L'Oroscopo di domani, domenica 23 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Saranno delle ore importanti e introspettive. Con la Luna Nuova in Pesci molte cose saranno portate a galla. C'è chi dovrà comunque lavorare e c'è chi, invece, si prenderà una bella pausa. I nati del Cancro saranno pieni di faccende da sbrigare, soprattutto in mattinata. I Bilancia, invece, dovranno guardarsi alle spalle dal freddo preso in quest'ultimi giorni dato che qualcuno potrebbe ritrovarsi raffreddato o ammalato.

Novità economiche in arrivo per i Sagittario. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 23 febbraio

Toro - 12° in classifica - Coloro che hanno lavorato per tutta la settimana purtroppo non avranno modo di riposare dato che ci sarà da pulire la casa o da rivedere dei conti. Chi ha dei figli piccoli rischierà di infuriarvi dietro ai loro capricci, ma cercate di non perdere la pazienza.

Presto vivrete un'avventura particolare che non dimenticherete tanto facilmente. Stabilire delle priorità aiuta a progredire e a vivere nel presente, nella vita non bisogna mai darsi per vinti. Una rottura, un lutto, un licenziamento, tutto può essere superato un passo alla volta e con l'aiuto del tempo e delle persone fidate. Avrete un bel po' di incombenze di cui occuparvi.

Capricorno - 11° posto - Stabilite le vostre priorità e fissatevi su quelle, non sprecate un altro anno inutilmente.

Eliminate ogni forma di distrazione. Se volete concludere questo 2020 nel migliore dei modi, dovrete darvi da fare in primis e senza accampare scuse. Ogni problema ha una sua soluzione, ma spetta a voi trovarla. In questa domenica sarete estremamente pensierosi. Avrete in mente un certo episodio avvenuto di recente o nel passato. Qualcuno si ritroverà a sistemare l'abitazione, a cucinare, fare il bucato tuttavia, non sovraccaricatevi di faccende!

Stress e preoccupazione si ripercuotono sulla salute, perciò spesso avete dei problemi con la pressione. Assicuratevi di dormire a sufficienza e di bere molta acqua. Se vi sentite schiacciati dalla monotonia, cercate di sviluppare una nuova passione: non è mai troppo tardi per ampliare gli orizzonti.

Leone - 10° in classifica - In questo periodo non sapete che pesci prendere. Ne avete vissute di cotte e crude in passato, niente vi è stato regalato dato che avete dovuto sempre tirare fuori le unghie. Dopo una difficile settimana finalmente potrete staccare da tutto e tutti anche se c'è chi si ritroverà costretto a darsi da fare.

Qualcuno si metterà in contatto con voi, forse un familiare o una persona che conoscete. Non saranno da escludersi dei piccoli dolori articolari, forse avete preso troppo freddo in questi giorni. Il vostro corpo potrebbe mandare dei chiari segnali di stress, infatti, qualcuno si ritroverà a combattere con un'improvvisa febbre. Non allarmatevi e cercate di riposare, la prossima sarà una settimana frenetica.

Vergine - 9° - In queste 24 ore dovrete munirvi di una buona dose di self-control. Sarete visibilmente tesi e provati, la stanchezza della settimana precedente si farà sentire. Qualcuno potrebbe cercare di provocarvi.

Non ve la sentirete di fare niente, avrete solamente voglia di poltrire o di dormire. Comunque sia, imparate a mettere a freno i pensieri negativi, l'autocritica è giusta solo se è equilibrata e non denigratoria. Prendetevi del tempo per fare il programma della seguente settimana e distribuite equamente gli impegni nell'arco dei prossimi giorni. Si fa presto a rimandare le cose al giorno seguente, ma poi il guaio è che il giorno dopo sarete doppiamente impegnati. Dunque, amatevi di più prendendovi cura del voi stessi di domani. In questo modo riuscirete a portare a conclusione le cose e non avrete quel senso di frustrazione che di tanto in tanto vi colpisce.

Ariete - 8° in classifica - La domenica porterà ulteriori notizie riguardanti la situazione esterna che risulta un po' traballante. Da un po' non vi sentite sereni dato che qualcosa vi inquieta e vi priva del sonno. È come se su di voi pendesse la celebre spada di Damocle, pronta a colpirvi da un istante all'altro. Riducete le uscite, in queste 24 ore sarà meglio rintanarsi in casa e attendere che passi la tempesta. La cosa importante sarà non farsi prendere dal panico e dal negativismo. Dunque, cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno e tenetevi alla larga dalle situazioni poco chiare, non avete bisogno di accollarvi ulteriori problemi.

Qualcuno deve prendere una decisione, in tal caso dovrete cercare di essere lucidi e meno impulsivi. Nel pomeriggio un senso di agitazione vi coglierà nel profondo, non eccedete con la caffeina.

Gemelli - 7° posto - A volte avete la forte sensazione di vivere all'interno di un videogioco dato che vi ritrovate spesso a combattere tra mille ostacoli e 'mostri'. Da quando è iniziato questo 2020, ha portato con se numerosi intoppi e problemi. Mentre il mondo lotta contro un virus pericoloso, vi state destreggiando tra difficoltà economiche e una seria crisi interiore. Di tanto in tanto crollate nello sconforto.

In casi come questi è molto importante focalizzarsi sul presente e auto-stimolarsi. Non sottovalutate il potere della lettura, ce n'è per tutti i gusti. Qualcuno ad inizio anno si è prefissato degli obiettivi da raggiungere oppure si è imposto di seguire delle nuove e sane abitudini. Non tutti, però, hanno avuto la forza di perseverare. Tuttavia, se volete vedere un cambiamento dovete muovervi per primi. Dunque, prendete in mano la vostra vita e agite, 'Carpe Diem'.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° in classifica - L’Oroscopo del 23 febbraio dice che sarete alle prese con un mucchio di faccende. C'è qualcuno che sta attraversando un periodo complesso e preferisce stare da solo.

Non è facile entrare nella mente e nel cuore di un nativo del Cancro. Spesso tendete a costruire una muraglia cinese tra voi e il mondo esterno, sono ben pochi i privilegiati che possono godere della vostra attenzione. La vita per voi è come un mare caratterizzato da un'alternarsi di alte e basse maree. Ci sono delle giornate in cui tutto vi sembra possibile e fate progetti a gogò e altre in cui piombate nel buio totale. Chi si ritroverà a lavorare anche in questa domenica sarà un pochino distratto ma comunque produttivo. Presto potrete accogliere una lieta novità all'interno della vostra vita.

Sagittario - 5° posto - Spesso desiderate soltanto tornare bambini per vivere in maniera spensierata e gaudente. Non è facile vivere con un problema poiché sono una spina nel fianco. In queste 24 ore progettuali, vi concentrerete sul vostro dovere. Anche se la vetta è ancora lontana, presto o tardi arriverete in cima. Con la costanza e la pazienza si fanno miracoli, dovete solamente armarvi di un po' di autocontrollo. Non dedicate tempo prezioso alle cose prive di importanza, ma non rispondete in malo modo a nessuno. Anche se questa domenica non sarà strepitosa, riuscirete a ritagliarvi del tempo per le vostre passioni.

Prediligete i cibi a km zero e tenete d'occhio la pressione che di tanto in tanto fa i capricci. Novità economiche in arrivo.

Acquario - 4° in classifica - Questa si prospetta una domenica abbastanza tranquilla, tutto andrà come deve andare. Di questi tempi è importante non lasciarsi prendere dal panico ed essere razionali. In serata c'è chi si ritroverà ad uscire per un appuntamento galante e chi invece sceglierà di dedicarsi alla visione di lunghe maratone di serie tv. Sarà la giornata perfetta per fare il bucato o concedersi una passeggiata all'aria aperta. Se possibile, cercate di anticipare i tempi.

Non potete vivere secondo un modello prestampato o per far contenti gli altri, non siamo tutti uguali. Dunque, spegnete il volume alla vocina interiore che si diverte a distruggere la vostra autostima e dato maggior ascolto al vostro istinto. Si vive una solo volta, per cui non rimandate le cose ad oltranza e sciogliete il ghiaccio interiore.

Scorpione - 3° posto - Dopo una pesantissima settimana dove avete tollerato di tutto e di più, sarete ben contenti di poter fare le cose con calma. Di questi tempi desiderate solamente starvene in casa poiché, in giro, tira una brutta aria. Sarà una domenica serena per le coppie che si ritroveranno in stretta intimità. Siete un segno molto romantico ma anche criticone. Siete capaci di fare la parafrasi a ciò che gli altri vi dicono. Da tempo, dentro di voi, c'è un velo di inquietudine che non riuscite ad eliminare. Chi ha vissuto un lutto oppure ha chiuso una lunga ed importante storia d'amore, si sente come se fosse doloroso respirare. In tal caso svagate la mente eseguendo ciò che c'è da fare. Un poco alla volta il dolore si rimarginerà anche se la cicatrice resterà. Tempo al tempo e riuscirete a rialzarvi più forti e saggi di prima.

Bilancia - 2° in classifica - Le previsioni astrologiche sono sorridenti ma al contempo mettono in guardia dai possibili malanni stagionali. Quando si è in due è molto più facile affrontare le avversità della vita e questo lo sanno bene le coppie che stanno insieme da moltissimi anni o le famiglie ben compatte. Qualcuno, per scelta o per costrizione, si ritrova a vivere da solo. Saranno 24 ore così così dato che per la maggior parte dei nati di questo splendido segno la domenica è un giorno come un altro. Non è facile muoversi tra famiglia, casa e figli, tuttavia avete imparato a cavarvela. Con così tante faccende di cui occuparsi avete finito per trascurarvi e questo è del tutto sbagliato. A fine giornata prendetevi almeno 30 minuti per pensare alla vostra pelle. Concedetevi un bagno rilassante e fatevi una bella maschera facciale. Quando il corpo sta bene anche la mente è più produttiva.

Pesci - 1° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà brillare grazie alla Luna nel segno. Il novilunio consentirà di ripartire da zero. È tempo di pensare ai propri interessi personali. Dedicate ogni giorno almeno una decina di minuti alla riflessione introspettiva: è importante ascoltare se stessi. Superate i vostri limiti, mettete il muso fuori dalla vostra zona di comfort e cambiate routine se occorre. Rinviate la dieta a lunedì o a dopo le feste di Carnevale. In mattinata avrete delle improrogabili mansioni da ultimare, ma nel pomeriggio tutto sarà sereno e appagante. Non saranno da escludersi delle uscite. L'amore galleggerà nell'aria anche per chi è solo da tempo e si sente pronto a mettersi nuovamente in gioco. La primavera porterà molte novità, auguri.