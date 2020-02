L'Oroscopo del giorno 22 febbraio 2020 cercherà di evidenziare le cose positive e quelle non passando al cosiddetto 'setaccio' il prossimo sabato di fine settimana. In primo piano nel cielo astrale osservato le effemeridi relative ai segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco, come sappiamo le sole in grado di fare la differenza in termini di positività/negatività del periodo. Come al solito andremo a sviscerare i settori della vita relativi ai sentimenti e alle attività lavorative cercando di dare, per quanto ci è possibile, anche consigli sul da farsi.

Bene, iniziamo pure a mettere in evidenza chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà contare su un'ottima partenza di weekend. A godere della prima posizione in classifica, come già in parte specificato nel titolo di apertura, gli amici nativi dell'Acquario insieme a quelli del Capricorno e dei Pesci, tutti pronosticati in giornata da 'cinque stelle'. Prevista una buona partenza di weekend, anche se un pelino sotto ai migliori in quanto valutati con le quattro stelle dei periodi routinari, i simpatici amici appartenenti al simbolo astrale dello Scorpione.

Non buono il periodo invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di sabato 22 febbraio, per i poco fortunati appartenenti al Sagittario (sottotono) e alla Bilancia (ko): pronti a dare inizio alle valutazioni astrali sul primo giorno di weekend?

Classifica stelline 22 febbraio 2020

Questo nuovo sabato è pronto a ricevere l'ok o il non ok da parte dell'Astrologia. In questo caso come sempre, a dare le giuste indicazioni sono le effemeridi giornaliere, ovviamente messe in evidenza nella nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 22 febbraio 2020.

Nell'anteprima messa in evidenza in apertura risultano in prima posizione, con cinque stelline a corredo del segno, gli appartenenti al Capricorno, in compagnia di Acquario e Pesci. Posizionato leggermente al di sotto, comunque giudicato positivamente nelle previsioni sulla giornata in esame, coloro dello Scorpione. Di seguito il responso condensato sul prossimo sabato, come sempre dettato dalle effemeridi ed interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Acquario, Pesci;

★★★★: Scorpione;

★★★: Sagittario;

★★: Bilancia.

Oroscopo sabato 22 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★.

La giornata di sabato 22 febbraio è prevista per voi della Bilancia quasi tutta con la spunta del 'ko'. A dare il triste annuncio, Venere in Ariete per voi nativi speculare negativa in media del 80%. Unico supporto, anche se lieve, il sestile in atto dalla Luna in Acquario verso la stessa Venere: poca cosa, intendiamoci, ma meglio che niente. In amore intanto, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, qualcosa di non voluto potrebbe rivelarsi alla fine distruttivo riguardo al rapporto. Mantenetevi calmi e siate sereni: qualunque sia la vostra personale situazione, alla fine l’amore conterà sopra tutto.

In certi momenti aiutatevi con la dolcezza o il romanticismo più sfrenato: anello di congiunzione tra le due cose, passione ed eros, collante necessario affinché la coppia 'non scoppi'. Single, le previsioni del giorno indicano che forse dovrete sudare sette camicie, mettendoci tutta la vostra migliore forza di volontà: target, migliorare l'intesa con la persona che sapete superando gli attuali livelli. Evitate comunque di prenderete iniziative a voi poco consone o non alla vostra portata: persona avvisata, mezza. Nel lavoro intanto, sempre riguardo a questo sabato 22, potrebbero esserci piccole opportunità su alcuni fronti, in primis su quello professionale-economico.

Scorpione: ★★★★. Una giornata abbastanza buona, con piccole interferenze a livello planetario di facile gestione. Anche se Venere sarà ancora speculare negativa per via della quadratura con la Luna, a mantenere sulla via della positività il periodo saranno Urano e Marte tra loro già in trigono ed entrambi in sestile con il Sole in Pesci. In merito a quanto appena espresso, parlando quindi in merito all'amore, il periodo esorta un po' a lasciarsi andare: via i soliti inutili pregiudizi specialmente in fatto di sesso. Le stelle invitano a sognare liberi e leggeri come piume, gettando lontano da voi zavorre o freni inibitori: la vita è bella da scoprire, ma soprattutto da vivere.

Non c'è nulla di vergognoso in qualsiasi scelta piacevole per la coppia! Single, l'oroscopo del giorno sul lato sentimentale/affettivo crede che il periodo possa avere i toni della normale stabilità: comunque niente colpi di scena o sorprese, sia in positivo che in negativo. A giovare di un periodo soddisfacente tutte quelle persone con idee abbastanza chiare su dove puntare: ben vengano tutti quei momenti decisamente sensuali, capaci di rigenerare ogni volta buoni sentimenti. Sul lavoro, una novità potrebbe movimentare la mattinata. In famiglia invece, in arrivo forse spese impreviste: contate pure sull'aiuto morale (ripetiamo: morale, non economico) di amici fidati; non pensate nemmeno lontanamente ad un sostegno dai parenti, ok?

Sagittario: ★★★. Previsioni decisamente non di buon auspicio per voi Sagittario, visto che il prossimo sabato 22 febbraio non avrete abbastanza sostegno dalle stelle. A dare fastidio sarà purtroppo anche per voi la cattiva posizione di Venere rispetto al segno: specularità negativa generata dalla quadratura in corso con la Luna in Acquario. A far recuperare qualcosina in quanto a positività sarà la lieve specularità offerta da Urano in Toro, comunque poca cosa. In amore intanto, la vita di coppia potrebbe apparire un po’ spenta e senza stimoli efficaci: evitate di rifare sempre i soliti errori sforzandovi di inondare con nuovo entusiasmo e tanta disponibilità il rapporto.

Se a dare da pensare è il futuro, guardate avanti con fiducia imbastendo originali iniziative o nuovi progetti. Single, gli attuali aspetti disarmonici dei vostri astri non promettono una giornata stimolante, ovviamente in vista di nuove amicizie o di particolari situazioni legate al mondo delle nuove conoscenze. Potreste avere un po' d'imbarazzo nel rincontrare casualmente un’ex fiamma: evitate assolutamente di chiarire ciò che è rimasto in sospeso. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 22 febbraio al Sagittario indica (senza 'se' e senza 'ma') che il periodo è davvero da prendere sul serio. Chi lavora alle dipendenze di grandi società troverà giovamento nella nuova gestione, sentendosi più tranquillo e meno affaticato.

Astrologia del giorno 22 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato annuncia a voi Capricorno un inizio weekend efficace e fortunato, sia sul piano sentimentale che su quello professionale. I vostri orizzonti si apriranno all'improvviso a dismisura e vi lasceranno intravedere ogni sorta di splendide opportunità o di realizzazione personale. In amore, potrebbero capitare belle opportunità per incontri, diciamo pure 'piccanti': pronti a darvi da fare se la vostra attuale situazione sentimentale (tanto per intenderci: domanda inutile se siete già felicemente legati!) dovesse permettervelo?

Consiglio: artigliate pure con la forza del cuore tutto quello che potete; l'obbiettivo deve essere tutto ciò che potrebbe rendere la vostra vita a due felice al massimo. Single, discrete le chance effettive e di queste, poche andranno a buon fine. Diciamo che andrà bene anche così: dovete portare pazienza, arriveranno tempi più adatti per realizzare i vostri sogni d'amore, non dubitate. Nel lavoro invece, le vicissitudini (e non poche!) vissute nei giorni scorsi da adesso potrebbero chiedervi 'il conto': rallentate la cadenza nelle cose che andrete a fare, soprattutto nel lavoro. Abbassate i ritmi cercando di pensare un po' più a voi stessi.

Acquario: ★★★★★. Prevista per voi nativi una giornata molto gestibile dal punto di vista dei rapporti interpersonali, con aspetti molto positivi anche riguardo affetti e sentimenti in generale. Protagonista assoluto nel vostro cielo astrale, La Luna attualmente posizionata nel vostro segno. Semplice e sensuale, l'Astro della Terra riuscirà a guidare passo passo molti di voi verso i 'misteri' dell'altra metà del cuore. In campo sentimentale quindi, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, il finale di questa settimana riserverà anche qualche piccola sorpresa positiva.

I momenti belli vi vedranno pimpanti e ben disposti nei confronti del partner, a sua volta però non sempre all'altezza del vostro umore (colpa del segno della persona amata: pazientate se Leone, Vergine, Bilancia o Sagittario!). A fare la differenza in negativo, l'innata propensione della persona che amate ad essere troppo geloso/a: sopportate, in fondo il vostro è un rapporto che vale. Single, questo sabato in amore avrete ottime chance di successo, soprattutto se cuori solitari di vecchia data. Chi non ha dimestichezza con flirt, giochi di sguardi o parlantina facile, difficilmente potrà avere risvolti positivi: non siate impacciati, cercate di essere il più possibile voi stessi e non pensare a nulla. Nel lavoro invece, avrete le idee molto più chiare rispetto a poco tempo fa: non è peccato assolutamente approfittare di una situazione sana e favorevole, anche se piovuta improvvisamente dal cielo.

Pesci: ★★★★★. In arrivo uno splendido weekend ottimo già in partenza ma pronto ad esplodere ancora di più domenica 23 di prossima venuta. Tutto il periodo comunque sarà da vivere al meglio, dando spazio a progetti, progettini, programmi e programmini. A rendere speciale la giornata di sabato, in attesa dell'ingresso della Luna nel segno, senz'altro Sole e Nettuno già presenti nel settore ed entrambi in aspetto super-favorevole. Ad avere campo libero da incertezze o titubanze sarà l'ottimo comparto sentimentale, con in primo piano l'amore. Secondo l'oroscopo del giorno 22 febbraio riguardo la coppia, si prevedono scintille soprattutto nel dopo cena: sensualità e voglia di trasgressione i punti chiave a cui affidarsi. Se single invece, speranze tangibili per inattesa di qualcosa di bello: c'è già qualcuno che (in cuor suo) già vi ama, solo che non ha il coraggio di farsi avanti. Dai aiutalelo/a! Nel lavoro, per concludere, potrebbe proporre novità sotto forma di nuove attività da svolgere come extra al vostro lavoro di routine. Se professionisti, datevi una regolata.