La settimana che va dal 17 al 23 febbraio porterà diverse novità ai nati sotto il segno dei Gemelli. L'Oroscopo prenderà in considerazione l'aspetto relativo alla vita di coppia, all'andamento dei cuori solitari e alla parte lavorativa e professionale. Ci sarà anche un approfondimento relativo ad alcune caratteristiche del segno. Coloro che stanno avendo un rapporto di coppia, saranno ben lieti di trascorrere una splendida giornata in compagnia della loro dolce metà. I cuori solitari dovranno riacquisire un po' di forma, fisica e mentale, e nel fine settimana potranno essere di nuovo 'in pista'.

Per quanto riguarda la parte lavorativa ci potrebbe essere una buona offerta da valutare.

Gemelli: l'amore di coppia

La settimana, per voi che state vivendo una relazione di coppia, sarà estremamente positiva. Passerete parecchio tempo in compagnia della persona amata, le coccole e la voglia di ridere saranno alla base delle vostre giornate. Se ci sarà qualche momento di inquietudine, passerà molto velocemente, grazie alla voglia che entrambi avrete di non fare polemiche e di passare ore serene.

I single nati sotto il segno dei Gemelli

I single appartenenti a questo segno potrebbero essere un pochino giù di corda, sia sotto il profilo fisico che sotto quello mentale. Cercate di rigenerarvi e di ricaricare le pile, attraverso hobby e attività fisica. Da venerdì in poi sarà tutta un'altra musica e avrete voglia di scatenarvi e di divertirvi, non è esclusa qualche buona conquista. Cercate di essere avveduti in alcune scelte, sia che si tratti di avventura o qualcosa di più duraturo.

I Gemelli e la sfera lavorativa

La settimana è da considerarsi favorevole per quel che riguarda l'aspetto lavorativo. Soprattutto a metà settimana, potreste ricevere una buona notizia che tanto attendevate. Alcuni incontri che farete con amici o conoscenti, potrebbero portarvi una buona offerta lavorativa che vi farà sicuramente riflettere. Non affrettate i tempi ma non abbiate timore di effettuare cambiamenti nella vostra vita.

Le caratteristiche del segno dei Gemelli

Sono tante le peculiarità che appartengono a questo segno zodiacale. I nati sotto il segno dei Gemelli sono per natura ribelli e non amano essere inquadrati o classificati. Vengono considerati, a volte, poco affidabili e hanno una grande predisposizione per la comunicazione e per il parlare in pubblico. Sono persone particolarmente attente a tanti aspetti e stimolate da una grande curiosità di base. I Gemelli amano essere attivi e rifiutano la noia e la monotonia, fanno amicizia molto facilmente e amano il confronto soprattutto se costruttivo