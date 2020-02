Durante l'oroscopo della giornata di lunedì 10 febbraio, Marte in trigono nel segno del Leone, porterà la propria carriera professionale in crescita, mentre per Gemelli fare nuove conoscenze sarà un modo per essere allegri. Un obiettivo importante potrebbe essere nelle mani dei nativi Sagittario, mentre gli influssi di Mercurio potrebbero portare un successo inaspettato per il segno della Vergine. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 10 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 10 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: per la realizzazione dei vostri desideri, potreste aspettarvi l'aiuto da parte di un amico o un collega, che sarà favorevole a darvi una mano senza chiedervi niente in cambio.

Sul fronte sentimentale non cercate di scoprire ogni segreto della vostra anima gemella. Anche il vostro partner può avere dei segreti, basta solo che non siano offensivi nei vostri confronti. Nuovi flirt in arrivo per i cuori solitari, alcuni però potranno essere più importanti di quanto si creda. Voto - 7,5

Toro: sarete piuttosto convincenti in ogni ambito secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. In amore Venere in sestile metterà in risalto le vostre capacità sentimentali, riuscendo a saper toccare le giuste corde dell'animo della vostra anima gemella per stabilire un ottimo affiatamento di coppia.

I single sentiranno la necessità di dover chiarire i propri sentimenti con una persona di cui si sono innamorati. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo la quotidianità delle vostre mansioni inizia a starvi stretta, quindi dovreste iniziare a pensare seriamente a qualche novità. Voto - 8

Gemelli: secondo l'oroscopo della giornata di lunedì, il pianeta Venere si troverà in buon aspetto per voi nativi del segno.

Sul fronte amoroso sarà un periodo pieno di impegni, ma ciò non vuol dire che non troverete il tempo da dedicare alla vostra amata. Per quanto riguarda i single parlare d'amore in questo periodo potrebbe essere un'arma a doppio taglio, dunque fate attenzione. Nel lavoro a causa della quantità di mansioni da svolgere potreste non essere in sintonia con i vostri colleghi e preferirete stare chiusi in ufficio oppure ritagliarvi un angolo tutto vostro.

Voto - 7

Cancro: gli influssi del pianeta Mercurio in trigono rispetto al segno dei Pesci potrebbero convincervi ad assumere una posizione di controllo all'interno dell'ambito familiare per cercare di dissipare ogni eventualità venutasi a creare nelle giornate precedenti. Sul fronte sentimentale la vostra allegria contagerà il partner e saprete come coinvolgerlo nelle vostre avventure. I single saranno alla ricerca di entusiasmanti avventure. In ambito lavorativo sarete soddisfatti dei vostri recenti risultati ma presto avrete bisogno di nuove idee. Voto - 7,5

Leone: gli influssi del pianeta Marte dal segno amico del Sagittario, completano per voi un oroscopo incentrato verso l'ambito lavorativo.

In amore la vostra relazione di coppia potrebbe attraversare una fase un po’ incerta, dove non siete pienamente sicuri dei sentimenti che nutrite verso il partner, soprattutto se la vostra relazione è nata da poco. I single nati nella terza decade potrebbero aspettarsi qualcosa di unico proprio con la persona di cui sono innamorati. Ottimo invece l'ambito lavorativo, dove la vostra carriera professionale attraverserà una fase di crescita che sarà un toccasana per voi nativi del segno. Voto - 7

Vergine: gli influssi del pianeta Mercurio rende il vostro cielo molto interessante secondo l'oroscopo di lunedì.

Sul fronte sentimentale se siete preoccupati della vostra anima gemella dovrete cercare di trovare una soluzione affinché stia meglio. I cuori solitari sapranno creare dei rapporti affettuosi e convincenti con amici e nuove conoscenze. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo tutto procederà il meglio, e potrebbe capitarvi qualcosa di inaspettato che vi renderà estremamente felici. Voto - 7,5

Bilancia: secondo l'oroscopo di lunedì, se siete cuori solitari in cerca dell'amore perfetto, ebbene, sappiate che se non manifestate in maniera sincera i vostri sentimenti, non riuscirete a buttarvi in una relazione seria.

Per le relazioni fisse, soprattutto per coloro nati nella seconda decade, mettere in risalto i propri sentimenti sarà una buona idea per aumentare l'affiatamento di coppia. Sul posto di lavoro gli ostacoli che si presenteranno richiederanno una certa attenzione e fareste meglio a non ignorare alcuni problemi che si presenteranno o un consiglio da parte di un collega. Voto - 7,5

Scorpione: Mercurio in un trigono perfetto rispetto al segno amico dei Pesci, completa per voi un oroscopo degno di nota durante la giornata di lunedì. Sul fronte amoroso i vostri sentimenti avranno la prima priorità soprattutto nei confronti del partner.

Vi renderete conto di quanto siete innamorati e del bisogno di sentirvi amati e sarà lo spirito giusto per una relazione forte e duratura. Se siete single un invito da parte di una persona cara potrebbe portare buone notizie per voi nativi del segno. In ambito lavorativo sarà un buon momento per organizzare nuove attività sociali che vi tengano attivi. Voto - 9

Sagittario: gli influssi del pianeta Marte in quadratura al vostro segno zodiacale forniscono tante energie per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di lunedì. Sul fronte sentimentale avrete dunque la voglia di fare tutto ciò che vi passerà per la testa in compagnia della persona che amate anche nelle ore più improponibili, ovviamente se il partner sarà d'accordo.

I single tenderanno a lasciarsi andare e prendere le cose così come andranno. Nel lavoro un obiettivo importante potrebbe essere a portata di mano e potreste lasciarvelo sfuggire se non agirete d'intuito, d' impatto. Voto - 7,5

Capricorno: un oroscopo promettente per voi nativi del segno, grazie agli influssi positivi di Giove, Marte e Saturno in angolo positivo. In amore sarete più volubili, più appassionati e interessanti alla vostra relazione di coppia, affinché ogni progetto insieme al vostro partner sia assolutamente perfetto. I cuori solitari che sono alla ricerca dell’amore non devono cedere alla prima attrazione che provano.

In ambito lavorativo Venere potrebbe rendere non così semplice gestire le varie mansioni che si presenteranno. Voto - 7

Acquario: Sole in quadratura nel vostro cielo assieme a Mercurio favorevole dal buon segno vicino dei Pesci, rendono la vostra giornata entusiasmante e ricca di cose da fare. In ambito sentimentale la comunicazione vi aprirà porte molto interessanti qualora siate single, cercate di essere disponibili. Le relazioni fisse avranno modo di portare in cantiere un nuovo progetto. Sul fronte lavorativo non dovete temere ciò che gli altri potrebbero pensare di voi, se avrete bisogno del contributo intellettuale di qualcuno, non esitate a chiederlo.

Voto - 8

Pesci: secondo l'oroscopo di lunedì, Mercurio in congiunzione rispetto al segno dei Pesci, vi rende pieni di energie, ciò nonostante non vi metterà voglia di mettere in risalto le vostre abilità in ambito professionale. In questo modo i vostri progetti potrebbero rallentare ma è anche vero che ogni tanto è necessario staccare la spina. In amore sarete capaci di azioni decisive, concretizzando le vostre intenzioni con il partner. I single saranno determinati nelle loro scelte, assumendosi i rischi e i vantaggi delle loro azioni. Voto - 7