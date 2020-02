Si avvicina a grandi passi un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 21 febbraio 2020 con le novità che amore e lavoro porteranno nella vita dei segni.

Stelle e oroscopo del 21 febbraio 2020: la giornata dei segni

Ariete: in amore, se c'è una persona che vi piace sarebbe il caso di farsi avanti proprio in questi giorni. Nel lavoro questo periodo rispetto all'inizio dell'anno funziona di più, evitate solo di fare passi azzardati.

Toro: per i sentimenti giornata interessante con stelle a favore, avrete voglia di recuperare un rapporto.

Nel lavoro momento giusto per portare avanti i nuovi progetti.

Gemelli: a livello amoroso, se vivete una storia da tempo e avete affrontato diversi problemi negli ultimi giorni, approfittate di questa giornata per recuperare. Nel lavoro vi sentite stanchi, evitate di mettervi contro altre persone.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale situazione astrologica migliore, se vi invitano a qualche evento accettate. A livello lavorativo molti avranno un'occasione da sfruttare in questi giorni ed entro il 25 ci sarà la necessità di fare una scelta.

Leone: in amore momento di agitazione che vede la Luna opposta. Tra oggi e domani giornate da prendere con le pinze. Nel lavoro cercate di risolvere un problema, anche nuove collaborazioni potranno portare un blocco.

Vergine: per i sentimenti gli incontri saranno favoriti in queste ore, ora dovete proseguire lungo la strada che avete tracciato negli scorsi mesi. Nel lavoro osservate bene quello che vi accade attorno, dovete sostenere le questioni più importanti.

Previsioni e oroscopo del 21 febbraio 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore momento di indecisione, per questo motivo qualche viaggio o spostamento potrebbe aiutarvi in una scelta. A livello lavorativo c'è una fase di lieve agitazione, evitate di andare incontro a problemi con le persone che stanno al vostro fianco.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale momento che vi vede lontani da un sentimento, forse sentite qualche paura di troppo.

I single devono guardarsi attorno. Nel lavoro le scelte che farete in questo periodo sono ottime, le stelle consigliano di ascoltare le nuove proposte.

Sagittario: in amore giornata interessante che porterà una grande energia. Momento che porta una maggiore carica. Nel lavoro in questi giorni potreste ricevere una buona notizia.

Astri e oroscopo del 21 febbraio 2020: previsioni

Capricorno: a livello sentimentale le coppie che hanno avuto difficoltà oggi ritrovano serenità, occorre però capire che alcuni legami stanno cambiando. Nel lavoro qualche spesa di troppo da saper gestire.

Acquario: in questa giornata la Luna è nel segno e vi renderà più emotivi, potreste mettervi per questo contro qualcuno.

Nel lavoro dovrete affrontare delle polemiche, però c'è qualcosa da recriminare.

Pesci: a livello amoroso occasioni buone per fare delle scelte, in questa giornata diverse pianeti saranno dalla vostra parte. A livello lavorativo preparatevi per esami importanti, questo è un momento di rilancio.