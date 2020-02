L’Oroscopo del 13 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase gibbosa calante) sarà ancora in Bilancia. Per il Toro si prospetta un giovedì positivo, mentre alcuni nativi dei Gemelli dovranno tenere a freno la lingua.

In seguito approfondiamo le previsioni astrologiche di questa giornata.

L'oroscopo di giovedì 13 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: sarà una lunga giornata, dovrete rimettere delle questioni a posto. Se volete ottenere maggiori riscontri dovrete essere più veloci.

Qualcuno o qualcosa si attiverà per voi, potreste ricevere un favore davvero gradito. Non rinviate altrimenti vi ritroverete ancora più indaffarati nei prossimi giorni. Sta per arrivare una relazione speciale.

Toro: giovedì buono, sarà possibile ottenere riscontri lavorativi o scolastici. L’amore non è solamente gioia ma anche tempesta. I momenti bui, così come quelli belli, non mancano nella vita. Cercate di essere più indulgenti e comprensivi. Tendete ad infuriarvi troppo facilmente. In giornata proverete un piacevole stato di benessere.

Gemelli: non potete sempre fare di testa vostra andando contro tutti i familiari. In giornata rischierete di mettervi contro il coniuge o i figli. Molti nativi dovranno tenere a freno la lingua, evitando i pettegolezzi. Prendete le distanze dai possibili scambi d’opinioni sui social. Salute in discesa, curatevi.

Cancro: l’oroscopo del 13 febbraio vi mette in guardia dai problemi di questa giornata insidiosa.

Molti nativi si alzeranno con il piede storto e infiammeranno la polemica. Cercate di allontanarvi da tutto e tutti, in queste 24 ore sarà meglio ridurre al minimo ogni impegno. Soldi in arrivo per i liberi professionisti.

Leone: sentimenti e novità risulteranno favoriti in questa giornata. La vostra salute risulterà compatta e indistruttibile. Nessuno riuscirà ad abbattere il vostro buon umore. Una relazione andrà rafforzandosi grazie al vostro costante impegno.

Stupite il partner, nel rapporto occorre un pizzico di magia.

Vergine: grazie al supporto della famiglia o di un’amicizia speciale, riuscirete a trovare pace e a venire fuori da eventuali problemi. Presto, questo difficile periodo che sta caratterizzando le giornate di molti nativi, volgerà a termine. In giornata risulteranno favorite le richieste, per cui se volete avanzare un’idea o una proposta particolarmente audace, fatevi avanti.

Bilancia: giornata meravigliosa per fare piani per il futuro. Presto in amore una distanza sarà colmata. Chi ha vissuto una delusione presto potrà guardare avanti con rinnovato ottimismo.

La giornata, nel complesso, favorirà le scelte e le situazioni di un certo spessore. Sfruttate questa energia astrale per togliervi uno sfizio. Presto riceverete una piccola sorpresa.

Scorpione: non fatevi innervosire dal comportamento del partner o dei figli. Alcuni nativi sono irascibili e non apprezzano le critiche. Per la famiglia, però, vi buttereste nel fuoco. In queste 24 ore dovrete sistemare la casa ma rischierete di fare tardi a lavoro/scuola. Non indietreggiate al primo ostacolo.

Sagittario: l’oroscopo del giorno 13 febbraio si presenta alquanto interessante sotto il profilo sentimentale.

Un amore sta sbocciando e in giornata noterete una maggiore intensità all’interno del rapporto di coppia. I single potranno programmare un incontro che potrebbe portare a qualcosa di gradevole. Non uscite senza protezione, nemmeno se piove.

Capricorno: questo 2020 porterà una marea di emozioni e sensazioni, ma dovrete scrollarvi di dosso il pessimismo. Volete sempre fare di più, ma così facendo finite per stressarvi. Arriverete stanchi a sera ed avrete solamente voglia di rilassarvi in santa pace. Venerdì le cose gireranno meglio, pazientate.

Acquario: state vivendo una settimana frenetica e al contempo demoralizzante.

Siete provati e stressati, ma fate attenzione alla pressione. Riguardatevi, non correte dei rischi inutili. Ultimamente vi state facendo in quattro, forse per guadagnare di più o forse perché vi siete accollati delle responsabilità extra.

Pesci: in giornata alcuni nativi avranno l’umore sotto i tacchi, qualcosa li urterà. Non avrete alcuna voglia di interagire con il prossimo. Attenzione al mal di pancia o di testa, questo è un periodo critico per la salute. Cercate di mangiare sano e diminuite la caffeina. Se non riuscirete a rispettare la tabella di marcia, fate solo quello che potete.