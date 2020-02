È arrivato febbraio anche per tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Approfondiamo come andranno le giornate e le settimane di questo mese, grazie all'oroscopo su amore, salute e lavoro; non mancheranno degli accorgimenti e consigli per affrontare al meglio il periodo in arrivo.

L'inizio del 2020 è stato particolarmente interessante per il Sagittario, con dei momenti di tranquillità e serenità, che hanno influenzato positivamente la vostra salute. In campo sentimentale, nonostante il cielo frenetico in ambito professionale, molti sono riusciti a rafforzare il proprio rapporto.

Mentre nel lavoro, con Marte nel segno, in diversi sono andati in cerca di novità, trovandola.

Stelle di febbraio: la salute del Sagittario

È un periodo stabile a livello salutare per il segno, anche se potrebbero esserci dei momenti di agitazione, soprattutto nella prima parte del periodo. Nella seconda settimana del mese, è possibile che nascano dei momenti di stanchezza, che proseguiranno per il resto del periodo. Cercate di superare i vostri momenti di insoddisfazione, per vivere al meglio questo periodo.

In campo sentimentale non ci saranno polemiche, i rapporti potranno essere ricuciti, grazie anche a Venere le favorevole. A livello lavorativo, grazie alle scelte fatte nel mese di gennaio, potrete procedere in tranquillità con i vostri progetti. Vediamo dettagliatamente le stelle che riguardano il settore professionale e sentimentale per il segno del Sagittario.

Oroscopo febbraio: amore e lavoro del Sagittario

A livello sentimentale, ci saranno buone opportunità per chi desidera portare avanti dei progetti di coppia importanti, come un figlio. L'Oroscopo per quel che riguarda questa situazione, è positivo per voi. I single che sono in cerca di un nuovo amore, in queste giornate di febbraio potrebbero fare degli incontri importanti, anche se non tutte le situazioni potrebbero effettivamente andare in porto.

Forse questo non è momento giusto per innamorarvi. Con Venere dalla vostra parte, i rapporti che vanno avanti da tempo potranno rafforzarsi e chi ha vissuto delle tensioni riuscirà a superarle completamente. Nel prossimo mese, vi sentirete ancora più intriganti, tornerà la passionalità.

A livello lavorativo, è possibile che giungano delle proposte ed anche la situazione economica potrebbe migliorare. Molte saranno le opportunità che si presenteranno, anche per chi è in cerca di una nuova occupazione. Un periodo buono da sfruttare al meglio è quello compreso tra la seconda e la terza settimana del mese di febbraio.

Gli accordi fatti in questo periodo potrebbero rivelarsi vantaggiosi e fruttare da successo nei prossimi mesi.