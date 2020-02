L'Oroscopo di marzo è pronto a svelare che mese sarà sul piano astrologico. Dopo un gennaio e un febbraio traballanti e pieni di interminabili imprevisti, finalmente per molti comincerà ad intravedersi la luce in fondo al tunnel. Complice l'avvicinarsi della primavera, l'umore migliorerà sensibilmente ed anche i sentimenti e la voglia di godersi la vita saranno protagonisti. In linea di massima sarà possibile aprirsi alle novità e riscattarsi.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per tutti i segni, su amore, lavoro e benessere.

Previsioni astrali da Ariete a Vergine

Ariete - Un'ondata di forza vi pervaderà già nella prima settimana del terzo mese dell'anno. Chi è stato costante e ha perseguito con gli obiettivi prefissati ad inizio 2020, sarà premiato grossomodo. Andranno avanti senza troppi problemi quelle relazioni sbocciate di recente. Per le coppie di vecchia data, invece, arriverà il momento di chiarire tutto e non saranno da escludersi separazioni o rotture. Le questioni lavorative prenderanno il sopravvento a partire dal 5 del mese.

Tempo fa, in famiglia ci sono state delle discussioni riguardanti il patrimonio, l'eredità o i figli, ma marzo permetterà un chiarimento definitivo. Qualche amicizia fasulla verrà a galla insieme a certe verità che vi sono state tenute nascoste per tanto tempo. Durante il mese vi metterete a dieta e vi prefiggerete dei nuovi obiettivi da raggiungere entro l'estate. Sarete ben disposti verso il miglioramento personale e questo potrebbe aprirvi le porte del successo.

Pelle e capelli torneranno a splendere. Dite basta ai tira e molla!

Toro - I cuori dei single torneranno ad espandersi in questo promettente mese che aprirà le porte alla primavera. Bisognerà mettere da parte ogni dubbio e farsi avanti senza troppi timori. I primi 10 giorni saranno un po' pesanti dato che ci saranno ancora delle questioni da risolvere. Ma dal 12 in poi sarà possibile auspicare ad un miglioramento.

Accadranno tante cose nel corso delle settimane di marzo. Anche nel lavoro/studio la situazione si farà più pacata e limpida. Favoriti i viaggi, gli appuntamenti e i matrimoni. L'inverno uscirà di scena portando con se la noia e il rancore. Le performance mentali risulteranno in rapida ripresa e questo sarà il momento migliore per chiedere un aumento della paga o per cercare un mestiere più proficuo. Non sottostate al giogo di nessuno. Risulteranno favorite anche le terapie e gli interventi.

Gemelli - A marzo, insieme alla primavera, si risveglieranno anche i sensi e l'amore. Le giovani coppie presto convoleranno a nozze oppure intraprenderanno una convivenza significativa.

Chi è insieme da moltissimi anni, rinnoverà i sentimenti e tutto potrà procedere speditamente verso un'estate di intensa passione e intimità. Chi è in dolce attesa presto sarà al settimo cielo. Questo sarà il mese migliore per rimettersi in forma in vista dell'estate e per risollevare lo stato della propria pelle che è stata a lungo trascurata. Anche la mente sarà più percettiva nonostante qualche attacco di sonnolenza dovuto al cambio stagionale. In famiglia qualche volta si discuterà, ma non sarà niente di preoccupante. Marzo si appresterà ad essere un mese sereno rispetto a gennaio e febbraio.

Coloro che studiano dovranno impegnarsi maggiormente perché gli esami o la prova finale si avvicinerà in un baleno, quindi sarà meglio non procrastinare. Nel lavoro tutto procederà senza intoppi e un nuovo progetto vi sarà affidato. Possibili controlli d'auto, qualcuno si recherà in posta/banca per sistemare una certa situazione economica.

Cancro - Sarà il mese del riscatto. L'intensità di coppia si rafforzerà anche se durante le settimane ci saranno dei vivaci scambi d'opinione ma il detto dice: 'L'amore non è bello se non è litigarello'. Se siete soli da tempo e avete alle spalle una bruciante rottura, avrete modo di infrangere la barriera che avete innalzato attorno al vostro cuore.

Marzo permetterà di fare luce sul proprio 'io' interiore, per cui riuscirete a liberarvi dalle zavorre che vi hanno accompagnato nei mesi scorsi. Le terapie e le diete intraprese in questo mese andranno a buon fine ed anche il reparto economico tornerà a fiorire. Dopo le frequenti uscite di denaro avvenute tra dicembre e febbraio, avrete modo di mettere tutto a posto. Possibili cambiamenti di look ma anche di casa, c'è chi ristrutturerà l'abitazione oppure si trasferirà. La salute tornerà ad essere buona anche se soffrirete di maggior sonnolenza.

Leone - Si preannuncia un mese interamente concentrato sul lavoro e sui sentimenti.

Una buona riuscita è assicurata, per cui ci sarà poco da preoccuparsi. Vi impegnerete tantissimo grazie anche alla ritrovata ispirazione. Le prime due settimane porteranno incassi e guadagni che vi permetteranno di tirare un respiro di sollievo, soprattutto se a febbraio ci sono state delle difficoltà finanziarie. Sarà un mese valido per rimettersi in forma in vista dell'estate. Le giornate si faranno più tiepide e lunghe, tutto ciò influirà sul vostro umore in maniera positiva. Avrete modo di scaricare la tensione e il grigiore accumulato nei mesi invernali. Anche i progetti saranno favoriti ma dovrete liberarvi dalla paura di sbagliare.

Qualcuno avrà dei piccoli problemi di allergia stagionale altri, invece, partiranno per un mini-viaggio. Chi deve fare un cambiamento di paese o di lavoro, non avrà nulla di cui preoccuparsi.

Vergine - Il mese, nel complesso, sarà più che valido anche se partirà lentamente. Ci vorrà un po' di tempo prima di ingranare la marcia. La produttività raddoppierà e la qualità della vita migliorerà. Sarà un marzo pieno di risvolti promettenti soprattutto per coloro che auspicano ad una carriera di successo. Ci sarà modo di viaggiare, di amare e di riscoprirsi. Alcune coppie si ritroveranno a dover prendere delle decisioni sostanziali dato che giungeranno ad un bivio.

Non saranno da escludersi delle rotture! Sarete più svegli e combattivi, nulla vi incuterà timore. Dal 20 in poi il recupero sarà definitivo e sarete molto contenti del cambio d'orario anche se faticherete ad abituarvi. La primavera aleggerà nell'aria per buona parte del mese per questo qualcuno comincerà a soffrire i primi attacchi d'allergia. Viaggi favoriti.

L'oroscopo di marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia - Marzo porterà grandi risvolti, sarà il mese del risveglio. Coloro che hanno vissuto una crisi interiore o matrimoniale, potranno ricominciare e sistemare ogni cosa. Tornerà la voglia di progettare e di lanciarsi in nuove avventure o sfide.

Qualcuno avrà dei problemi purtroppo. Comunque sia, in generale riuscirete a sistemare anche l'aspetto fisico. La salute tornerà ad essere compatta anche se qualcuno comincerà a soffrire le prime allergie dell'imminente primavera. Bisognerà porre attenzione alle temperature un po' traballanti che rischieranno di mettere a rischio i polmoni e le ossa. Qualcosa si muoverà sul piano economico e finanziario. Sarete costretti a sborsare un po' di soldi per un imprevisto, ma supererete anche questo momento complesso. Ci sarà una maggior voglia di trascorrere il tempo all'aria aperta e qualcuno comincerà ad andare ad asparagi o a dedicarsi a delle scampagnate in compagnia.

Scorpione - Le previsioni astrologiche del mese di marzo riportano delle succose novità. Innanzitutto le coppie si ritroveranno a progettare e a fare un passo avanti. Qualcuno si sposerà, partorirà oppure si trasferirà in un'altra casa. In generale sarà un mese di grandi movimenti, non bisognerà dare niente per scontato. Risulteranno agevolate e di gran successo tutte le diete, in questo periodo si potrà anche tentare un rinnovamento del guardaroba o del look. Un rapporto sarà messo alla prova ma ogni ostacolo potrà essere superato, basterà volerlo. Finalmente i soldi cominceranno ad aumentare, ci sarà un minor spreco sia in casa che fuori.

Qualcuno avrà modo di concludere un investimento immobiliare altri invece riceveranno un nuovo incarico che potrebbe portare a scalare i gradini del successo. A metà mese sarete ancora più romantici e sognatori. Infine si registrerà una meravigliosa intesa tra genitori e figli.

Sagittario - La primavera comincerà a farsi sentire portando con se profumo d'amore e di vita. Dopo dei mesi duri di pioggia, freddo, buio e malattie, le giornate incominceranno ad intiepidirsi e ad allungarsi. Qualcuno ne approfitterà per concedersi delle liete passeggiate in mezzo alla natura. L'amore si intensificherà grazie soprattutto agli astri in buon aspetto. Sarà un mese fortunato per chiunque da tempo desidera fare delle conoscenze nuove. Apritevi alla vita e dite basta al pessimismo. Fino al 20 avrete un oroscopo effervescente, aspettatevi qualche visita o trasformazione interpersonale. Qualcuno si recherà dal dentista, altri partiranno per un viaggio. Insomma ci sarà del movimento e non sarà un mese banale. Il fisico finalmente potrà ritornare in forma grazie alla buona riuscita di eventuali diete. Il denaro? Quello resterà un punto dolente in quanto avete le mani bucate e tendete a spendere tutto quello che avete.

Capricorno - Sarà un marzo d'amore, quindi per i single giungeranno delle liete occasioni da non lasciarsi scappare. Sarà il mese perfetto per ritornare in forma, soprattutto se tra dicembre e febbraio avete esagerato. Tornerà la voglia di agire e di mettersi in gioco, ma la primavera porterà anche sonnolenza e poca concentrazione. Le giornate saranno più calde ma non mancheranno rovesci. Il lavoro proseguirà a gonfie vele, soprattutto per coloro che lavorano in autonomia. In casa cambierete la disposizione dei mobili oppure rinfrescherete le pareti e questo vi donerà una bella sferzata di energia. Qualcuno cambierà look, magari adottando un nuovo colore di capelli o un taglio sbarazzino. Avrete modo di mettervi in viaggio, di fare delle scampagnate e di trascorrere più tempo con gli amici e la famiglia. Dovrete solamente essere responsabili e fare tesoro dei consigli altrui.

Acquario - I mesi precedenti sono stati duri per le coppie di vecchia data i quali hanno subito una sorta di allontanamento. Anche la passione è stata praticamente assente, ma in questo marzo sarà possibile tornare a vivere delle serate intense. Sarà necessario un pizzico di impegno da parte vostra, nella vita è sempre meglio agire piuttosto che aspettare un miracolo dal cielo. Quindi vi sentirete affascinanti e pieni di iniziativa, per questo l'amore tornerà a risplendere. Chi è solo da tempo ritroverà la voglia di rimettersi in forma e dare la caccia all'amore. Avrete dalla vostra parte un bel cielo astrale che sorriderà al reparto finanziario e lavorativo. Nelle prime giornate di marzo farete i salti di gioia grazie ad un'attesa entrata economica. Vi dedicherete allo shopping, ma sarà meglio cercare di non spendere inutilmente comprando oggetti o vestiti superflui. Comunque sia, marzo vi vedrà attivi.

Pesci - Marzo risveglierà i sensi e i sentimenti rimasti sopiti nei mesi freddi. Le giornate si allungheranno e la primavera inizierà a fare capolino. I cuori solitari potranno dire basta alla solitudine in quanto non mancheranno incontri e dichiarazioni. I mesi scorsi sono stati pesanti e fiacchi, ma potrete rimettervi in carreggiata. Insomma, l'amore sarà stellare! Il lavoro, invece, sarà messo un po' da parte dato che avrete una gran voglia di uscire e di vivere intensamente. Le diete risulteranno favorite ed anche il movimento, quindi sarà il momento migliore per tornare in forma in vista dell'estate. Programmerete una vacanza ma attenzione a non spendere troppo nello shopping. Per quanto riguarda la famiglia, l'intesa e l'affetto sentimentale sarà maggiore rispetto a febbraio e gennaio. I conti finalmente quadreranno.