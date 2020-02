Durante la settimana che parte da lunedì 9 e termina domenica 15 marzo 2020 per la seconda sestina, il pianeta Mercurio permarrà nella costellazione dell'Acquario, mentre Saturno, Giove, Plutone e Marte saranno nella costellazione del Capricorno, rendendo i nati di questo segno assolutamente favoriti sul lavoro e sui progetti in essere.

Il Sagittario avrà nei suoi gradi la Luna nella seconda parte della settimana, procurando dei sentimenti contrastanti e “lunatici”, soprattutto sul campo amoroso.

Ma sarà un “disguido” della combinazione di Venere ed Urano l'artefice di una eventuale rottura.

Di seguito, le previsioni astrali della settimana, per gli ultimi sei segni dello zodiaco.

Bilancia dubbiosa

Bilancia: forse qualcosa non va nella vostra relazione, ed in questa settimana avrete il bisogno non soltanto di ridimensionare il vostro rapporto ma soprattutto di essere più sinceri con voi stessi. Sul lavoro dovreste essere decisamente più obiettivi e di fissare bene i fini ultimi per conseguire una carriera di successo.

Scorpione: sarà una settimana di revisioni, magari di quei progetti che sono rimasti a lungo nel “dimenticatoio” e per i quali adesso avrete campo libero per occuparvene. L'ambito amoroso e affettivo non darà né problemi, né situazioni particolarmente interessanti. Avrete a che fare con una amicizia che non vedevate da tempo.

Capricorno in rimonta

Sagittario: qualche litigio all'interno della coppia potrebbe farvi sorgere qualche dubbio in merito all'autenticità della vostra relazione.

Potrebbero subentrare giornate sempre più critiche, ma se avete un rapporto consolidato con il partner la crisi sarà molto più blanda. Distratti sul posto di lavoro, potreste essere “strigliati” dal capo o dagli stessi colleghi.

Capricorno: ottimi i successi conseguiti durante la prima parte della settimana, e questi risultati finalmente saranno soltanto il trampolino di lancio per fare nuove esperienze sul lavoro.

In amore non riscontrerete quell'affiatamento che recentemente vi ha illuminato le giornate, ma sarà comunque buono.

Solita pigrizia per Pesci

Acquario: qualche situazione recente vi ha profondamente scossi al punto da non fidarvi praticamente più di nessuno, nemmeno del partner. Attenzione a quei sentimenti che vi spingeranno a covare della gelosia, soprattutto se questa sarà immotivata. Nel weekend vi sentirete molto più sereni.

Pesci: probabilmente sarà una di quelle settimane in cui il lavoro non sarà d'obbligo nella vostra tabella di marcia, anzi. Potreste perlopiù avvertire la solita pigrizia “strisciare” furtiva, accompagnandovi dalla seconda metà della settimana fino al weekend.