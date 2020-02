L'Oroscopo dell'amore per i single settimanale dal 17 al 23 febbraio punterà un riflettore sui desideri nascosti nel cuore di ciascun segno zodiacale alle prese con le faccende del cuore. Desiderosi di dare e ricevere amore, tutti i simboli zodiacali saranno investiti da un'energia dinamica conferita da Marte in Capricorno che sprigionerà determinazione e grande forza di volontà nelle previsioni astrali segno per segno.

Influssi energetici nell'oroscopo settimanale di febbraio

Ariete: Luna trigono a Venere già da lunedì creerà il periodo giusto per darsi al divertimento e facilitare i nuovi incontri.

Sarà un periodo favorevole per l'amore, a patto che fronteggiate la quadratura degli astri presenti in Capricorno che vi renderà intolleranti nei confronti delle nuove storie.

Toro: questa settimana sarà quella giusta per dare il via a nuove storie sentimentali entusiasmanti. Venere molto vicina a voi, con Mercurio e Nettuno dai Pesci che garantiranno novità imprevedibili ed eccitanti, attueranno un cambiamento positivo per la sfera sentimentale. Buona la posizione illuminante di Sole giovedì.

Gemelli: lunedì sarà una giornata un po' tesa per i sentimenti e malinconica.

La situazione migliorerà notevolmente mercoledì, quando l'astro d'argento romperà l'opposizione e vi chiederà di investire maggiore coraggio nelle nuove relazioni. Sarà il momento giusto di osare e passare all'azione, soprattutto venerdì e sabato.

Cancro: la settimana inizierà in modo alquanto teso a causa di energie troppo impetuose, che potrebbero rendervi poco socievoli e davvero insopportabili.

La posizione di Marte anch'esso in opposizione, di certo non aiuterà causando delle difficoltà che potranno essere arginate solo amplificando il pensiero a 360° verso nuovi orizzonti sentimentali tutti da scoprire.

Leone: Venere e Luna in trigono nelle giornate di lunedì e martedì preannunceranno successo in ambito sentimentale. Dovrete cercare di non abbattervi e di andare incontro alle situazioni con maggiore determinazione.

Potreste sentirvi sballottati avanti e indietro dagli astri ma dovrete essere forti e sarà doveroso arginare alcuni atteggiamenti disonesti da parte di persone spiacevoli.

Vergine: Marte e Giove in trigono lunedì garantiranno splendidi successi in amore. Dovrete avere maggiore fiducia in voi stessi e utilizzare un sorriso diplomatico da sfoggiare per contrastare eventuali avversità. Marte consiglierà di scrollarvi di dosso l'apatia e di attingere a un dinamismo che farà concretizzare i sogni con successo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna in sestile a inizio settimana consiglierà le idee giuste per concretizzare i progetti amorosi.

Marte in quadratura sfiancherà un po' le energie e potreste risultare apatici e pigri nell'attuare le strategie giuste, quelle che condurranno alla felicità amorosa. Dovrete sfidare l'amore maggiormente nel weekend.

Scorpione: già da lunedì una sorpresa potrebbe giungere a illuminare la sfera amorosa. Bando al malumore quindi e lasciatevi aiutare da un amico, che potrebbe esservi utile per sbloccare una situazione amorosa alquanto spinosa. Giove sarà ben disposto nell'elargire una fortuna dinamica rafforzata anche dalla presenza di Marte in Capricorno.

Sagittario: Luna benefica nelle giornate di lunedì e martedì amplierà gli orizzonti amorosi, mettendovi in contatto con il lontano.

Saranno favoriti anche i viaggi che proporranno nuove conoscenze interessanti. Giovedì Sole diventerà vostro complice dai Pesci e darà il via a sensazioni più brillanti e sensibili.

Capricorno: Marte entrerà nel segno e regnerà sovrano per tutta la settimana, regalando una determinazione vincente per l'amore. Dovrete elevarvi con fiducia nella sfera sentimentale, perseverando con costanza nell'attuazione dei progetti amorosi. Mercurio dai Pesci garantirà splendide sorprese e Giove elargirà fortuna in amore.

Acquario: potrebbero giungere buone notizie che attendevate da tempo. Le storie superficiali non vi alletteranno, preferirete fare sul serio aprendo il vostro cuore con slancio e profondità d'animo.

Attenzione ad alcuni pettegolezzi che cercheranno di creare qualche ritardo o contrattempi in amore.

Pesci: gli astri consiglieranno di lasciarvi alle spalle le esperienze passate, per progredire nel presente con maggiore entusiasmo. Sole entrerà nel segno giovedì e potreste mettere a segno colpi vincenti in amore. Mercurio garantirà splendidi incontri, ma sarete voi a decidere quali portare avanti in maniera fortunata. Bando alle critiche altrui, dovrete ascoltare quello che vi consiglierà il cuore.