa.

Questo cincischiare, però, potrebbe non essere di gradimento ai vertici aziendali che, mentre Saturno passerà dal moto diretto a quello retrogrado, potrebbero dare un aut aut ai nati Sagittario.

Per quanto riguarda gli inoccupati del segno le effemeridi consigliano di proporre la loro candidatura dal 18 marzo in poi, in modo da avere possibilità maggiori di essere chiamati per un colloquio di lavoro. Il settore economico dei nati del segno andrà, con ogni probabilità, a gonfie vele a partire dalla seconda settimana del mese. Giorni fortunati: 19, 21 e 25.