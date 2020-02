Luna in Ariete nell'Oroscopo di giovedì 27 febbraio dedicato all'amore e al lavoro di ciascun segno zodiacale, governa le emozioni in maniera più intuitiva, con maggiore fermezza e determinazione. Nuove reazioni si affermano nella vita dei simboli zodiacali alle prese con le faccende del cuore e le opportunità professionali, reagendo alle vicende in maniera più sensibile grazie alle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di giovedì

Ariete: Luna nel segno è molto battagliera e ama andare incontro alle sfide con coraggio.

In sinergia con Venere, il desiderio diventa più intenso e la voglia di concretizzare i sogni diventa più immediata. Una nuova crescita viene avviata nelle sfere vitali, per migliorare anche il lavoro in modo più impulsivo e dinamico.

Toro: Urano in sinergia con Sole vi rende generosi e innovatori. Potete portare avanti delle idee originali per rivoluzionare la solita routine amorosa in maniera eccitante e dirompente. Sul lavoro l'alleanza che si stringe con Nettuno e Mercurio è proficua per svolgere l'operato con tatto e tanto senso pratico.

Gemelli: in ambito lavorativo è un periodo di confronto e dovete affermare la vostra volontà con maggiore dinamismo e determinazione. In amore, non trascurate la persona amata piuttosto dategli maggiore spazio nella vostra vita. Venere e Luna in sestile favorevole dall'Ariete spingono a vivere i sentimenti con maggiore slancio.

Cancro: il cielo amoroso è alquanto teso con gli astri in opposizione dal Capricorno che creano tensione.

Ma bando alle negatività e arginate la depressione, piuttosto cercate manifestazioni di affetto dagli amici e dai parenti. In amore così come sul lavoro, non idealizzate le persone.

Leone: avete bisogno di riordinare un po' le vostre amicizie e dovete farlo effettuando un cambio radicale e drastico. Solo così voi single potete ampliare le conoscenze e potenziare le prospettive di avviare un'amicizia con una persona che potrebbe diventare qualcosa di più per voi.

Attenzione alla distrazione sul lavoro.

Vergine: la concentrazione sul lavoro non manca di certo con Saturno in posizione favorevole. In amore, inquadrate un obiettivo e portatelo a termine in modo costruttivo, dando corposità ai sogni e coltivando ogni piccola sfaccettatura per riuscire nell'intento con maggiore fiducia in voi.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: Luna e Venere opposti sprigionano un po' di instabilità in campo sentimentale. Altalenanti in amore, passate da una gioia irrefrenabile alla malinconia più nera. Che ne dite di contare più sulla ragione che sugli istinti che in questo momento sono troppo "su di giri"?

Potete così arginare eventuali litigi anche sul lavoro.

Scorpione: sul lavoro attenzione a non distrarvi e a sfruttare al massimo una grinta dinamica sprigionata da Saturno e Marte in sestile astrologico dal Capricorno. I pianeti sorridono all'amore e si impegnano a dare corpo ai sogni, veicolando i pensieri e le azioni verso l'obiettivo da voi prefissato.

Sagittario: Mercurio, Nettuno e Sole ingarbugliano un po' le questioni soprattutto sul lavoro dove c'è bisogno di maggiore diplomazia. Anche in amore, non siate eccessivamente impulsivi e cercate di valutare bene le situazioni prima di "partire in quarta" nell'affermazione delle vostre idee.

Capricorno: le telefonate, i messaggi non mancano e portano delle novità intriganti. Attenzione a non dar peso ad alcuni consigli sbagliati che cercano di distogliervi dai vostri obiettivi. Non lasciatevi scoraggiare poiché gli astri presenti nel segno garantiscono sentimenti dolci. Sul lavoro attenzione a non prendere decisioni affrettate.

Acquario: un amico ha bisogno del vostro aiuto, quindi non lo abbandonate. Il vostro calore è di sicuro prezioso in questo momento e ne sarete ricambiati con sincerità. Saturno dal Capricorno è favorevole per farvi ottenere successo in amore, approfittatene.

In campo lavorativo, sondate bene il terreno adottando una prudenza costruttiva.

Pesci: buone e indimenticabili le sensazioni amorose, tutte da vivere lasciandovi andare a un profondo sentimentalismo. È in arrivo per voi single un messaggio che vi ricollega al passato ma valutate bene il da farsi, sondando bene se rivangare storie passate o progredire nel futuro in maniera più imprevedibile. Sul lavoro pazientate o cercate altre strade più vantaggiose.