Martedì 25 febbraio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna, il Sole, Mercurio e Nettuno nel segno dei Pesci, nel frattempo Giove, Saturno, Plutone e Marte saranno in Capricorno. Urano rimarrà stabile nell'orbita del Toro come Venere che continuerà il suo domicilio in Ariete. Oroscopo favorevole per Pesci e Scorpione, meno conciliante per Acquario e Bilancia.

Cancro sereno

Ariete: umore basso. Il tono umorale non sarà presumibilmente dei migliori in casa Ariete, a causa della quadratura Venere-Giove che gli farà apparire ogni minuzia come un problema di entità maggiore.

Toro: poliedrici. Martedì in cui i nativi riusciranno probabilmente ad orientarsi su diversi fronti lavorativi, traendone soddisfacenti risultati immediati. Alcune di queste strade professionali, inoltre, avranno buone chance di risultare interessanti anche in prospettiva futura.

Gemelli: amore flop. Le vicende amorose odierne risentiranno di battibecchi e contrarietà che nasceranno per questioni di poco conto. Sarà bene, però, rinviare eventuali discussioni chiarificatrici.

Cancro: sereni. Nel focolare domestico il clima dovrebbe volgere al bello, grazie alla congiunzione dei Luminari proprio nel loro Elemento.

Lavoro in secondo piano.

Bilancia spossata

Leone: finanze da revisionare. Il settore finanziario dei nati Leone andrà probabilmente revisionato con dovizia, eliminando le spese non necessarie in modo da evitare sgradite sorprese nel bilancio economico.

Vergine: faccende pratiche. Le attività burocratiche e pratiche di questo martedì avranno presumibilmente un ruolo rilevante, in quanto la giornata si rivelerà proficua per portarle finalmente a compimento.

Bilancia: spossati. Le poche energie di cui, con tutta probabilità, disporranno i nati del segno quest'oggi li faranno optare per procrastinare ai giorni seguenti le incombenze meno urgenti, in modo da scongiurare qualsiasi stress fisico e mentale.

Scorpione: lavoro top. Martedì ottimo per quanto riguarda le faccende professionali native, che avranno ottime possibilità di fruttare risultati gratificanti e copiosi.

Pesci mondani

Sagittario: attriti lavorativi. Sul fronte professionale quest'oggi potrebbero nascere degli attriti con qualche collega, facilmente evitabili mettendo in campo un pizzico di diplomazia.

Capricorno: straniti. Il partner assumerà probabilmente un atteggiamento sopra le righe che farà saltare la mosca al naso ai nati del segno. Superata la perplessità iniziale, infatti, non perderanno tempo nel chiedere spiegazioni.

Acquario: impazienti. Oggi i nati del segno potrebbero desiderare risultati immediati sul versante lavorativo per poi accorgersi, durante le ore serali, che un atteggiamento più paziente sarebbe stato più idoneo.

Pesci: mondani. La voglia di divertimento del martedì nativo sarà presumibilmente soddisfatta organizzando una scanzonata serata assieme agli amici di vecchia data.