L'Oroscopo di marzo dei Pesci garantirà ottimi risultati sia in campo professionale che sentimentale. I nati sotto questo segno riceveranno tante gratificazioni personali grazie all'influenza benevola di tanti pianeti imponenti come Giove, Mercurio, Venere e il Sole. Tutti i progetti verranno realizzati e gli investimenti favoriti in questo periodo così fortunato. Anche in campo sentimentale i Pesci vivranno momenti meravigliosi ricchi di gioia. Chi è in coppia potrebbe pensare a progetti importanti come la convivenza o il matrimonio.

Chi è single potrebbe in questo mese di marzo, incontrare l'anima gemella.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrali del segno dei Pesci.

Tante novità professionali nell'oroscopo di marzo per i Pesci

L'oroscopo di marzo si preannuncerà ricco di opportunità in campo professionale. sarà un periodo molto fortunato dove saranno favoriti gli investimenti, i progetti e gli avanzamenti di carriera. Mercurio a voi favorevole dal 6 marzo, farà apprezzare le vostre doti in ogni campo lavorativo. Riuscirete a distinguervi senza alcuna fatica e a ottenere grandi gratificazioni.

In questo mese così fortunato potrete concretizzare gli obiettivi posti in precedenza, che realizzerete con facilità. Sarete presi da una grande voglia di fare e vi sentirete carichi di un'energia positiva difficile da tenere a bada e acquisterete una sicurezza in voi stessi che vi porterà lontani. Tutto questo sarà dovuto alla benevola influenza del Sole che entrerà nella vostra costellazione dall'1 al 21 marzo.

Tutto quello che avete costruito con fatica nei mesi scorsi, a marzo si realizzerà. Sarà proprio in questo mese che raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato.

Saranno infatti privilegiati gli investimenti e gli acquisti. L'influenza del Sole, unita a quella di Marte e Saturno in sestile, vi farà sentire invincibili e ricchi di voglia di fare. Avrete un'energia spontanea e una sicurezza in voi stessi che vi porterà veramente lontano.

Marzo sarà un mese molto fortunato per tutti i nati dei Pesci, basterà agire e restare concentrati per ottenere ciò che desideravate da tempo.

Chi è alla ricerca di un lavoro dovrà fare dei colloqui poiché sicuramente sarà aiutato dall'influenza benefica degli astri.

I Pesci e l'amore nelle previsioni astrali mensili di marzo

Grandi novità animeranno la sfera sentimentale dei Pesci nel mese di marzo. Il giorno 6 inizierà il sestile di Venere, il pianeta dell'amore e voi sarete ispirati in modo positivo dal suo influsso benevolo. Il mese di marzo sarà ricco di sensualità e di gioia dal punto di vista affettivo.

Chi è in coppia potrà vivere momenti meravigliosi con il proprio partner o con il proprio marito. Tutte le piccole incomprensioni o le piccole crisi che hanno condizionato qualche rapporto d'amore nei mesi precedenti verranno risolte con l'influsso benevolo delle stelle. Vivrete momenti appassionati dopo il 17 marzo, quando insieme a Venere anche Mercurio vi offrirà la sua benevola influenza. Sarete molto affascinanti, comunicativi e vivrete il vostro rapporto di coppia con un atteggiamento positivo e più ottimistico. Saranno favoriti anche i progetti amorosi importanti come il matrimonio, la convivenza o il concepimento di un figlio grazie all'influenza di Saturno e Giove in sestile.

La stessa influenza benefica di Giove e Saturno favorirà anche voi single alla ricerca di una storia che vi faccia battere il cuore. Gli incroci planetari promettenti per i sentimenti vi permetteranno di fare tanti incontri stimolanti. Questo infatti sicuramente sarà il mese giusto per approfondire nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi molto di più di un'amicizia.