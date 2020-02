L'Oroscopo del giorno 6 febbraio 2020 è arrivato con tutte le carte in regola, pronto a decretare quali saranno i segni con un giovedì vincente e quali, invece, costretti a fare i conti con un periodo 'magro'. Come di consueto, in questa sede andremo a trattare in esclusiva solamente i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, messi sotto approfondita analisi nei comparti attinenti l'amore e il lavoro. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno 6 febbraio? Diciamo subito che a godere delle buone chance offerte soprattutto dalla Luna - attualmente in Cancro - a questo giro saranno coloro appartenenti al puntiglioso segno dell'Acquario, stra-meritevole dell'ambita posizione al 'top del giorno'.

Invece, a trovare più di qualche impuntamento nel corso di questo giovedì, secondo quanto esposto nell'oroscopo del 6 febbraio, due segni di Acqua: Scorpione e Pesci. A primo tra i due appena evidenziati toccherà sostenere i ritmi poco positivi relativi ai periodi 'sottotono'; all'altro invece arriveranno flussi astrali decisamente più difficili da contenere, ergo, avrà a che fare con una giornata valutata con il 'ko'. I dettagli e la scaletta con le stelle a seguire.

Classifica stelline 6 febbraio 2020

Pronti a dare una valutazione personale alla nostra classifica stelline quotidiana? Come da anticipazioni, il periodo sotto analisi interessa l'oroscopo del 6 febbraio 2020, ovviamente messo in relazione ai sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Visto che abbiamo già anticipato qualcosa in apertura articolo, converrà passare direttamente all'analisi sul prospetto in esposizione.

A voi il piacere di svelare il responso completo dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Capricorno;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: Scorpione;

★★: Pesci.

Oroscopo giovedì 6 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Momento abbastanza particolare in cui non riuscite a capire cosa desiderate veramente dalla vita.

Una fase di malcontento che senz'altro andrebbe tenuta sotto controllo perché potrebbe avere già avuto ripercussioni in alcuni settori importanti di vostro interesse. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, il periodo vi soddisferà in modo discreto: anche se non sarà una giornata fantastica, potreste ugualmente organizzare una gita da qualche parte: dicono che il mare d'inverno sia fantastico per assaporare insieme alla persona del cuore il suono delle onde e il garrito dei gabbiani: vedrete, sarà perfetto! Single, le previsioni del giorno, un incontro emozionante attraverserà presto il vostro cammino risvegliando in voi appassionanti emozioni.

Il massimo sarebbe sognare ad occhi aperti, mano nella mano, sotto un cielo stellato. Starà solo a voi cogliere l'attimo, ma solo se siete veramente interessati... Nel lavoro, l'oroscopo vi esorta a riflettere: tira aria abbastanza pesante a causa di dissonanze astrali. Potrebbe emergere una scarsa disponibilità da parte di qualche collega, e questo vi creerà senz'altro problemi.

Scorpione: ★★★. La tendenza di molti Scorpione in questa giornata di giovedì 6 febbraio potrebbe essere quella di fare tutto all'ultimo momento: attenzione, perché potrebbe esserci un ritardo imprevisto o qualcosa che non andrà come da voi atteso, ok?

Consiglio delle stelle: prendete più tempo, altrimenti rischiate di fare qualcosa di sbagliato! In amore, secondo l'oroscopo del giorno, si potrebbe avvalorare l'ipotesi di un cielo abbastanza cupo, nuvoloso, con idee confuse e sentimenti poco stabili: cosa succede? Calma, se vi organizzerete, senza farvi prendere da ansie inutili, certamente avrete una giornata non diciamo soddisfacente, almeno passabile. Single, l'oroscopo del giorno presume che questo giovedì dobbiate sfoderare un po' più di grinta, se non altro per difendere quella strana vostra voglia di solitudine che avete scelto in amore.

Tutta quella gente che 'scodinzola' attorno a voi porterà in dote una sola cosa (che amate poco!): la falsità. Nel lavoro, periodo impegnativo: la forma non sarà eccezionale e vi sentirete decisamente fiacchi, come svuotati di energie. Conseguenza della settimana pesante appena trascorsa? Probabile: correte ai ripari cancellando gli impegni meno urgenti.

Sagittario: ★★★★. Chi si prepara ad iniziare un nuovo percorso di vita in questo periodo non sbaglia di sicuro, a patto di mettere in chiaro problematiche legate a possibili rischi. In generale, converrà dire 'si' ad un eventuale invito che vi potrebbe arrivare a metà giornata fatto, anche solo per un aperitivo o un caffè da gustare in compagnia di una persona piacevole.

In amore, vi sveglierete con le idee chiare, soprattutto perché le stelle vi renderanno determinati e sicuri dei sentimenti che provate verso la vostra metà: pronti a dare un segno del vostro affetto? Se poi una vocina, a metà giornata dovesse continuare a sussurrarvi all'orecchio nuove strategie amorose da provare, perché aspettare? Fatele! Single, oltre a rallentare i ritmi quotidiani cercate di mettere a tacere certe dicerie: qualcuno a vostra insaputa tenterà di screditarvi agli occhi chi sapete, e questo non è bello, sappiatelo... Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 6 febbraio al Sagittario indica di perseverare in alcune scelte fatte: sarete molto generosi con le persone che vi circondano.

In ambito professionale avrete anche la possibilità di acquisire la stima di tutti lavorando in un ambiente positivo. Sarà il caso di esclamare 'finalmente!'.

Astrologia del giorno 6 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno:★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì, viste le ottime prospettive offerte dalle stelle, sprona a sistemare eventuali conti/contrasti aperti, in qualsiasi ambito. In famiglia, se qualcuno dovesse pendere troppo dalle vostre labbra, convincetelo a darsi da fare adesso oppure in seguito sarà costretto a cavarsela da solo! Diciamo che molti Capricorno sono ormai stanchi di risolvere i problemi altrui...

In amore, abbandonatevi all'ebbrezza del cuore: questo è il suggerimento per questo giovedì di metà settimana, ovviamente direttamente consegnato dalle stelle. Lasciate andare dubbi o paure facendo un'auto analisi sul vostro futuro di coppia: vivrete sia voi che il vostro partner senz'altro con più con gioia questo bel momento. Single, mostratevi aperti e comprensivi con la persona che sapete, cercando di affrontare una volta per tutte ciò che non vi soddisfa, ovviamente in vista di un eventuale rapporto d'amore. Consiglio: questo giovedì iniziate ad occuparvi seriamente del vostro benessere fisico (e sapete già il perché).

Nel lavoro, ovviamente per coloro interessati, una ricercata creatività vi permetterà di trovare soluzioni alternative a quei problemi attualmente insoluti.

Acquario: ’top del giorno’. Molti di voi, cari amici dell'Acquario, non amano sentirsi dire quello che si deve fare o non fare! Forse è per questo che nelle prime ore di giovedì potreste avere più di qualche battibecco a causa di differenti modi di vedere le cose. Il consiglio è quello di cercare una mediazione che soddisfi tutti. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, specialmente per quelle coppiette abbastanza consolidate, previsto il morale alle stelle e questo non potrà che rendere magica l’intesa con la persona amata.

Single, una giornata scintillante vi aspetta, condita da emozioni vere e sincere. Infatti, le stelle vi prepareranno una seratina magica, rallegrata tra l'altro da un incontro ad alto potenziale erotico: contenti? Noi siamo pronti a scommettere sul 'si'... Nel lavoro invece, l'oroscopo invita a tenere un atteggiamento positivo in alcune situazioni in corso di risoluzione. Grazie alle stimolanti influenze di pianeti favorevoli la giornata si presenterà proficua e soddisfacente. Dovrete però valutare il tutto con grande cautela, assicurandovi che vada come avete stabilito. Meglio di così!

Pesci: ★★.

Il nuovo transito della Luna dai Gemelli verso il Cancro risulta purtroppo negativo per voi dei Pesci. Dalla prima mattinata potreste avere il sentore che alcuni rapporti di amicizia o sentimentali stiano per subire un piccolo ridimensionamento. Tranquilli, fate passare questo momento perché i buoni sentimenti torneranno sulla cresta dell'onda le prossime 24/48 ore. Secondo l'oroscopo del giorno 6 febbraio, riguardo l'amore, partirà con una spinta lieve, quasi azzerata, questo vostro giovedì di metà settimana. Il problema sarà soprattutto legato al periodo valutato da 'ko'. In amore quindi, cosa aspettarsi?

Per quanto riguarda la vita di coppia o i rapporti amorosi in genere, entrambi richiederanno un'ulteriore verifica su questioni già discusse in precedenza: meglio essere prudenti e valutare, poi in seguito sarebbe più difficoltoso mettere la cosiddetta 'pezza'. Se single invece, l'oroscopo del momento indica difficoltà in arrivo accentuate dalla solitudine vissuta in questi ultimi mesi, anche se tale stato ad alcuni di voi non ha intristito affatto. Diciamo che è arrivata l'ora che ritorni un po' di sana allegria in voi: la vita è bella! Nel lavoro, per chiudere, se affrontati con calma e sicurezza, gli impegni quotidiani risulteranno meno gravosi: non sempre riuscirete a smaltire ogni incombenza con successo e nel tempo stabilito.