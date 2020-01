L'Oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio 2020 è disponibile a dare consigli e raccomandazioni in relazione al periodo iniziale dell'attuale mese. Come da prassi iniziamo pure a svelare i segni sostenuti dalla buona Astrologia che, come sappiamo, saranno in primis quelli che avranno il piacere e l'onore di ospitare nel proprio comparto i nuovi transiti lunari previsti in calendario. A colorare positivamente la nostra anteprima, il segno dell'Acquario (voto 9), sottoscritto in classifica generale al 2° posto.

Decisamente inferiore il riscontro astrale sui prossimi sette giorni, anche se non affatto male, per coloro del Capricorno (voto 7) e dei Pesci (voto 7). Per il simbolo astrale dei Pesci lunedì ci sarà una bella sorpresa: l'ingresso di Mercurio nel settore. Invece, le previsioni le previsioni dell'oroscopo per la settimana dal 3 al 9 di questo mese indicano un frangente sulla linea della mediocre sufficienza agli amici della Bilancia (voto 6), dello Scorpione (voto 6) e del Sagittario (voto 6). Andiamo a dettagliare singolarmente i sei segni dalla Bilancia fino a Pesci.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 6. In base a quello che è stato riscontrato nel vostro cielo astrale, l'oroscopo per questa nuova settimana di febbraio annuncia un periodo decisamente poco performante in termini di fortuna. Diciamo pure che una sola sarà la giornata migliore, quella appunto del prossimo mercoledì, non a caso ritenuta degna di ricevere le cinque stelle indicanti i periodi al 'top'.

Ad essere invece abbastanza insidiose quelle di lunedì e venerdì, rispettivamente valutate con le tre stelle del 'sottotono' e con le due relative al 'ko'. Andiamo a scoprire la qualità attribuita dagli astri al resto del periodo espressa dalla scaletta posta a seguire:

★★★★★ mercoledì 5, sabato 8 febbraio;

★★★★ martedì 4, giovedì 6, domenica 9;

★★★ venerdì 7 febbraio;

★★ lunedì 3 febbraio 2020.

Scorpione: voto 6.

La settimana non si preannuncia come tra le migliori per voi dello Scorpione. Inizialmente, come pure nella parte finale del periodo, non avrete inconvenienti difficili a cui porre rimedio. Invece la parte centrale potrebbe rivelarsi più ostica del previsto. Specialmente giovedì valutato chiaramente con il 'sottotono' ed il giovedì seguente, sottoscritto con il peggiore 'ko' saranno da prendere con una certa concentrazione. Il resto del periodo si terrà su alti e bassi. Vediamo intanto di essere più chiari mettendo in risalto la situazione giornaliera elativa alle stelline di vostro interesse:

★★★★★ martedì 4, domenica 9 febbraio;

★★★★ lunedì 3, mercoledì 5, sabato 8;

★★★ giovedì 6 febbraio;

★★ venerdì 7 febbraio 2020.

Sagittario: voto 6.

Anche per voi nativi del Sagittario il periodo osservato in questo contesto avrà i contorni scarni della mediocre sufficienza. Quasi certamente avrete da combattere contro i soliti alti e bassi della vita ai quali in tanti già siete abituati da un pezzo, per cui prestate attenzione. Diciamo che la parte peggiore la troverete a metà percorso settimanale: prima un martedì portatore del 'sottotono' e poi un conseguente mercoledì vestito con i colori acri relativi ai periodi da 'ko'. Finiamo pure di svelare in modo completo le stelline giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 3, sabato 8 febbraio 2020;

★★★★ giovedì 6, venerdì 7, domenica 9;

★★★ martedì 4 febbraio;

★★ mercoledì 5 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 7.

Si preannunciano sette giornate mediamente nella norma, basate essenzialmente sulla solita routine. Ovviamente con la sola eccezione dei periodi indicati al di sotto della sufficiente positività che andremo a scoprire a breve. Anzi, tagliamo la testa al toro mettendo subito in chiaro le due giornate probabilmente più difficili da affrontare per voi Capricorno: sabato e domenica! Purtroppo l'8 di febbraio porterà la pesante eredità dei frangenti 'sottotono', invece domenica avrà decisamente bisogno di essere monitorata attimo per attimo in quanto è stata valutata con il 'ko'. Intanto l'oroscopo invita a godersi martedì 4 febbraio, considerato 'top del giorno', al resto penserete poi con calma.

Vediamo nel riepilogo come possano essere i singoli giorni:

★★★★★ mercoledì 5, giovedì 6;

martedì 4 febbraio; ★★★★★ mercoledì 5, giovedì 6;

★★★★ lunedì 3, venerdì 7;

★★★ sabato 8 febbraio;

★★ domenica 9 febbraio 2020.

Acquario: voto 9. Inizierà lievemente in modo discreto il periodo sotto analisi in questo frangente, proseguendo e poi finendo ancora meglio di quanto avreste mai potuto immaginare. Secondo l'oroscopo della settimana, il massimo appoggio dalle stelle lo avrete giovedì 6 febbraio grazie ad una speciale Luna in entrata nel segno del Cancro. Un occhio di riguardo perciò, secondo l'oroscopo, sarà da dare al solo lunedì, previsto in questo caso 'sottotono', poi il resto del periodo sarà una serena passeggiata.

Andiamo pure a confermare quanto detto tastando il polso al resto della classifica a stelline del momento:

★★★★★ mercoledì 5, venerdì 7, sabato 8;

giovedì 6 febbraio; ★★★★★ mercoledì 5, venerdì 7, sabato 8;

★★★★ martedì 4, domenica 9;

★★★ lunedì 3 febbraio.

Pesci: voto 7. Secondo le ultime analisi restituite dall'oroscopo sul periodo astrale cadente all'inizio di febbraio, a voi dei Pesci si preannuncia sicuramente discreto e non difficile da superare. Le giornate si susseguiranno nella normalità, non senza piccoli inconvenienti più o meno degni di attenzione, ad eccezione della parte centrale del periodo. Infatti a metà settimana l'oroscopo annuncia due giorni decisamente da tenere sotto controllo: mercoledì e giovedì sono stati valutati rispettivamente con il 'sottotono' e il 'ko', pertanto annotateli in agenda e, quando arriveranno sappiate che dovete stare calmi e concentrati.

per le cose di una certa importanza avrete da puntare tutto su domenica (top del giorno), su lunedì e sabato (cinque stelle). A voi il resto della scaletta:

Top del giorno domenica 9 febbraio;

domenica 9 febbraio; ★★★★★ lunedì 3 (Mercurio nel segno) e sabato 8 febbraio;

★★★★ martedì 4 e venerdì 7;

★★★ mercoledì 5 febbraio;

★★ giovedì 6 febbraio 2020 .

Classifica dell'oroscopo dal 3 al 9 febbraio

Nuovo incontro con la nostra classifica della settimana completa per tutti i segni. Il periodo sotto analisi è, come da anticipazioni, quello da lunedì 3 a domenica 9 febbraio. A spadroneggiare nella parte alta della classifica settimanale, il Cancro, indicato dall'Astrologia come segno al "top" per la prossima settimana.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta e soprattutto cosa ha riservato di interessante le previsioni dell'oroscopo settimanale da lunedì 3 a domenica 9 febbraio al completo, valida dall'Ariete fino a Pesci. Il resoconto finale è servito:

1° Cancro , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Ariete, Acquario, voto 9;

3° Gemelli, voto 8;

4° Leone, Capricorno e Pesci, voto 7;

5° Vergine, Bilancia, Scorpione e Sagittario, voto 6;

6° Toro, voto 5.

Il responso astrologico dettato dall'oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio, in questo contesto impostato sui primi sette giorni di febbraio, è terminato.

L'invito come sempre è quello di non tralasciare il prossimo appuntamento con le predizioni, la scaletta con stelline quotidiane e le immancabili pagelle dal 10 al 16 del corrente mese.