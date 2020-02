L'Oroscopo di domani, lunedì 24 febbraio, è pronto a svelare come sarà questa giornata. Sotto il piano astrologico avremo un cielo di grande rilevanza con la Luna e il Sole in Pesci. A caratterizzare queste 24 ore sarà anche la presenza di Marte e Giove in Capricorno e di Venere in Ariete. La settimana partirà in maniera particolare tra ritardi, scioperi e cancellazioni improvvise. Non mancheranno nemmeno divertimenti, svaghi e passione. Diversi segni apprenderanno delle notizie che genereranno perplessità.

Insomma, sarà un lunedì da non prendere sotto gamba. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 24 febbraio

Toro - 12° posto - Saranno 24 ore delicate, soprattutto per coloro che viaggiano per lavoro. Un velo di inquietudine non mancherà e un ritardo rischierà di farvi perdere la pazienza. Qualcuno potrebbe svegliarsi leggermente indisposto e avrà voglia di starsene rintanato in casa.

Qualcun altro, invece, dovrà recarsi all'ufficio postale o in banca per risolvere una certa questione economica. Per evitare complicazioni sarà di grande aiuto stilare un programma dettagliato con le faccende da eseguire. Mettere le cose nero su bianco aiuta ad aumentare la produttività personale. Sarà una giornata valida per contattare una persona cara, fare volontariato o per abbandonarsi alla passione con il partner di sempre.

Chi sta combattendo una dura battaglia interiore, presto vedrà la luce in fondo al tunnel.

Sagittario - 11° in classifica - Di questi tempi è bene cercare di rimanere con i piedi a terra ed evitare inutili allarmismi. Chi per lavoro è costretto a fare il pendolare, non sarà più tanto ben disposto a viaggiare. La vostra pazienza risulterà molto limitata. La fortuna aiuta gli audaci, per cui non state con le mani in mano e attivatevi per far succedere quella cosa che desiderate: niente piove dal cielo!

Se da tempo state portando avanti un progetto, ebbene, presto sboccerà. Potreste ricevere una critica, se è costruttiva può aiutare a migliorarsi, ma bisognerà essere forti e non farsi abbattere. In amore, forse, avete qualche difficoltà, dato che chiedete maggiore comprensione e più romanticismo, però al contempo bramate il vostro spazio personale. Presto dovrete sostenere una prova difficile.

Vergine - 10° posto - Sapete benissimo chi siete e cosa volete, non a caso siete un segno che sa il fatto suo. Le esperienze che avete alle spalle sono preziose e, anche se sono state dolorose, vi hanno reso più consapevoli e saggi.

Potreste sentirvi preoccupati in queste 24 ore di lunedì, ultimamente faticate a prendere sonno perché fate mille viaggi mentali. In famiglia i più giovani si sentono poco compresi, cercate il dialogo e usate toni pacati. La cortesia e il sorriso fanno crollare tutti i muri. Questa giornata favorirà i chiarimenti: potrebbe arrivare un risultato o una chiamata che attendevate da tempo. Non è facile arrivare a fine mese, soprattutto in tempi critici come questi, in tal caso valutate l'idea di reinventarvi. Ampliate il vostro sapere attraverso la lettura, la ricerca e la curiosità. La vostra sensibilità sarà alle stelle, ma fate attenzione a non esagerare con i dolci.

Leone - 9° in classifica - Sarà una giornata da prendere con le pinze. Chi è in cerca di lavoro dovrà rinviare le ricerche a un momento migliore e occuparsi di alcune questioni lasciate in stand-by, chi invece un lavoro ce l'ha già, potrebbe sentirsi poco apprezzato o aver ricevuto una notizia poco confortante. Non dovrete in alcun modo abbattervi, presto incomincerà un periodo positivo e potrete rinascere dalle ceneri, esattamente come l'Araba Fenice. Per fare il salto di qualità occorre andare fuori dai soliti preconcetti e dare sfogo alla creatività. Mantenetevi sempre attivi e siate pronti a mettervi in gioco, queste cose vi torneranno utili ai fini della carriera e soprattutto in amore.

Sono in arrivo delle buone notizie per le giovani coppie che sognano di convolare a nozze o d'intraprendere una convivenza.

Gemelli - 8° posto - Tenetevi alla larga dai condizionamenti esterni, perché in questo periodo conviene mantenere la calma assoluta. Tagliate i ponti con tutte quelle influenze negative che vi attanagliano, amici e parenti compresi. Concentratevi su voi stessi e su quei progetti lasciati a metà. Essendo un bel segno vivace e curioso, tendete a incominciare migliaia di cose senza concluderle. Passate da una passione all'altra e questo potrebbe generarvi un senso di frustrazione.

Comunque sia, cercate di imparare un nuovo mestiere perché potrebbe tornarvi utile per ottenere una promozione, una paga maggiore o per cercare un lavoro migliore. Siate più autonomi e sorridenti. Con la vostra simpatia siete soliti attirare numerosi ammiratori e amici. Presto il cuore dei single inizierà a battere all'impazzata.

Ariete - 7° in classifica - Ricomincia un'altra settimana, quella che saluterà il mese di febbraio. Dopo un sereno weekend, in cui gran parte dei nati dell'Ariete si sono riposati, rituffarsi nella solita quotidianità non sarà un gioco da ragazzi. Probabilmente sarete costretti a rinviare qualche appuntamento, forse dal dentista o dal parrucchiere.

Sforzatevi di vedere le cose da un'altra prospettiva e non infuriatevi per delle opinioni contrarie. Nessuno cambierà parere solo perché lo volete voi. In questo periodo avete bisogno di mantenere un buon equilibrio psicofisico: mai arrendersi. Venere conferirà fascino e tanta forza, con la persona del cuore sarà possibile parlare chiaramente e ottenere qualcosa di significativo.

Oroscopo del giorno

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche dicono che è in atto una trasformazione interiore che si paleserà poco a poco nel corso dei prossimi giorni. Chi è indisposto si riprenderà o sarà in via di guarigione.

Non siate arrendevoli, nella vita dovete sempre puntare al massimo. Un accordo di lavoro o un contratto presto potrà dirsi concluso. Bisognerà solamente essere estremamente cauti in amore, se c'è una distanza andrà colmata a breve. L'amore è un giardino che va coltivato giorno per giorno, non si può avere senza dare. Non fate tristi pensieri, nemmeno se in famiglia manca il dialogo. Vi converrà lasciare la mente libera perché siete un segno brillante e pieno di inventiva. Forse sarete costretti a rinviare un appuntamento a causa di un imprevisto.

Cancro - 5° in classifica - L’Oroscopo del 24 febbraio dice che in questo lunedì le cose andranno diversamente dal consueto.

C'è qualcuno che da tempo sta cercando di venire fuori da un'insidiosa situazione e che ha difficoltà a chiudere occhio. Di solito, il solo fatto che dovete sempre occuparvi voi di tutte le faccende casalinghe, familiari e lavorative non giova alla vostra pressione. In questa giornata qualcosa o qualcuno vi lascerà a bocca aperta. Non saranno da escludersi dei momenti emozionanti. In genere quando vi infuriate tendete a proferire parole al vetriolo. Prendetevi del tempo da dedicare al vostro benessere. Anche l'ambiente circostante influisce moltissimo sullo stato di salute. Al più presto dovrete sbarazzarvi delle cose inutili e rotte per fare spazio al nuovo.

Allargate gli orizzonti, c'è tutto un mondo da scoprire!

Capricorno - 4° posto - Marte e Giove vi supportano e vi renderanno molto più forti. Non avrete alcuna voglia di perdere tempo in sciocchezze. Porterete a termine ogni mansione o compito assegnato. I liberi professionisti e i commercianti, nonostante le fatiche del loro mestiere, non hanno intenzione di arrendersi e si sentiranno più battaglieri che mai. Siete soliti soffrire d'ansia, ma il più delle volte temete cose a dir poco irrazionali. Non ha senso anticipare i tempi della disavventura, per cui rasserenatevi con la meditazione o una semplice attività fisica.

Anche pulire la casa potrebbe essere di grosso aiuto per liberarsi dalle zavorre mentali. Non siate esigenti con voi stessi.

Acquario - 3° in classifica - Le coppie che si amano inizieranno la giornata con il consueto messaggio del buongiorno alla persona del cuore. Questo si prospetta un lunedì parecchio interessante, ne vedrete delle belle sia nel lavoro che in famiglia. Forse dovrete svolgere delle faccende improrogabili e finirete senz'altro per incontrare qualcuno di vostra conoscenza. Occhio al portafoglio, cercate di non comprare cose inutili e per il momento sospendete gli acquisti. Quando s'ignora una cosa, fa ancora più paura del consueto, per cui informatevi bene e non tralasciate niente. Chi è solo vorrebbe rimettersi in gioco, ma sarà meglio attendere tempi migliori.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo segnala un magnifico cielo astrale caratterizzato principalmente dalla presenza di Luna e Sole nel segno. Avete un maggior bisogno d'attenzione in amore: volete essere sorpresi. Qualcuno sarà alle prese con un evento intrigante. Bramate la perfezione e desiderate un amore super-romantico, esattamente come quello delle serie tv o dei romanzi, ma ad alzare troppo l'asticella dei propri scopi si finisce per rimanere scottati. L'amore è come il fuoco, va tenuto vivo aggiungendo altra legna quando arde, altrimenti sarà dura riaccenderlo. In famiglia ci sarà qualcosa da organizzare, forse una vacanza da fare nella prossima estate oppure il matrimonio di un figlio o forse un compleanno.

Scorpione - 1° in classifica - Vi aspetta un lunedì sorridente e pacato, anche se un velo di preoccupazione non mancherà. In genere siete un segno apprensivo, basta poco per farvi fare mille viaggi mentali. La vostra dolcezza non ha eguali. Sfruttate l'energia extra di cui disporrete in queste strepitose 24 ore e portatevi avanti con i compiti e le faccende di casa. Cercate solamente di non abusare della caffeina, altrimenti finirete per trascorrere una nottataccia insonne. Il tempo è il miglior medico, per cui non siate impazienti. La fretta è cattiva consigliera. Fate tesoro degli errori passati, perché sbagliando si diventa forti e si raggiunge la perfezione.