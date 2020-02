L'Oroscopo di domani 5 febbraio 2020 mette in risalto interessanti novità sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative o professionali, ma solamente per alcuni segni. Curiosi di scoprire chi avrà un mercoledì fortunato e chi invece vivrà questa parte della settimana in affanno? In ottimo aspetto un simbolo astrale di Acqua: il Cancro. Grazie all'ottima posizione della Luna, di Urano e di Mercurio tra loro in simbiosi perfetta (triangolo d'oro: trigono e doppio sestile!), il Cancro avrà massima fortuna sia in amore, grazie all'ingresso della Luna stessa nel segno, che nel lavoro.

In merito agli altri segni, ovviamente prelevati tra quelli sotto analisi in questo contesto, il migliore, dunque quello designato dall'Astrologia a godere di una giornata da cinque stelle, sarà senza dubbio Gemelli, in questo caso favorito dalla Luna presente nel comparto fino alle ore 20:02 di mercoledì. Invece di diverso parere l'oroscopo del giorno 5 febbraio per coloro appartenenti al simbolo del Toro: il segno di Terra sarà messo al tappeto dai flussi negativi generati da Marte in Sagittario, già di suo sotto diretto attacco dalla Luna in opposizione e da Venere in quadratura.

Vediamo di scoprire qualcosa in più andando a mettere le mani direttamente sulle nuove previsioni zodiacali giornaliere, logicamente subito dopo aver visto la classifica stelline del giorno.

Classifica stelline 5 febbraio 2020

Cosa riserverà di piacevole l'imminente mercoledì di metà settimana? Il cielo astrale è pronto a regalare ottime chance a più di qualche segno: per la precisione saranno solo due, tra i sei segni in analisi in questo frangente, ad avere fortuna in amore e nel lavoro.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In merito a ciò, la nostra classifica stelline quotidiana estrapolata dall'oroscopo del 5 febbraio 2020 mette in primo piano il già svelato Cancro (Top del giorno). A seguire il simbolo di Acqua in testa alla scaletta quotidiana sarà Gemelli (cinque stelline).

Tutti gli altri invece? Andiamoli a scoprire direttamente sul prospetto sintetico seguente. A voi dunque il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo sul periodo interessato:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Gemelli;

★★★★: Ariete, Leone, Vergine;

★★★: Toro.

★★: NESSUNO

Oroscopo mercoledì 5 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. La giornata del 5 febbraio sarà bella o problematica? Diciamo che non avrà riscontri eccessivamente negativi, ma non sarà nemmeno euforica; insomma una via di mezzo. In amore, proverete delle sensazioni positive: trascinato dalla 'tentazione', forse qualcuno di voi tra i più irrequieti, cadrà tra le braccia di una persona dal fascino irresistibile, proprio come un frutto maturo!

Fate attenzione a non esagerare, come solito fate, specialmente se siete già felicemente impegnati, ok? Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore in generale, state sicuramente beneficiando di un afflusso positivo nella vostra attuale vita sentimentale. Un cambiamento positivo dentro di voi è già in atto, senz'altro gioverà positivamente al rapporto di coppia. Single, non è e non sarà mai solo un sogno: le belle cose che vi stanno succedendo o che presto potrebbero capitare, sono vere e tangibili: ve le meritate proprio, quindi godetevele! La serata sarà dolcissima per la maggior parte di voi solitari: avete ancora voglia di sognare?

Bene, allora preparatevi a dare e ricevere tenerezze e momenti romantici... Nel lavoro, l'oroscopo presume che alcune cose di vostro interesse sembrano muoversi per il verso giusto. State allerta, il vento sta cambiando! Potrebbero esserci finalmente le tanto attese e già preannunciate 'novità allettanti', indicative di situazioni positive che molto presto vi riguarderanno. In altri casi, avrete dei lampi di genio improvvisi che potrebbero dare l'occasione giusta per portare a termine un'iniziativa personale.

Toro: ★★★. Mercoledì giornata all'insegna della poca positività, prevista nel periodo classificato con il 'sottotono'.

Secondo i vostri astri, per quanto concerne la solita quotidianità, vi sentirete un poco malinconici forse perché vi state facendo mille domande sul vostro futuro, al quale non sapete proprio trovare risposta. Lasciate perdere, tenetevi stretto quello che avete e guardate avanti con più fiducia. In amore, se state attraversando un momento indubbiamente difficile, per ovvie ragioni (solo voi sapete...), forse la colpa è anche vostra: non fate mai nulla per migliorare la situazione! In questo caso è lecito aspettarsi più tensioni e difficoltà al posto di soddisfazioni o buona armonia. Soprattutto, sarete in torto quando volete avere sempre ragione, anche se a sbagliare siete stati voi.

Single, la Luna al momento abbastanza 'storta' porterà un po' di tensione. Vari momenti di confusione saranno provocati dalla vostra smania di concludere: non prendete decisioni avventate ma attendete i tempi giusti, ok? Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che (forse) sarete finalmente disposti a lottare per ottenere quello che vi spetta. Anche se non è detto che otteniate ciò che sapete, per evitare delusioni fareste bene ad impegnarvi, senza porvi traguardi ambiziosi almeno per il momento.

Gemelli: ★★★★★. Una giornata più che soddisfacente sia in campo sentimentale che nella parte lavorativa, con ottimi risvolti probabili anche nella parte interessante attività professionali di un certo livello.

Non aspettatevi chissà che, ma cercate di vivere il periodo in relax e serenità. In amore, un dono simbolico vi riempirà il cuore di gioia e vi metterà subito in movimento per cercare di ricambiare con altrettanta tenerezza. Sapete come e dove fare sforzi per migliorare la vostra vita sentimentale e, nel caso non lo sapeste ancora, senz'altro le vostre emozioni vi spingeranno nella direzione giusta. In coppia, riuscirete a realizzare con la persona amata una magica alchimia: una perfetta intesa sessuale renderà il periodo euforico e a tratti coinvolgente, segno di una armonia coniugale in crescendo.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di mercoledì indicano Mercurio e Urano favorevole non solo alle attività quotidiane ma anche per l'amore: avrete voglia di affetto ma anche tanto desiderio di riflettere su alcune cose. Presto inizierà per voi un periodo di recupero e ci saranno sicuramente tutte le condizioni per ricavare qualcosa di buono da novità in arrivo. Nel lavoro, stimolata da un dinamico gioco planetario la giornata scorrerà con leggerezza e brio, regalandovi tante belle soddisfazioni. Secondo il vostro oroscopo, nasceranno idee nuove per affrontare alla grande i nuovi traguardi e non sarà escluso che qualcuno riesca a realizzare anche un ottimo affare.

Astrologia del giorno 5 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Giornata superlativa, valutata nelle predizioni di mercoledì come qualcosa di unico e speciale. In generale, sarà per voi nativi un momento gradevole e rilassante, anche perché avrete il generoso appoggio della Luna in Cancro, seppur a fine giornata. A disposizione tutto quello che vi occorre, in primis la vicinanza del vostro partner: divertitevi! Per quanto riguarda l'oroscopo sulla giornata di domani in amore, noterete nuovi aspetti emotivi nella vostra vita sentimentale. Non siate sorpresi se vi scoprirete più attenti alle esigenze della persona amata, sarà sicuramente una progressione naturale che state vivendo e che giova positivamente all'intero rapporto di coppia.

Single, affascinanti e brillanti, quindi in piena forma, non vi sarà certo difficile mettervi in mostra, rendervi simpatici e fare conquiste a destra ed a manca. Con Luna in ottimo aspetto al segno riscoprirete il piacere del gioco della conquista, anche se non siete più giovincelli. Nel lavoro, l'oroscopo è pronto a regalare fiducia e le stelle a garantire più smalto alla vostra comunicativa. Entrambi promettono successo a quanti già hanno un'attività commerciale. Bene anche chi si occupa professionalmente di comunicazione o rapporti umani in generale. Evidentemente questa fase vi consentirà di porvi in primo piano sulla vita sociale e professionale.

Leone: ★★★★. La giornata di metà settimana si preannuncia passabile per certi versi, per altri un po' più impegnativa. Forse avvertirete il desiderio di cambiare qualcosa intorno a voi, compreso il modo di percepire il futuro. Potrebbe essere il momento giusto per modificare qualche aspetto della vostra vita, sia sentimentale che nella routine quotidiana. In amore intanto, l'oroscopo invita ad essere al massimo disponibili e ricambiare le attenzioni del partner. Anche se vivete la più armoniosa storia sentimentale, in questi giorni sentirete forte il bisogno di essere coccolati e teneramente apprezzati da chi avete nel cuore: chi è felicemente in coppia potrebbe organizzare una serata romantica in un luogo affascinante, giusto per suggellare il momento rendendo il tutto più romantico possibile.

Single, in questa fase della vostra vita non ci saranno risposte decisive in amore. Molti del segno avranno solo voglia di uscire dagli schemi soliti oppure di provare altri tipi di emozioni. Se siete soli da un po’ di tempo, sarebbe meglio non impegnarsi in rapporti poco convincenti ma aspettare ancora un poco, qualcosa di interessante senz'altro arriverà: mai buttarsi in storie effimere senza futuro, magari solo per ripiego... Nel lavoro invece, l'oroscopo del giorno vi vede quanto mai dinamici ed attivi e sempre sulla breccia: pronti a cogliere ogni opportunità favorevole?

Vergine: ★★★★. In base a quanto preventivato dall'oroscopo, la giornata di mercoledì si prevede poco positiva ad inizio periodo, poi in miglioramento da metà pomeriggio in avanti. In molti casi vi sentirete strani, incapaci di resistere all’incalzare della quotidianità: vi riconoscerete fragili e vulnerabili senza che possiate addurre una ragione accettabile. Vi rifugerete tra le braccia del partner o cercherete altri tipi di rassicurazioni affettive? L'oroscopo di domani 5 febbraio consiglia in amore di stare calmini! Se sarete visibilmente di buon umore (anche se in cuor vostro non lo siete affatto), quindi ben disposti a ricominciare tutto da capo e magari a dimenticare eventuali rancori, tutto potrebbe cambiare in meglio. Approfondite le vostre idee, ma toglietevi quella corazza da duri che avete: siate felici con chi vi da felicità e gioia ogni giorno, senza risparmio... Single, se ancora non avete trovato la persona giusta, probabilmente non è solo colpa della sfortuna, magari siete voi poco convinti o talmente sfortunati da non riuscire a trovare la persona giusta. Il cielo è buono per chi vorrà vivere piacevoli relazioni senza impegno, ma assolutamente non propizio per chi cerca l'anima gemella. Nel lavoro, per chiudere, il momento è adatto per abbandonare la pigrizia o per combattere il ristagno nell'attività professionale. Un grosso affare terrà sicuramente occupata la vostra mente. Nuovi contatti potrebbero portare gratificazioni economiche.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.