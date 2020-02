Nel mese di marzo 2020 vi saranno quattro importanti cambi planetari: Venere viaggerà dall'Ariete al segno dei Pesci, nel frattempo Marte e Saturno si sposteranno dal segno del Capricorno all'Acquario ed, infine, il Sole muterà domicilio passando dai Pesci all'Ariete.

Di seguito le previsioni astrologiche di marzo, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale dell'Acquario.

Amore

Le faccende di cuore dei nati Acquario a marzo 2020 potrebbero ritrovare nuova verve, dopo le burrasche emotive che si trascinavano oramai da fine dello scorso anno.

Il merito di ciò sarà, con ogni probabilità, da attribuirsi alla retrogradazione di Saturno che farà il paio con Marte, entrambi nel loro domicilio, essi andranno a scontrarsi con la doppia dissonanza di Venere, prima di Fuoco e dal 5 di Terra.

A primo acchito sembrerebbe un quadro astrale tutt'altro che rassicurante e invece tali contrasti astrali avranno buone chance di tradursi in una rinnovata intraprendenza, sia per chi vive una relazione d'amore collaudata, sia per le coppie appena formatesi.

Per le storie d'amore stabili, infatti, i nativi potrebbero sorprendere il partner con viaggi last-minute o prenotazioni in locali esclusivi. Mentre le coppie fresche potranno presumibilmente contare su un'intraprendenza passionale dei nativi che non passerà di certo inosservata.

Lavoro

Nell'ambiente professionale del terzo mese annuale si prospetta per nati Acquario, secondo le effemeridi, una rinnovata capacità di relazionarsi con capi e colleghi che sarà vista presumibilmente di buon grado dai piani alti.

Il dialogo e la comunicazione, quindi, dovrebbero tornare ad essere i protagonisti del loro percorso lavorativo e quando la mente è libera anche i pensieri scorrono fluidi. Gli stessi pensieri che i nati Acquario avranno buone chance di trasformare in intuizioni o veri e propri lampi di genio, a patto che considerino la dissonanza uraniana e ponderino a dovere ogni mossa professionale prima di metterla in atto.

Al bando irruenza e fretta, specialmente durante l'ultima settimana di marzo quando Urano e Saturno si daranno battaglia perlopiù in modo retrogrado, a fronte di un mood strategico avvallato da Marte nel segno e da Mercurio in posizione neutrale, che eviterà di mettere i bastoni tra le ruote.

Ottime le previsioni astrologiche mensili anche per i nati Acquario che si avvicinano per la prima volta al mondo del lavoro. Le offerte che potrebbero ricevere nel mese di marzo sembreranno cucitegli addosso e, stranamente al solito, saranno soddisfacenti anche sul versante economico. Giorni fortunati: 5, 8, 14, 16 e 31.