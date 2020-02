L'Oroscopo del giorno 28 febbraio 2020 è in fibrillazione: questo venerdì, terra di confine tra la fine della settimana lavorativa e l'inizio di un nuovo weekend, in vista un movimento astrale abbastanza interessante. Il periodo in esame vedrà l'ingresso della Luna in Toro: pochi ma buoni i simboli astrali che potranno contare sulle grazie della 'signora dei poeti', pronta a sostenere in amore e nei sentimenti in generale. Curiosi di sapere se il vostro segno rientri tra i fortunati di venerdì? Bene, iniziamo subito a svelare chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà il diretto appoggio da parte delle stelle.

Per quanto riguarda la positività nel periodo analizzato, in primo piano spiccano Scorpione e Sagittario, super favoriti con cinque stelle all'attivo. Giornata abbastanza buona anche per Bilancia, Acquario e Pesci, al sicuro nel periodo grazie alle efficaci quattro stelle a corredo del segno. Il periodo 'no', invece, sempre secondo quanto esposto nell'oroscopo di venerdì 28 febbraio, interesserà solo i nati sotto al simbolo del Capricorno: gli amici appartenenti al generoso segno di Terra dovranno sottostare ai voleri di una pessima Venere, in questo caso direttamente in quadratura a Giove, Saturno e Plutone pianeti presenti nel proprio settore.

Maggiori dettagli nel prosieguo.

Classifica stelline 28 febbraio 2020

Eccoci arrivati ad un nuovo incontro con l'attesissima scaletta con le stelle quotidiane, in questo contesto interessante l'oroscopo del 28 febbraio. Ricordiamo che ad essere messi sotto controllo in questo contesto i soli segni interessanti la seconda tranche zodiacale. Questo venerdì, quinta giornata della corrente settimana, vede tra i positivi in amore ma anche nelle attività di lavoro, ben cinque segni.

In primo piano nella nuova classifica stelline giornaliera Toro, Gemelli e Leone. In coda alla scaletta del periodo invece, solo il già annunciato Capricorno, purtroppo sottomesso a dura prova da astri particolarmente dissonanti rispetto al segno. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come al solito dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci :

★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Bilancia, Acquario, Pesci;

★★★: NESSUNO;

★★: Capricorno.

Oroscopo venerdì 28 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Giornata abbastanza discreta, anche se pronta a portare impegni o situazioni a cui prestare massima attenzione. Se la vostra vita è già abbastanza movimentata o così pensate che sia, allora non dovreste affatto preoccuparvi di quello che le persone intorno a voi pensano, ok? Soprattutto, cercate di concentrare la vostra attenzione su ciò che ritenete essere la vostra priorità, in modo da ottenere quelle soddisfazioni che aspettate da tempo e che senz'altro meritate. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, gli astri indicano che avrete una migliore comprensione delle situazioni, riuscendo a superare ostacoli o di radicarvi solamente su alcuni punti di vista.

La flessibilità sarà il vostro alleato e vi porterà a seguire la strada insieme alla persona amata, senza discussioni inutili. Single, il vostro istinto vi spingerà verso una maggiore intraprendenza: seguite questa linea per questa giornata. Senz'altro gli astri potranno favorire una discreta positività soprattutto per quanto concerne incontri e/o amicizie. Intanto non fatevi delle paranoie se non avete accanto la persona giusta, ok? Le previsioni del giorno nel lavoro, indicano un forte intuito ed abbastanza capacità di leggere nel cuore delle persone. Due qualità queste che vi permetteranno di conquistare la fiducia degli altri e ottenere il sostegno di chi conta per la realizzazione di vostri progetti più importanti.

Scorpione: ★★★★★. Ottime notizie dalla giornata di venerdì: questa dovrebbe partire con notevole slancio, condizionata da tanta voglia di risultare vincenti nelle situazioni più svariate. Un grande Urano in congiunzione alla Luna in Toro (entrambi speculari positivi al 90%), garantiranno una giornata vincente all'insegna della scorrevolezza e del buon umore. Anche se ben supportati, non sbilanciatevi troppo soprattutto nelle situazioni legate agli affari con decisioni prese alla leggera... In amore, ottime chance arriveranno proprio in questa splendida giornata dedicata alla chiusura del ciclo lavorativo: anche se i problemi con il partner non sono del tutto risolti, grazie all’umore conciliante e alle stelle favorevoli, filerete d’amore e d’accordo come non mai.

Single, l'oroscopo del giorno indica che gli astri saranno completamente dalla vostra parte. Un vostro sorriso - spontaneo e non di circostanza - in questa giornata potrebbe valere molto di più di mille parole. Nel lavoro, di certo ancora non potete pretendere che tutti vedano le cose allo stesso modo in cui le considerate voi stessi. Riflettete, a tutti capita di non riuscire a cogliere certi lati di un evento, anche se per voi ben chiari e lampanti.

Sagittario: ★★★★★. Davvero ottime notizie in arrivo dalla giornata, prevista dall'oroscopo sotto i migliori auspici. Una splendida Luna in entrata nel segno del Toro, sarà per voi speculare positiva al 85% e, nel frangente, in amabile trigono astrale verso Marte ed in sestile al Sole.

Date soddisfazioni alle persone che amate, stupitele, coccolatele facendole 'morire' nelle emozioni. Periodo soddisfacente anche nel campo delle finanze, con opportunità da cogliere da fine mattinata in poi: date pure sfogo alla vostra voglia di fare acquisti, il momento sarà molto favorevole. In amore, si preannuncia una giornata in linea generale molto fortunata, a tratti decisamente perfetta e anche un pizzico smaliziata. In campo sentimentale vi sveglierete con le idee chiare e con obbiettivi ben precisi in mente. I vostri astri vi renderanno determinati, ma soprattutto sicuri di voi stessi e di ciò che andrete a fare.

Sarete carichi e pronti ad affrontare di petto le questioni che vi stanno più a cuore con l'intento di risanare quelle che ultimamente hanno subito cambiamenti poco piacevoli. Single, una serata tranquilla davanti alla televisione ci può anche stare; se però avete rifiutato inviti intriganti, allora c’è qualcosa che sicuramente non quadra. Il periodo potrebbe avere in serbo più di una sorpresa per quanto vi riguarda, a patto di riuscire a calare per tempo le vostre buone carte. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 28 febbraio al Sagittario indica che le novità saranno numerose e soprattutto vantaggiose.

Del resto, non avreste mai creduto di arrivare fin qui, bravi!

Astrologia del giorno 28 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì vede sotto oscuri auspici il periodo. In generale si presume che possa arrivare qualche momento di smarrimento capace di generare ansia o lascivia. Il motivo? Diciamo che in gran parte sarà dovuto alla posizione non ideale di Venere, come anticipato in apertura dissonante verso i vostri pianeti di comparto: Giove, Plutone e Saturno avranno a che fare con la quadratura generata direttamente dal pianeta dei buoni sentimenti (Venere), pertanto è consigliato restare calmi e defilati.

In amore, eventuali 'giri di parole' non serviranno a rendere meno tesa la situazione. Perciò, meglio arrivare al dunque così, forse, la vostra sincerità sarà premiata. Forse, in modo quasi indolore potreste voltare pagina, magari tagliare definitivamente certi ponti con chi in passato vi ha fatto soffrire non poco: prendetela pure come una giusta liberazione e non pensateci più di tanto. Single, si intravedono ancora momenti abbastanza offuscati 'dalle nebbie' dell'instabilità o dalla confusione. Magari ora tutto questo potrebbe sembrare impossibile, ma a breve scorderete questo periodo un po' così...

Nel lavoro, questa sarà una giornata dinamica con discrete possibilità da cogliere. Avrete mille cose da fare, dunque cercate di rimanere concentrati sulle principali evitando di strafare.

Acquario: ★★★★. Giornata dai toni discreti, con prospettive anche buone nei riguardi delle cose messe in programma per essere acquistate o conquistate. Inoltre, grazie al Sole (specularità positiva al 60%), in questo momento in sestile a Marte, potrebbe favorire suggerimenti o conclusioni ad hoc in merito ad una situazione importante da 'sbrogliare'. Visto il periodo, qualche strappo alla regola potrebbe essere anche benvenuto...

In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, sarete alla ricerca di un equilibrio affettivo che dia stabilità nella vita di relazione: tenetevi pronti a fare anche qualche piccola rinuncia o sacrificio, ne sarete enormemente ripagati in futuro. Comunque sia, cercate di vivere appieno i momenti importanti del periodo, specialmente voi che siete già in coppia: non serve stare sempre a pensare al domani, è molto più importante vivere bene 'l'oggi'. Single, anche per molti di voi decisivo sarà il buon sostegno da parte della Stella della Terra. Quest'ultima si prenderà cura di voi e già da oggi potrebbe far emergere la vostra fantasia. Con un po' di azzardo (calcolato!) in più riuscirete a fare ciò che avreste sempre voluto fare ma che avete sempre rimandato, sempre per paura di non avere grandi capacità. Nel lavoro invece, prendete le dovute accortezze in modo che tutto possa scorrere secondo le vostre aspettative. Se svolgete un'attività in proprio, il portafortuna sarà la fantasia.

Pesci: ★★★★. Periodo valutato sicuramente positivo dal nostro oroscopo, anche se in linea di massima rientrante nella media. Nettuno, Sole e Mercurio, attualmente i vostri astri di settore, malgrado sotto la buona spinta dei sestili da Luna, Marte e Giove, risentiranno della negatività rilasciata dalla quadratura di Venere verso Giove stesso e poi con Saturno e Plutone. Secondo l'oroscopo del giorno 28 febbraio pertanto, riguardo l'amore, otterrete ampi consensi e questo vi renderà di buonumore. Per la coppia, si profila una serata in perfetta sintonia con il partner e senz'altro piena di serenità da trascorrere appassionatamente tra coccole, carezze e... Se single invece, per quelli di voi con una recente delusione sentimentale alle spalle, gli astri prevedono qualche piccola occasione per rimettersi in gioco. Ovviamente non con la persona con la quale avete rotto, bensì, potrebbero maturare altri tipi di incontri, assai più piacevoli. Nel lavoro, per chiudere, riuscirete a portarvi avanti con le vostre sole forze e non avrete bisogno di nessun aiuto per far fede ai vostri impegni. Tutto questo sarà una soddisfazione che vi riempirà di gioia.