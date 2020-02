L'oroscopo della giornata di venerdì 21 febbraio prevede la Luna entrare nel segno d'aria dell'Acquario, che sarà pieno di fantasia sia in amore che al lavoro, mentre il Cancro potrebbe prendere in considerazione l'idea di avviare un progetto di gruppo. Giove in quadratura nel segno del Capricorno influenzerà positivamente i nativi Toro, mentre per il Leone sarà una giornata concreta e piena di soddisfazioni al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 21 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 21 febbraio segno per segno

Ariete: oroscopo che metterà in voi una certa curiosità grazie ad un attivo Giove dal segno del Capricorno.

Sul fronte sentimentale le energie non vi mancheranno e potreste sperare in un piccolo colpo di fortuna che vi permetterà di fare qualcosa che avevate programmato da tempo. Cercate inoltre di non usare mezzi termini e siate diretti. I single saranno molto socievoli, sia con gli amici che con delle nuove conoscenze. In ambito lavorativo potrebbe essere il momento giusto per discutere con il vostro capo di un possibile aumento di stipendio. Voto - 8

Toro: periodo decisamente positivo per voi nativi del segno grazie agli influssi di Urano e Giove favorevoli nel vostro cielo.

La sfera sentimentale si rivelerà a vostro vantaggio e con il vostro entusiasmo sarà facile convincere il partner a seguire determinati progetti di coppia. Se siete single un certo autocontrollo sarà necessario per non combinare guai. Sul fronte lavorativo non dovrete guardare lontano per trovare spunti di ispirazione sulla strada migliore da seguire, guardatevi bene in giro e assecondate il vostro istinto.

Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo molto allettante per voi nativi del segno grazie ad una configurazione astrale molto interessante. Sul fronte sentimentale andrete molto d'accordo con il partner e saprete coniugare bene i doveri di coppia e il piacere. Se siete single e siete in procinto di iniziare una nuova storia d'amore, cercate di non buttarvi a capofitto in situazioni che potrebbero rendervi ridicoli agli occhi dell'amato e che potrebbero far cambiare qualcosa in lui.

Nel lavoro tutto andrà per il verso giusto e non avrete problemi a distinguervi dai colleghi. Voto - 7

Cancro: sarà il momento di sfruttare il vostro surplus di energie in modo da avvantaggiare la vostra attività, una maggiore aggressività non guasterebbe. Prendete inoltre in considerazione l'idea di dare vita a nuovi progetti di gruppo con i vostri colleghi più fidati. Per quanto riguarda l'ambito sentimentale Marte in opposizione potrebbe provocare dei ritardi nei vostri impegni personali, ma fortunatamente il partner saprà comprendervi. I single dovranno prestare molta attenzione a tutto ciò che fanno perché potrebbero essere particolarmente distratti.

Voto - 7,5

Leone: con Venere in trigono rispetto al segno amico dell'Ariete non avrete problemi ad approcciarvi ai vostri cari con il vostro modo di fare leggero e molto socievole. Nella vostra relazione di coppia tale leggerezza porterà un'atmosfera leggera che vi permetterà di non pensare per una volta ai problemi. Se siete single i rapporti con gli amici miglioreranno sensibilmente. Per quanto riguarda il lavoro state davvero ottenendo numerosi consensi su più fronti, da parte dei colleghi e dei vostri superiori. Voto - 8

Vergine: Mercurio in opposizione al vostro segno zodiacale potrebbe portare dei ritardi nella vostra tabella di marcia per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Non giustificatevi con scuse inutili. Siate sinceri e ammettete le vostre responsabilità. Per quanto riguarda l'amore ricordate che nulla dovrebbe essere tanto complicato, quindi riflettete bene sul valore che date a certe sensazioni. I cuori solitari dovranno curare al meglio qualche amicizia se non vorranno rischiare di perderla. Voto - 6

Bilancia: giornata splendida per voi nativi del segno grazie ad un oroscopo che vede Venere e Giove in ottimo aspetto. In amore sarà importante per voi ricevere apprezzamento da parte dei vostri parenti oppure dal partner stesso e durante la giornata di venerdì potreste ottenere ciò che desiderate.

Se siete single potreste ritrovarvi a rispondere a questioni noiose o di poco conto. Nel lavoro potreste avere la sensazione di non farcela, ma sappiate che siete a buon punto e siete solo voi che vedete le cose in modo negativo. Voto - 7

Scorpione: gli influssi di Mercurio in trigono dal segno d'acqua dei Pesci completano per voi un oroscopo pieno di buone intenzioni e ottime prospettive. In amore sarete molto introspettivi e avrete modo di riflettere sulla vostra vita privata e apportare miglioramenti. Per i single qualcuno sarà tanto gentile da insegnarvi qualcosa che vi tornerà molto utile.

In ambito lavorativo, soprattutto se siete nati nella seconda decade e siete liberi professionisti, la creatività sarà in abbondanza. Voto - 8

Sagittario: Marte nel segno vicino del Capricorno promette un oroscopo che porterà una ventata di aria fresca soprattutto nella vostra relazione di coppia. In amore infatti il bisogno di nuovi stimoli vi porterà a fare qualcosa per voi e per il partner, e con l'aiuto di un amico potreste fare qualcosa di originale. Per i single il bisogno di novità potrebbe portare loro a fare nuove conoscenze. Sul posto di lavoro ci sono delle discussioni che andrebbero rimandate, poiché hanno bisogno di calma e soprattutto di riflessione prima di poter essere affrontate.

Voto - 7

Capricorno: Luna in buon aspetto dal segno vicino dell'Acquario, assieme a Giove e Marte stazionari, portano notevoli benefici nella vostra vita quotidiana. Sul fronte lavorativo la vostra perspicacia vi darà un notevole vantaggio sui vostri colleghi per raggiungere il successo. In amore un po' della vostra voglia di possedere e prevaricare verrà fuori soprattutto con il partner oppure con un amico qualora siate single. Voto - 7,5

Acquario: con la Luna in quadratura al vostro segno zodiacale, l'oroscopo della giornata di venerdì si preannuncia scoppiettante. Sul fronte amoroso la fantasia farà da padrona per la vostra relazione di coppia, portando in alto l'affiatamento senza necessariamente impegnarvi molto.

I cuori solitari riusciranno a capire il pensiero di un amico o di una conoscenza e sapranno essere abili consiglieri. Nel lavoro nuove richieste per collaborazioni anche a tempo indeterminato potrebbero nascere improvvisamente. Voto - 9

Pesci: un oroscopo che prevede il pianeta Mercurio in quadratura al vostro segno zodiacale per la giornata di venerdì. La sfera sentimentale vi permetterà di mettere in risalto le vostre insicurezze e cercare di trovare una soluzione definitiva. Per quanto riguarda i cuori solitari fare nuove conoscenze potrebbe essere a portata di mano. In ambito lavorativo molti che conoscete contano sulle vostre capacità e voi potete cogliere questo atteggiamento per utilizzarlo a vostro favore.

Voto - 7,5