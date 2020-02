L'Oroscopo del 18 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase calante) in mattinata passerà dal Sagittario allo Scorpione. Questo martedì si preannuncia, in generale, favorevole per molti.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questa giornata.

L'oroscopo di martedì 18 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: qualche difficoltà casalinga vi renderà più affaticati che mai. Ci sarà qualcosa da fare anche all’esterno, qualcuno dovrà recarsi in posta o in banca per sistemare una questione economica.

Forse sarà necessario eliminare qualcosa. La fine del mese si avvicina a grandi passi, attenzione alle spese altrimenti rischierete di trovarvi con l’acqua alla gola. Salute stabile ma fate attenzione a non prendere freddo.

Toro: si prospetta un martedì promettente, soprattutto per chi insegue il sogno della carriera. Siete molto ambiziosi, mirate talmente in alto che talvolta vi sentite insoddisfatti e delusi. Valutate con attenzione se accollarvi un'ulteriore responsabilità. In famiglia dovrete ridistribuire i ruoli, non potete continuare a gestire tutto voi.

Bene l’amore di coppia.

Gemelli: nella giornata di martedì gli astri punteranno i riflettori sulle faccende economiche e personali. Non vi tornerà un conto, ma cercate di esporre il problema con diplomazia. Un piccolo attrito in famiglia o nell’ambiente di lavoro rischierà di farvi perdere le staffe. Cercate di portare pazienza e di terminare le cose che cominciate. Presto potrebbe arrivare un gradito premio.

Cancro: da giorni alcuni nativi sono alle prese con un problema spinoso, forse riguardante il lavoro o il portafoglio. Siete soliti soffrire di mal di testa perché vi lasciate influenzare troppo dai fattori esterni. Cercate di pensare a voi stessi soprattutto se avete dei figli: un genitore felice rende i figli felici. Le diete intraprese in questa data andranno a gonfie vele.

Leone: la giornata porrà l’accento sulle questioni di cuore.

Dentro di voi c’è qualcosa che vi turba, forse siete incerti oppure non amate più il partner. Comunque sia, presto potrete fare chiarezza e sistemare il legame. A lavoro o a scuola dovrete tenervi alla larga dai soliti chiacchieroni perché rischierete di perdere tempo per delle sciocchezze.

Vergine: in arrivo una giornata positiva, ma qualche progetto creativo rischierà di sfumare. Siete soliti porvi un obiettivo ma spesso lo interrompete a metà. Qualcuno vi chiederà un aiuto, cercate di non tirarvi indietro ma nemmeno di promettere l’impossibile. Quello che conta nella vita è la salute sia propria che delle persone care.

Non lasciatevi rovinare l’umore da un imprevisto o un ritardo.

Bilancia: secondo l'oroscopo del 18 febbraio avrete una bella carica di energia e sistemerete eventuali problemi di famiglia o di lavoro. Coloro che cercano di ampliare gli incassi dovranno valutare di approfondire un'ulteriore competenza. Sarà un martedì piacevole e scintillante soprattutto per le coppie salde. Spingetevi oltre la zona di comfort.

Scorpione: in giornata, tranne poche eccezioni, avrete una gran voglia di uscire e di darvi da fare. Siete stati fin troppo tempo rinchiusi nel vostro guscio caldo e sicuro. In questo martedì sarete impazienti per un imminente arrivo.

Valutate l’idea di fare un po’ di movimento fisico, soprattutto se siete sedentari a causa del lavoro o dello studio. Possibili colpi di fulmine, ma chi è in coppia dovrà evitare le complicazioni.

Sagittario: siete un segno dalle mille risorse, anche se spesso tendete a sottovalutarvi. Quando vi mettete in mente una cosa, siete capaci di straordinarie imprese pur di agguantare il vostro scopo. Una questione finanziaria tornerà ad affacciarsi nella vostra vita, forse avete intenzione di sistemare o cambiare l'auto oppure di acquistare un computer o un cellulare nuovo.

Capricorno: l'oroscopo del giorno 18 febbraio vi vedrà risalire la china dopo un periodo di stallo.

Dovrete solamente prestare attenzione a ciò che andrete a dire, soprattutto ad un familiare. A volte le parole feriscono più di una lama. Una piccola e semplice azione, come la doccia a fine giornata, può aiutare a scrollarsi di dosso lo stress quotidiano.

Acquario: secondo le previsioni astrali sarà una buona giornata, soprattutto a lavoro o nello studio. Riuscirete a concludere qualcosa di importante. Fate sfoggio del vostro potenziale e non sottovalutatevi. In amore, chi la dura la vince. Se un rapporto scricchiola e ci tenete abbastanza, dovrete lottare con le unghie e con i denti. Chi ha dei bambini avrà modo di trascorrere del tempo di qualità con loro.

Mangiate più frutta e verdura.

Pesci: in questa giornata dovrete prestare attenzione a dove metterete i piedi. Secondo l'oroscopo giornaliero, infatti, vi sentirete leggermente confusi ed avrete la testa un po' per aria. Cercate di evitare eventuali discussioni tra familiari. A volte bisogna scendere a compromessi per il quieto vivere ma non dovete esagerare nel fare ciò che vi fa sentire a disagio. Pulizie di casa per molte native.