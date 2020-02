Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali e l'oroscopo del 10 febbraio è ricco di novità e consigli da non sottovalutare. Giornata deliziosa per i nativi del Toro. Per le persone nate sotto il segno Bilancia è un periodo di rinnovamento.

Segno per segno, approfondiamo ora l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i 12 simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Nella vostra relazione d'amore c'è voglia di miglioramenti.

Il dialogo è perfino piacevole e venirsi incontro ha il sapore delle emozioni condivise. Il fascino di voi single spontaneo e passionale, attira sempre un gran numero di corteggiatori. Peccato che in passato vi siete innamorati della persona sbagliata. Inutile pensare all'ex, la svolta in amore potrebbe essere vicina. Nel lavoro mancate di pazienza e siete piuttosto frettolosi. Mantenete la calma, la fortuna presto vi sorriderà.

Toro – Vi aspettano momenti deliziosi. Avete tanta voglia di condividere con il partner tutto quello che vi passa per la testa.

Siete capaci di mettervi nei passi altrui e indovinare aspirazioni e desideri. Sarà questo il segreto del vostro fascino coinvolgente. I single, dopo le esperienze passate, ora sono in grado di scartare subito qualcuno con la puzza sotto il naso. Se avete dei progetti in fase di definizione, l'oroscopo consiglia di non fermarvi e di passare subito all'azione. Questo periodo può regalarvi grosse soddisfazioni.

Anche la sfera economica è in lenta ripresa.

Gemelli – Questo potrebbe essere un periodo ideale per raggiungere la stabilità nella vostra vita affettiva, capire quale direzione intraprendere oppure per respirare un po' di calma. Le sorprese non mancano. Qualunque sia il vostro desiderio, presto potrete realizzarlo e avvicinarvi al vostro obiettivo. Per i single è un periodo ad alto tasso di malizia.

Se siete un po' timidi, lasciate alle spalle abitudini e timori. È tempo di sottolineare che esternamente e internamente siete diventati delle persone diverse. Attimi positivi nell'attività professionale, finalmente potete stabilire punti fermi concreti. La sfera economica è in primo piano e il vostro desiderio di migliorare le entrate non accenna a diminuire.

Previsioni di lunedì 10 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Se nella vita di coppia c'è affetto, sfruttate questo periodo per migliorare la vostra complicità e per parlare di tante cose, anche quella mai dette. Lasciate fuori dal rapporto le tensioni esterne e godetevi il più possibile i momenti a due, vi farà un gran bene.

Molti single del segno sono ancora a leccarsi le ferite per le cocenti delusioni del passato, ci vuole ancora un po' di tempo per cicatrizzare le cicatrici. Le storie che nascono ora potrebbero diventare solide. Ottime occasioni e buone possibilità in campo economico. Nel lavoro potrete espandere il campo d'azione e intrecciare alleanze valide. Se non avete le idee chiare, fermatevi e riflettete. Magari ascoltate qualche consiglio di un buon amico.

Leone – Chiarimenti, riappacificazioni e questioni complicate? Se ci sono, sarebbe meglio spostare tutto a un altro giorno, quando avrete a disposizione più energie.

Questa giornata di lunedì non parte molto bene, infatti, il vostro umore è a terra e i dubbi vi martellano in testa. Occhio a non far ingelosire il vostro partner. Fascino da single stende altri cuori solitari. Meglio prendere tempo che ritrovarsi di nuovo a leccare le ferite che fanno male. Tuttavia, la passione potrebbe prendervi la mano, anche il cuore. In campo lavorativo, grinta e capacità non vi mancano. Presto le vostre idee raccoglieranno risultati sperati.

Vergine – Giornata molto positiva per la vita di coppia. Qualcuno di voi potrebbe anche pensare di fare dei progetti a lunga durata.

Ottima giornata per gli innamorati e i cuori solitari, che hanno voglia di lasciarsi andare all'amore. Insomma, siete predisposti a cedere alla forza di Cupido. L'unica nota dolente di questo lunedì è la battaglia tra ciò che dice il vostro cuore e quello che pensa la mente. Mantenete la calma, presto troverete il modo di risolvere il dilemma. Questa giornata potrebbe essere un trampolino di lancio per la vostra professionalità. Dovrete impegnarvi molto ma per fortuna non vi mancano tenacia e forza di volontà.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Periodo che vi spinge a un rinnovamento radicale.

Anche per voi è arrivato il momento di cambiare pelle, mantenendo intatto lo stesso affetto di sempre. Se state insieme da molto tempo, non pensate che l'amore deve essere sempre venale. Anche l'amore è soggetto al cambiamento, infatti, il trucco per rendere la vostra relazione eccitante e coinvolgente è cambiare insieme al partner. Per i single più libertini sono favoriti anche i flirt. Sfruttate un momento di pausa per capire come muoversi in campo professionale. Avete le idee chiare e partire subito significa essere a metà dell’opera. Situazione economica in equilibrio.

Scorpione – Potreste vivere con un'ansia esagerata il vostro rapporto di coppia.

Forse siete semplicemente gelosi, oppure non vi sentite soddisfatti di come stanno andando le cose. Per una parte di voi si tratta solo di piccole scosse di assestamento. Se a voi single piace una persona, preparatevi ad affrontare le tempeste della gelosia e dell'insicurezza. Avete fascino ma per strana combinazione tendete a complicare le cose. Nel lavoro e nell'ambito economico dovete impegnarvi al massimo, se volete stabilizzare la vostra attuale posizione oppure conquistare una poltrona più in alto.

Sagittario – Oltre agli amici e alla famiglia, è molto importante ritagliare spazio e tempo per il vostro partner d'amore.

Dovete acquisire complicità sufficiente per affrontare le piccole bufere o altre insidie della vita. Per i single sono favoriti i nuovi incontri e flirt. Non mostratevi gelosi e possessivi con le nuove conoscenze. Se state cercando lavoro, concentratevi meglio su eventuali colloqui, vedrete che la vostra lucidità e l'abilità saranno al massimo. La sfera economica è stabile.

L'oroscopo di lunedì 10 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Ci sono vecchi problemi da risolvere. Se, di recente, tra voi e il partner si erano create tensioni, in questa giornata riuscirete a salvare il vostro rapporto lasciando fuori parenti e vari pettegolezzi sul vostro conto.

I single devono prepararsi al divertimento. Dopo mesi di lavoro stressante, avete voglia di fermarvi un attimo a riflettere, magari prendervi una vacanza. Non è il periodo adatto per un investimento o per lanciare un nuovo progetto, meglio aspettare il mese successivo.

Acquario – Se non siete soddisfatti del rapporto con il partner, fate chiarezza e pensate alle possibili soluzioni e a quello che davvero si può cambiare. Se seguite il consiglio di questo oroscopo, presto lascerete alle spalle molti problemi. I single che tengono alla propria indipendenza, molto probabilmente finiscono per interessarsi a persona impegnata o problematica.

In campo lavorativo avete voglia di buttarvi in mille iniziative e mettere in cantiere tante cose. Ci vuole calma e sangue freddo. Non dovete mai rinunciate ai vostri sogni, anche se vi tocca ridimensionare il budget.

Pesci – Tempo di promesse, certezze, progetti futuri. Vi aspetta un periodo molto positivo per la vita di coppia, denso di soddisfazioni e felicità. Non date troppo peso a un problema che potrebbe sorgere a fine giornata, sono tensioni momentanee. Cupido è sempre più intenzionato a trovare una persona giusta per i cuori solitari. Non vi mancano il fascino, la simpatia, la fortuna e le ottime occasioni.

Buona parte della giornata vi offre occasioni e situazioni vantaggiose nel lavoro. Non abbiate timore di chiedere, fatevi avanti. Vedrete che le vostre azioni avranno ottime conseguenze. Appare vantaggioso anche il campo economico.