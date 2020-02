Quella di venerdì 28 febbraio sarà, secondo le previsioni astrologiche, una giornata molto fortunata in amore per i nati sotto i segni d'aria. In particolare Acquario e Gemelli andranno incontro a piacevoli sorprese e possibili ritorni di fiamma. L'aspetto sentimentale appare soddisfacente anche per il Leone, attenzionato dalle frecce di Cupido.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): per i cuori solitari, l'invito è quello di essere più stabili e concedersi il piacere di vivere nuovi emozioni che potrebbero dimostrarsi molto produttive in termini amoroso/sentimentali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): continuare a discutere in amore per stabilire chi ha torto e chi ha ragione è del tutto inutile. Mettete piuttosto una pietra sopra ad eventuali divergenze di vedute.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): converrebbe prendersi un po' di pausa o comunque, evitate dispute con un capo o un collega che ha fatto il doppio gioco.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): potrebbe tornare una passione che sembrava chiusa agli inizi di questo mese, ma aspettate fine marzo prima di fare scelte che potrebbero cambiare la vostra vita.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): bene la sintonia con il partner, soprattutto in serata quando riceverete una piacevole e inattesa sorpresa.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): sarà una giornata un po' fastidiosa, anche a livello psicofisico. Di recente, sembra essersi risvegliato un piccolo fastidio che pensavate risolto.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la Luna non è nel vostro segno zodiacale e ciò potrebbe portarvi qualche problemino.

Fate un po' di pulizia nella cerchia delle vostre amicizie: avete bisogno di circondarvi di persone fidate e leali.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): questa fine di febbraio non porta problemi di lavoro o sentimentali, ma solo una grande stanchezza: c'è stato un calo di energia recentemente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): per il lavoro resta un periodo di opportunità, ma bisognerà mettere da parte energie e soldi: ancora spese da affrontare per ristrutturazioni o per la casa.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): vivere alla giornata emozioni e amori vi porterà ad non saper instaurare un rapporto sentimentale duraturo nel tempo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): siete perennemente insoddisfatti e questo non vi aiuterà ad ottenere i risultati sperati, soprattutto per quanto riguarda la vostra attività professionale.

Toro (21 aprile – 21 maggio): oggi non sarete del tutto sereni perché vi sembrerà che tutto quello che state facendo non vi porti nulla di buono.