Le previsioni astrali del segno del Cancro, riguardante la settimana che va dal 10 al 16 di febbraio, ci delucidano sull'amore, sul lavoro e sulla fortuna. Le coppie potrebbero avere vivaci discussioni nella prima parte della settimana ed essere in sintonia nei giorni che si avvicinano al weekend. I cuori solitari, nati sotto il segno del Cancro, potrebbero essere protagonisti di nuove e interessanti conoscenze. Buona la settimana per quel che concerne la parte lavorativa, l'aspetto economico avrà dei miglioramenti ma non immediati.

La fortuna si farà viva qualora saranno presenti ottimismo e fiducia. Una bella sorpresa potrebbe arrivare nel fine settimana.

Cancro: l'amore per coppie e single

Nel periodo in questione, coloro che sono in un rapporto di coppia vivranno una settimana a due facce. La prima parte sarà costellata da qualche discussione di troppo, l'avvicinarsi del weekend riporterà serenità nella vostra relazione e potrebbero essere favorite uscite romantiche fuori porta. I cuori solitari potrebbero fare buoni incontri e interessanti conoscenze.

Frequentate locali che vi permettano di conoscere gente nuova e provare a fare qualche frequentazione.

Il lavoro per il segno del Cancro

L'aspetto lavorativo potrebbe riservare gradite sorprese. Avrete la possibilità di ottenere dei riconoscimenti che vi ripagheranno di tanti sacrifici. Potreste avere nuovi progetti da proporre e risultare determinanti per la riuscita di alcune attività che sarete chiamati a svolgere.

In prospettiva potreste ricevere anche delle gratificazioni economiche, vi faranno molto comodo per alcune spese da affrontare, non le otterrete nell'immediato ma saranno molto utili.

La fortuna per coloro che appartengono al segno del Cancro

La fortuna sarà dalla vostra parte, nella settimana in questione potreste avere diversi inviti da persone a cui tenete molto. Vivete il periodo con grande fiducia e ottimismo, vi potrete così togliere delle soddisfazioni sotto tanti punti di vista.

Non è escluso che nel fine settimana potreste ricevere una gradita sorpresa.

Le caratteristiche del Cancro

Sono diverse le caratteristiche che accomunano coloro che sono nati sotto il segno del Cancro. Risultano essere nostalgici del passato e a volte eccessivamente 'chiusi'. Il cancro è un segno ma pigro ma con dei valori fondamentali come quelli della famiglia e della patria. La natura è un elemento imprescindibile come la lealtà e la fedeltà. Molto difficilmente decidono di tradire e non hanno pietà per chi si prende gioco di loro, nella vita e in amore. Non amano molto uscire la sera e frequentare locali.