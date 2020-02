L'Oroscopo del giorno 11 febbraio 2020 tenta di dare una linea guida ai sei segni componenti la seconda parte del filotto zodiacale. In primo piano spicca l'Astrologia sulla giornata di martedì relativamente al movimento dei pianeti e alle effemeridi in generale.

Analizziamo la giornata che verrà, in primis mettendo 'sottosopra' i comparti amore e lavoro, ovviamente in relazione ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A questo punto è d'obbligo una risposta immediata: gli astri esaltano tutti quelli che nel proprio Tema Natale hanno il segno del Capricorno oppure quello dei Pesci, in questo caso valutati entrambi a cinque stelle.

Invece secondo quanto esposto nell'oroscopo del 11 febbraio, il prossimo martedì si appresta ad essere un giorno abbastanza impegnativo, certamente uno tra i peggiori di questa settimana per coloro appartenenti al simbolo astrale del Sagittario.

Classifica stelline 11 febbraio

Questo martedì vedrà - chi più e chi meno - vincenti in amore, ma anche nelle attività di lavoro, ben cinque segni sui sei analizzati in questo contesto. In primo piano pertanto nella nuova classifica stelline quotidiana, in questo frangente interessante l'oroscopo del 11 febbraio 2020, senz'altro i già citati Capricorno e Pesci.

A seguire a breve distanza i primi due in classifica Bilancia, Scorpione e Sagittario, trio valutato con quattro stelle relative ai periodi routinari. A ricoprire il ruolo della cosiddetta 'ultima ruota del carro', coloro del Sagittario: purtroppo, al simbolo astrale di Fuoco è stata messa in preventivo una giornata valutata 'sottotono'.

Passiamo pure a valutare il responso finale dettato dalle effemeridi del periodo, come al solito interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Acquario;

★★★: Sagittario.

★★: NESSUNO

Oroscopo martedì 11 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Partirà con una marcia abbastanza lenta questo vostro martedì, rendendo questa parte della settimana un po' 'pesantuccia' da vivere.

Tranquilli, tutto si assesterà da metà giornata in poi, arrivando a sera in piena positività. In amore intanto, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, la situazione resta stabile. Insieme al partner potete iniziare a fare progetti, oppure, se siete in cerca dell'anima gemella, monitorate la stabilità di alcune situazioni sentimentali aperte. In generale si consiglia di lasciare correre quelle situazioni instabili che hanno caratterizzato le giornate scorse: non ne vale assolutamente la pena. Single, le previsioni del giorno indicano che partirà nella norma questo vostro martedì.

I vostri astri di settore saranno in prevalenza stabili. Il positivo supporto offerto dalla Luna, al momento in via di avvicinamento al vostro segno, arriverà a spot per via di Venere sotto diretta opposizione alla stessa Luna. In amore, iniziate pure a pensare a qualcosa di speciale da fare oltre che in giornata, soprattutto in relazione al prossimo weekend. Nel lavoro, secondo il vostro oroscopo quotidiano, molti avranno a che fare con un nuovo tipo di impegno/problema/situazione: prima di buttarvi a capofitto, rifletteteci sopra un secondo, ok?

Scorpione: ★★★★. La giornata del 11 febbraio sarà abbastanza buona, in quasi tutto.

Il 'quasi' è d'obbligo, visto che il periodo non sarà esente da sporadici problemi anche abbastanza impegnativi da risolvere. Per quanto riguarda il cielo astrologico di martedì, la speculare positività di Urano in Toro sarà un pochino ridimensionata da Venere in Ariete, quest'ultima rilevata speculare negativa per via dell'opposizione lunare. In amore dunque, preso atto dell'attuale conformazione astrale, ci sarà da fare in parte i conti con la partenza poco positiva della mattinata, specialmente per chi è già in coppia: sarà all'insegna della litigiosità e della ripicca: 'Tu mi hai fatto (detto) questo?

Io allora ti faccio quest'altro, così impari!'; no, non ci siamo... Urge darsi una calmata. Single, l'oroscopo del giorno invita ad essere meno impulsivi con la persona che interessa. Cercate di stemperare eventuali tensioni evitando soprattutto la nascita di discorsi 'sparati a caso', giusto per... Nel lavoro, qualcosa potrebbe muoversi: cercate di usare qualche buona conoscenza per mettervi in luce. L'oroscopo del momento invita a guardare con fiducia al prossimo mese.

Sagittario: ★★★. Un martedì da buttare 'alle ortiche'? No di certo! Ok per la giornata monotona e poco reattiva, classificata con il 'sottotono', ma da qui a demonizzarla ce ne passa...

Se non altro, perché l'Astrologia applicata al vostro segno vi invita assolutamente a non mollare: se proprio doveste trovarvi in seria difficoltà, sarà da prediligere la prima mattinata, molto efficace nella risoluzione di situazioni sotto stress. In amore, gli astri non daranno troppo supporto alle vostre azioni quotidiane, pertanto dovrete cercare di fare tutto da soli, sicuramente puntando sull'intuito e sulla buona capacita nel saper cernere le varie situazioni. In generale, potrebbero non mancare momenti, diciamo così, un po' agitati: sia in coppia che se in procinto di diventarlo, giocatevi tutto sulla 'furba diplomazia', se non altro aiuterà a svincolarvi da eventuali impasse sentimentali.

Single, voi al contrario avrete discrete possibilità in amore: cosa aspettate di più ancora? Nel merito, potreste andare incontro a situazioni inizialmente un po' stressanti, questo si, ma sicuramente in grado di stabilizzare la serenità mentale e poi anche quella fisica: pensate positivo. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 11 febbraio al Sagittario indica qualche debole soddisfazione, specialmente per chi ha un lavoro per proprio conto. Prestate attenzione allo stato fisico: malanno dietro l'angolo?

Astrologia del giorno 11 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì si annuncia sicuramente scoppiettante: in tanti potreste rivivere una meravigliosa esperienza che avete da poco vissuto; il riferimento è certamente per entrambi i comparti relativi ai sentimenti che a qualche attività svolta in precedenza in campo lavorativo (a riguardo, ognuno faccia mente locale per proprio conto e tiri le opportune conclusioni).

In amore, ottime probabilità di fare centro in qualche situazione che attualmente vi sta tenendo in apprensione: se appartenete alla schiera di coloro già in coppia, di certo potrete contare su splendide opportunità. In caso di rapporti ben affiatati poi, il programma astrale prevede la messa in campo di qualcosa di interessante, forse in vista di un evento in procinto di materializzarsi molto presto. Single, a voi l'oroscopo dice sarà un periodo importante: molti riprenderanno pieno possesso della propria vita affettiva, forse anche risolvendo una volta per tutte un annoso problema. Quest'ultimo sappiamo che da un po' di tempo a questa parte vi sta letteralmente 'uccidendo'.

Nel lavoro, l'oroscopo di competenza mette in luce il fatto che, ultimamente, molti Capricorno hanno dovuto scontrarsi con momenti poco piacevoli; adesso è tempo di riordinare le idee. Mirate più a lungo termine.

Acquario: ★★★★. La giornata relativa a martedì 11 febbraio si presume possa portare poco, o almeno non quello che molti di voi Acquario da un pezzo state aspettando. Il sestile Marte-Sole non sarà pienamente sufficiente a garantire massima positività, e il motivo è presto detto: la Luna, in questo passaggio risulta speculare negativa al 75%, già di suo sotto opposizione da Nettuno e Venere.

Dunque, non puntate molto sulla giornata in se stessa ma siate voi gli artefici del vostro destino. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, cosa aspettarsi dalle stelle? Visto il precario posizionamento della Luna, l'invito è quello di tenere duro: qualcosa in ambito sentimentale si sta muovendo. Soprattutto voi in coppia, cercate di favorire le occasioni di dialogo, visto che il periodo lo permetterà. Nel complesso, poche 'buone nuove', pertanto continuate come sempre. Single, sapete di avere un carattere 'pesante', quindi datevi una calmata e (forse) arriverà anche l'amore.

E visto che siete così sicuri di dare sempre il massimo, aspettatevi una pari ricompensa; caso contrario, adeguatevi cercando di migliorare. Nel lavoro invece, l'oroscopo invita a mettere da parte eventuali supposizioni o preconcetti. In caso di problemi, basatevi su riscontri affidabili o prove certe.

Pesci: ★★★★★. Questa parte della corrente settimana per voi dei Pesci partirà davvero molto bene, almeno secondo quanto estrapolato dalla carta astrale di vostra competenza. L'opposizione della Luna nei confronti del vostro Nettuno sarà letteralmente 'polverizzata' dal doppio sestile offerto da Giove in Capricorno in contemporanea verso Mercurio e lo stesso Nettuno.

La predetta situazione sarà la vostra bella garanzia in ambito sentimentale e anche nel lavoro. Secondo l'oroscopo del giorno 11 febbraio pertanto, riguardo l'amore, datevi da fare se avete intenzione di portare a termine una qualche eventuale situazione aperta. Voialtri in coppia troverete senz'altro l'appiglio giusto per rimettere in sesto una situazione in impasse: la soluzione è a pochi passi da voi; entro martedì o massimo mercoledì ne uscirete pienamente vincenti e soddisfatti. Pronti a scommettere? Se single invece, potreste essere più tirati del solito, stanchi e in parte svogliati: dai, tiratevi su, sappiate che al di la del 'muro dell'indifferenza' un cuore aspetta solo un vostro cenno. Ad alcuni di voi single, con problemi importanti in corso, arriveranno soluzioni tampone certamente in grado di offrire piccoli vantaggi in quelle cose che sapete. Nel lavoro, per concludere, l'oroscopo annuncia che diversi sogni nel cassetto, parlando di progetti oppure di opportunità da mettere in gioco, potrebbero trovare vita facile nell'operato di una persona: a voi capire chi potrebbe essere.