L'oroscopo di venerdì 21 febbraio punta un riflettore sull'entrata della Luna in Acquario. Eccentrici e simpatici, non solo l'Acquario ma anche l'Ariete, i Gemelli, il Sagittario e la Bilancia che approfondiscono le relazioni con gli altri in maniera molto frizzante e bizzarra. L'astro d'argento allarga gli orizzonti mentali a 360°. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di venerdì

Ariete: la creatività viene stimolata dalla presenza di Venere che rende anche il proprio lavoro molto originale.

Anche se il cuore è generoso e l'affettività è tanta, tuttavia le sensazioni sono alquanto rigide poiché un'angoscia latente delimita il cuore, rendendo gli affetti circoscritti in un limite da non superare.

Toro: una nuova vitalità lambisce e i raggi solari puntano un riflettore sull'affermazione della vostra personalità. L'entusiasmo non manca di certo anche sul lavoro e siete più coraggiosi e intraprendenti. Urano molto originale è in piena sintonia anche con Mercurio e Nettuno, facendovi affermare i desideri di libertà con maggiore slancio.

Gemelli: una quadratura dell'astro mercuriano, di Sole e Nettuno non è facile da gestire. Diventate molto altalenanti nei confronti degli affetti e siete a tratti aggressivi e invadenti, a volte pacati e riservati. Che ne dite di riequilibrare il tutto? Così potete migliorare anche la sfera professionale.

Cancro: Venere in quadratura con Saturno e gli altri pianeti opposti in Capricorno fanno chiudere un po' ai contatti sociali.

Desiderate stare soli con voi stessi e anche le amicizie non vi coinvolgono più di tanto. Attenzione ad alcune tensioni in campo affettivo o lavorativo, che riuscite a superare grazie a un'energia rigenerante conferita dagli astri presenti in Pesci.

Leone: occhi aperti sul lavoro perché nessuna situazione è limpida come appare a prima vista. In amore, contenete la gelosia e accantonate il risentimento che priva di una crescita individuale ideale anche per migliorare la sfera amorosa.

Vergine: gli astri in opposizione gettano un'ombra sui rapporti sociali e apparite ipercritici e confusi. Desiderate molto evadere dalla solita routine, ma non siate troppo ostinati e accettate le critiche anche sul lavoro che possono risultare costruttive. Gli astri in Capricorno sono favorevoli e vi trasformano in veri e propri guerrieri, pronti a intraprendere intrepide battaglie amorose.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: più curiosi ed eccentrici grazie agli influssi lunari derivanti dall'Acquario; 'intuizione non manca di certo ed è tutta da investire in amore e sul lavoro per emergere in maniera positiva.

Le amicizie risultano di grande importanza per raggiungere gli obiettivi prefissati. In particolare un aiuto di tipo femminile.

Scorpione: siete maturati molto e investite con saggezza nei rapporti con gli altri, seguendo un rigore saturniano impeccabile. Leali e più tolleranti anche in amore, allargate ancora di più la mente approfondendo anche alcuni lati oscuri del carattere che vanno accettati con maggiore tolleranza.

Sagittario: molto spigliati e indipendenti, approfondite l'amicizia seguendo l'influsso della Luna in Acquario che rafforza i rapporti sociali. Non è facile entrare in contatto con le emozioni anche perché Mercurio, Nettuno e Sole in quadratura dai Pesci possono rendervi esibizionisti e alquanto confusi.

Cercate di concentrarvi di più sul lavoro.

Capricorno: sul lavoro siete molto impegnati e investite energia senza lesinare e attingendo a quello spirito di sacrificio che fa raggiungere risultati ottimali. In amore non perdete di vista i vostri obiettivi. Sono in arrivo belle sorprese o un ritorno di una vecchia fiamma.

Acquario: eccentrici e irrequieti, mettete al primo posto la libertà vivendo anche l'amore in modo molto aperto e definendo alla perfezione i vostri spazi vitali. Anche se le sensazioni sono un po' fredde e apparite alquanto distaccati nei confronti degli altri, non è detto che non amiate.

L'originalità viene premiata sul lavoro.

Pesci: siete alla ricerca di qualcosa di più grande e sensibile, ecco perché le percezioni spirituali vanno al di là della realtà, sfiorando mondi fantasiosi dove l'immaginazione non ha limiti. L'amore diventa incondizionato e universale anche perché viene riscaldato da un Sole entusiasmante. Mercurio garantisce intelligenza in campo professionale.