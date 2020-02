Nuovi scenari stellari animano l'Oroscopo dell'amore per i single di martedì 4 febbraio. Venere, Mercurio e Nettuno influiscono positivamente sull'amore dei Pesci che può approcciarsi alle nuove storie con maggiore intelligenza, empatia e romanticismo. La Luna in Gemelli invece tende a far razionalizzare troppo i sentimenti.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni strali segno per segno.

Influssi portentosi nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: il modo di aprirsi alle nuove storie diventa più ragionato a causa dell'influenza del satellite notturno dai Gemelli.

La ragione tende a frenare l'istintività che vi è consona, ma quando entra in contatto con quel fiume in piena di emozioni incontenibili, diventa difficile restare lucidi e razionali.

Toro: Mercurio dai Pesci garantisce buone notizie in campo affettivo. Incrocia le sue energie con Urano e bandisce la noia, facendovi allargare gli orizzonti amorosi in modo eccezionale. Sono previste nuove conoscenze, intriganti incontri a cui dovete aprirvi con fiducia, senza irrigidirvi per paura di soffrire.

Gemelli: il modo di amare diventa più mentale che sentimentale con Luna nel segno che garantisce un'intelligenza brillante e obiettiva.

Nuove idee confermano questo modo di approcciarsi all'amore e assumerete una posizione di difesa nei confronti delle nuove opportunità sentimentali, forse per paura di soffrire.

Cancro: la posizione benefica di Mercurio risplende dai Pesci e propone intriganti novità, a cui risponderete adottando una prudenza essenziale per analizzare la situazione che vi sta davanti, prendendo poi le decisioni opportune.

Cercate maggiori punti di incontro nelle nuove conoscenze, siete pronti ad aprirvi all'amore in modo più chiaro e concreto.

Leone: Luna è complice di una nuova strategia amorosa che tiene conto più della ragionevolezza che dell'emotività. Forse tendete a non lasciarvi andare, a causa di esperienze passate che vi hanno segnato internamente, ma Marte tende a far superare il tutto con un maggior dinamismo e una sensualità molto ammaliante.

Vergine: una situazione amorosa lasciata in sospeso richiede una soluzione adeguata alle vostre aspettative. Gli astri in opposizione dai Pesci confondono un po' le idee e sprigionano indecisione, ma inutile innervosirvi. Fate chiarezza in voi e potrete coltivare la sfera amorosa con maggiore slancio.

Previsioni astrali promettenti

Bilancia: Marte, Luna e Urano splendono anche per voi e rendono la sfera sentimentale molto scintillante. Ampliate i contatti telefonici e decidete il da farsi, tenendo conto che otterrete successo in amore. Alcune situazioni che sembravano difficili, stanno per sbloccarsi in maniera benefica.

Scorpione: accogliete gli influssi mercuriani positivi per apprezzare anche i piccoli dettagli in amore. Una nuova praticità fantasiosa ed empatica fa comprendere mille sfumature della persona che vi sta di fronte. Così potrete aprirvi all'amore beneficiando di momenti davvero piacevoli.

Sagittario: Marte nel segno intreccia una quadratura con Mercurio e dovete stare attenti a non rovinare alcune situazioni amorose che stanno progredendo in positivo. Troppo nervosi e agitati, ritagliatevi del tempo per riflettere. Così acquisterete una maggiore consapevolezza utile per decidere senza fretta il da farsi.

Capricorno: gli astri propongono nuove sorprese a cui rispondete con calma e con maggiore obiettività. Plutone, Saturno e Mercurio in transito astrale favorevole propongono nuove situazioni amorose esortandovi a giocare le carte vincenti, quelle che garantiscono una vittoria in amore.

Acquario: cercate di non sottovalutare l'amore, altrimenti ne pagate le conseguenze. Forse siete abituati a dire con schiettezza quello che pensate quando invece in una situazione amorosa delicata, dovreste essere più diplomatici pronunciando il vostro pensiero con cautela.

Pesci: Mercurio entra nel segno e promette splendide sorprese in campo amoroso.

Più intelligenti, empatici e molto propensi a comunicare con gli altri, potete contare anche sull'influenza positiva di Urano che abbatte le indecisioni lunari, introducendo cambiamenti costruttivi per l'amore.