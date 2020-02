L’Oroscopo del 4 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Si prospetta un martedì promettente soprattutto per i nativi del Capricorno che stanno vivendo un 2020 carico di speranza. I Gemelli, pur avendo la Luna dalla loro parte, stanno attraversando un periodo particolarmente teso. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questa giornata.

L'oroscopo di martedì 4 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: comincia un periodo più che valido per i sentimenti.

In giornata alcuni nativi avranno modo di incontrare una persona affascinante ma, se siete già impegnati, cercate di non pensarci troppo. Ultimamente vi state un po' trascurando e rischiate di stressarvi. I più pigri hanno bisogno di ritrovare una motivazione per alzarsi la mattina e darci dentro.

Toro: l’oroscopo di martedì vi vedrà indaffarati. Alcuni nativi sono alle prese con una difficoltà finanziaria che turba la quiete serale. Vi sentite intrappolati, qualcosa vi schiaccia. Evitate di riversare i problemi di lavoro all’interno della sfera amorosa e familiare.

Presto troverete un po’ di serenità, ma dovrete portare estrema pazienza.

Gemelli: nell’aria circolerà un mix di tensione e nervosismo. Sarete pensierosi e irascibili, ma evitate di prendervela con il partner o i figli. Cercate di essere più presenti in famiglia, ultimamente sembrate un po' troppo distratti. Possibili discussioni, se avete problemi di denaro tenetevi alla larga dai negozi.

Cancro: molti nativi stanno risparmiando per effettuare un acquisto importante, ma di tanto in tanto cadono vittima dello sconforto.

In linea di massima questa giornata si presenterà abbastanza complessa, soprattutto sul fronte lavorativo dove dovrete rivedere dei conti oppure valutare un’altra collaborazione. Siete fin troppo stressati, delegate e programmate, se possibile, una vacanza, anche all’estero.

Leone: sarà un martedì appagante per quasi tutti i nativi, nel lavoro trarrete un buon guadagno. Vi impegnerete più che mai per raggiungere il vostro scopo.

Qualcuno sparla di voi, ma è solamente invidia. Attenzione a non esagerare con il fumo o la caffeina altrimenti rischierete di aumentare il vostro livello di stress e tensione.

Vergine: l’oroscopo vi mette in guardia da una probabile delusione di lavoro. Qualcosa andrà storto ma non dovrete demoralizzarvi perché una giornata negativa capita a tutti nella vita. Abbiate pazienza perché questa sensazione sfortunata durerà giusto 24 ore, dopodiché la ruota comincerà a girare in senso buono.

Bilancia: la settimana è iniziata abbastanza bene, ma la maggior parte dei nativi ha un problema di vecchia data che non è stato ancora scardinato e in questo martedì rischieranno di impazzire.

Dovrete eseguire dei compiti, ma non vedrete l’ora di poter staccare la spina e rilassarvi. Con il partner la tensione intima risulterà alle stelle, lasciatevi andare. Se possibile, programmate un viaggio da fare per l’autunno prossimo, magari al mare.

Scorpione: le stelle porteranno ispirazione, massima resa e minore sforzo. Avete in programma di fare una vacanza per la prossima estate. Venite da un periodo estremamente impegnativo, prendete molto sul serio il vostro ruolo. In casa e fuori avete sempre un sacco di faccende da sbrigare, siete come una trottola che non si ferma.

Sagittario: non dovrete abbattervi se nel lavoro o nella sfera amorosa cominceranno ad emergere dei problemi.

Una questione di gelosia rischierà di mandare in frantumi il cuore della maggior parte dei nativi. Siete eternamente in lotta per dimostrare quanto valete, spesso vi sottovalutano. In serata non avrete voglia di perdere troppo tempo dietro alla televisione.

Capricorno: febbraio è il mese perfetto per tentare un salto di qualità. Infatti, già in questa giornata vi sentirete abbastanza gasati. Dopo aver toccato il fondo, potrete incominciare la risalita. L’amore andrà a gonfie vele sia per le coppie giovani che per quelle di vecchia data. Se in passato ci sono stati dei problemi o dei dubbi, saranno chiariti al più presto.

Acquario: secondo l'oroscopo del 4 febbraio, avrete una gran voglia di fare e ciò vi aiuterà a portarvi avanti con i vostri compiti quotidiani. Evitate di accollarvi il lavoro di qualcun altro, il tempo è prezioso e dovete gustarvelo tutto. Quasi ogni disguido sarà risolto. L’ambiente domestico tornerà sereno. La salute risulterà abbastanza inattaccabile.

Pesci: siete un po’ stanchi di fare e dire sempre le medesime cose, in questo periodo sentite la forte esigenza di cambiare. Se possibile, valutate se trasferirvi o cambiare casa. A volte, anche un semplice cambiamento nel mobilio o del look può donare entusiasmo e ricaricare lo spirito.

In famiglia dovrete fare attenzione a non attirarvi le antipatie dei figli.