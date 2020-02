L'Oroscopo di lunedì 24 febbraio vede tra i segni zodiacali più fortunati i nati sotto lo Scorpione e il Cancro, entrambi favoriti rispettivamente nel lavoro e in amore. La situazione astrale lascia, invece, molto a desiderare per il Leone che dovrà fare i conti con qualche incertezza amorosa.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): in amore resta qualche dubbio, almeno fino a marzo. Cercate di essere più fiduciosi nei confronti del partner.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): tarderanno ad arrivare i sentimenti, in un periodo in cui vi sentirete particolarmente soli.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): nelle ultime settimane avete voluto strafare e adesso vi ritrovate ad essere davvero esausti. Il consiglio è quello di rilassarvi e concedervi una pausa dallo stress della routine quotidiana.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): ci saranno dispute in famiglia a causa di motivi futili. Iniziate ad essere stanchi di questi continui litigi e sarà meglio mettere subito le cose in chiaro con i vostro parenti.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): in generale quelle del 24 febbraio saranno 24 ore all'insegna della monotonia e della normalità.

Approfittate della giornata per permettervi un buon recupero delle energie consumate nei giorni addietro.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): sarà necessario rivedere un rapporto, d'amore o di amicizia, che non funziona più come un tempo. Siete indecisi se interrompere o meno la relazione.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): sarà per il vostro segno zodiacale una giornata certamente positiva, di gran lunga migliore rispetto alle passate settimane.

L'amore tornerà ad essere un punto di riferimento nella vostra esistenza.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): siete un po' giù di morale per quanto riguarda l'attività professionale: il vostro lavoro, infatti, ha tradito certe aspettative. Vi rifarete a partire dal mese di marzo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): non c'è più la Luna in opposizione astrale e ciò giocherà a vostro favore. In particolare, nel pomeriggio tornerete ad essere dei leoni, recuperando grande energia e voglia di fare sul lavoro.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): le ambizioni eccessive si riveleranno per voi molto deleterie. Accontentarsi non rientra tra le vostre prerogative ma spesse volte vi servirebbe per raggiungere la felicità.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): evitate situazioni rischiose in particolar modo nel mondo del lavoro. Siate prudenti e astuti nei rapporti con i colleghi e con il capo.

Toro (21 aprile – 21 maggio): la tensione è a fior di pelle e si percepisce in maniera nitida soprattutto nell'ultima parte di questa giornata. Al partire dal mese di marzo le cose miglioreranno e starete meglio con voi stessi.