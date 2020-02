Le previsioni astrologiche del segno del Toro, relativamente alla settimana che va dal 10 al 16 di febbraio, ci forniscono informazioni sull'amore, sul lavoro e sulla fortuna.

L'amore di coppia non sarà particolarmente felice, le tensioni sono dietro l'angolo. I single dovranno buttarsi in una storia solo se realmente convinti di ottenere qualcosa di importante. La sfera lavorativa non subirà particolari cambiamenti, potrebbe solo migliorare l'aspetto economico.

Inoltre potrebbe essere una settimana "nera" per quanto riguarda la fortuna ed i nati sotto il segno del Toro potranno contare solo sulle loro forze.

Toro: l'amore per coppie e single

La settimana, per quanto riguarda l'amore di coppia, non partirà con il piede giusto. Si potrebbero verificare continui litigi, dovrete essere bravi a stemperare la tensione e a non creare ulteriori polemiche. Purtroppo per voi, potrebbe essere una settimana non troppo tranquilla.

I cuori solitari dovranno rimboccarsi le maniche, uscire di più e frequentare nuove conoscenze. Siate lungimiranti e agite solamente se convinti, non affrettate i tempi e aprite le porte all'amore solo nel caso ne valga la pena.

Il lavoro per il segno del Toro

Il lavoro sarà stabile, non si evidenzieranno particolari problematiche dal punto di vista professionale. Avete la piena stima di colleghi e superiori, cercate di non inasprire gli animi con qualche polemica sterile e dannosa.

Dal punto di vista economico potrebbero esserci dei vantaggi e delle entrate maggiori. Dovrete essere bravi a non fare il passo più lungo della gamba e a spendere esclusivamente il necessario.

Un vostro amico potrebbe chiedervi una mano, non esitate a dargliela.

La fortuna per coloro che appartengono al segno del Toro

La fortuna vi vedrà e si girerà dall'altra parte. Non prendete iniziative particolari e non mettete in moto progetti o attività particolarmente importanti.

Questa settimana la dea bendata sembra essersi dimenticata di voi. Non disperate e guardate avanti, basterà continuare con ciò che avete e non andare dietro a sogni di gloria.

Rimandate l'appuntamento con la fortuna a data da destinarsi.

Le caratteristiche del Toro

Coloro che sono nati sotto il segno del Toro possiedono alcune caratteristiche che rappresentano il loro "marchio di fabbrica". Preferiscono la sostanza alla superficialità e hanno il grande pregio di non mollare mai. Dal punto di vista sentimentale, ma anche nelle amicizie, risultano essere particolarmente gelosi, a tratti possessivi. Credono molto nella famiglia e sono molto parsimoniosi nell'utilizzo del denaro. Pensano sostanzialmente che non valga la pena sperperare per spese inutili.