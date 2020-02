L'Oroscopo lascia presagire una settimana interessante per la Vergine, per la quale è in atto un buon recupero fisico, ma anche per il Leone che ritrova la serenità in amore. Saranno giornate faticose per il Cancro che dovrà fare i conti con Saturno in opposizione e per il Sagittario, al quale le stelle consigliano cautela in ambito finanziario. Approfondiamo di seguito l'oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

L'oroscopo settimanale dal 10 al 16 febbraio 2020 da Ariete a Cancro

Ariete: con Venere nel segno già a partire dalla giornata di domenica, quella che sta per iniziare si rivelerà una settimana vantaggiosa, soprattutto per i sentimenti. Secondo il presagio degli astri incontri fortunati potrebbero rivelarsi quelli con i nati sotto il segno del Leone o del Sagittario. Anche in ambito lavorativo si apre un momento più fortunato, ci sono dei cambiamenti in vista.

Toro: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate difficili per il Toro, che farà a fatica a gestire i rapporti interpersonali, ma soprattutto incontrerà molte difficoltà all'interno dei rapporti di coppia, dove qualcuno potrebbe essere alla ricerca di risposte o conferme che sembrano non arrivare.

Questo non farà altro che aumentare il nervosismo e la nascita di nuovi contrasti all'interno del rapporto con il partner. È un buon momento per quanto riguarda l’ambito lavorativo, tuttavia bisognerà prestare attenzione ed evitare le spese superflue. Recupera durante il weekend.

Gemelli: un quadro astrale è positivo protegge il segno durante questa settimana. Sarà il momento ideale per ripartire e sistemare alcune questioni spinose.

I sentimenti ricopriranno un ruolo centrale durante le prossime giornate. All'interno dei rapporti di coppia si potrà ritrovare la serenità e anche gli incontri sono favoriti. Meglio anche la sfera lavorativa, si possono avere delle buone intuizioni.

Cancro: Giove e Saturno sono in opposizione, dunque questa nuova settimana potrebbe portare dei momenti di indecisione e confusione, sopratutto per quanto riguarda l’amore.

Al contrario in ambito lavorativo, nonostante l’opposizione dei pianeti, si potranno ottenere importanti successi, il segno sarà intuitivo ed energico in tal senso e potrebbe raggiungere uno degli obiettivi prefissati.

Previsioni astrologiche dal 10 al 16 febbraio da Leone a Scorpione

Leone: l’oroscopo della settimana lascia presagire della giornate vantaggiose da tutti punti di vista per il Leone, che potrà fare affidamento sulla protezione dei pianeti. È un momento di recupero per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la forma fisica, durante le prossime ore il segno recupera le energie e la voglia di fare.

Vendere favorevole dona ai sentimenti nuova vita, sarà possibile trovare delle soluzioni l’interno del rapporti di coppia, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti, soprattutto nel weekend.

Vergine: la nuova settimana inizia con entusiasmo e positività per la Vergine che si prepara a vivere un momento estremamente vantaggioso. È la settimana giusta per parlare d’amore, chi ha incontrato delle difficoltà all'interno della coppia potrà risolvere le controversie, mentre coloro i quali desiderano aprire il proprio cuore alla persona amata o desiderano incontrare la persona dei sogni saranno favoriti dalle stelle.

Anche in ambito lavorativo ci saranno delle novità, qualcuno potrebbe gettare solide basi per un futuro interessante.

Bilancia: l'oroscopo lascia presagire un inizio settimana leggermente sottotono per il segno, che soprattutto durante le giornate di lunedì 10 e martedì 11 febbraio potrebbe risentire di un calo di energie. Venere non è più in opposizione dunque durante questa settimana sarà possibile recuperare all'interno della sfera sentimentale e trovare dei chiarimenti. In ambito lavorativo e per quanto riguarda la sfera economica potrebbero esserci delle preoccupazioni di troppo, meglio agire con cautela.

Scorpione: la settimana inizia con qualche agitazione per il segno, lo stress e la stanchezza accumulata potrebbero riversarsi sul fisico e causare alcuni fastidi a schiena e articolazioni. Tuttavia entro la giornata di giovedì sarà possibile recuperare e chiarire le incomprensioni nate all'interno dei rapporti interpersonali. Anche sul lavoro le stelle raccomandano prudenza, sarà meglio rimandare le scelte importanti come la firma di un contratto o il lancio di una nuova trattativa.

Astri e stelle della settimana dal 10 al 16 febbraio 2020 da Sagittario a Pesci

Sagittario: l'inizio del mese di febbraio non è stato semplice per il segno, che soprattutto in ambito sentimentale ha incontrato diverse problematiche.

La nuova settimana di recuperare e ritrovare il buonumore. Le stelle favoriscono i chiarimenti all'interno del rapporto di coppia, i nativi del segno ritrovano la serenità persa. Anche gli incontri sono favoriti. Saranno giornate fortunate per coloro i quali desidero lanciare un nuovo progetto, anche se la sfera economica potrebbe costituire un pesante ostacolo.

Capricorno: L'oroscopo lascia presagire una settimana faticosa per il segno, il nervosismo e la stanchezza accumulata potrebbero rendere il Capricorno alquanto nervoso e favorire la nascita di contrasti e discussioni, soprattutto con i nati sotto il segno dell’Ariete, dei Gemelli e dei Pesci.

Il consiglio delle stelle è quello di agire con cautela sia per quanto riguarda l’amore che la sfera lavorativa, meglio rimandare le decisioni importanti.

Acquario: sarà una settimana vantaggiosa per cercare di avvicinare la persona dei propri sogni e dare vita ad una nuova relazione o amicizia. Il consiglio delle stelle è quello di prestare attenzione nei rapporti con Toro e Scorpione, con cui infatti potrebbero nascere dei contrasti. Sarà una settimana ottima per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove si potrà ottenere molto grazie alla creatività e all'intuitività del segno. Durante la giornata di venerdì 14 febbraio qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie, recupero nel weekend.

Pesci: nonostante le prime giornate della settimana potrebbero rivelarsi sottotono per il segno, a partire da mercoledì inizierà per i Pesci un buon momento di recupero, che coinvolgerà tanto il fisico, quanto i rapporti sentimentali e l’ambito lavorativo. Secondo l'oroscopo è il momento ideale per coloro i quali desiderano mettersi in gioco, fare nuovi incontri o avviare nuove trattative. Da venerdì qualcuno potrebbe ricevere una proposta vantaggiosa, come decidere di trasferirsi all'estero.