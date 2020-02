L'Oroscopo del giorno 14 febbraio 2020 mette in campo le nuove previsioni zodiacali di venerdì. Ottime notizie in arrivo sul fronte dell'amore proprio nella giornata in cui ricorre la Festa di San Valentino, grazie anche al passaggio della Luna in Scorpione. Il fortunato segno di Acqua avrà il piacere e l'onore di essere alla testa della nostra classifica stelline di venerdì proprio nel giorno dedicato agli innamorati. Allora, ansiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati di San Valentino?

Iniziamo subito con il gran favorito meritevole della prestigiosa 'top del giorno', ovviamente prescelto tra i sei segni in analisi in questo contesto: lo Scorpione.

Sempre parlando in merito ai migliori del momento, il prossimo venerdì vedrà altri due fortunati emergere dal gruppetto rappresentato da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pertanto, ad avere una marcia in più saranno certamente Bilancia e Sagittario, entrambi valutati a cinque stelle. Invece, in merito a quanto svelato nell'oroscopo di venerdì 14 febbraio, ad avere probabili difficoltà proprio il giorno dedicato in calendario alla festività degli innamorati saranno coloro dei Pesci, in questo caso classificati in periodo da 'ko'.

Classifica stelline del 14 febbraio

Il prossimo venerdì è pronto per essere valutato attraverso la scaletta con le stelle del 14 febbraio 2020.

Al vertice della nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del giorno di San Valentino spiccano in primo piano Scorpione, Bilancia e Sagittario, valutati in giornata 'top'. A seguire, sempre in periodo positivo (quattro stelle), Capricorno e Acquario.

Ultima ruota del carro purtroppo, Pesci, sottoposta a turbolenze astrai abbastanza pesanti. Di seguito il riepilogo della scaletta con le stelle estrapolata dalle effemeridi e interpretata dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

: Scorpione - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: NESSUNO

★★: Pesci.

Oroscopo venerdì 14 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

Mercoledì giornata all'insegna della buona sorte e del buon fare. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, fantasia, immaginazione fervida e un sano ottimismo sono i regali delle stelle per questo San Valentino: a voi l’astuzia di utilizzarli al meglio nelle situazioni più congeniali. Ci sono splendide previsioni in amore anche per chi è single: le previsioni del giorno, invitano a passare del tempo con i vostri amici più cari, chissà che non sia tra loro la vostra futura fonte di felicità. Nel lavoro, gli astri consigliano di aggiustare il tiro, relativamente ad alcune situazioni messe in campo da poco: siate decisi e concisi, ok?

Scorpione: ’top del giorno’. Una giornata sicuramente molto stabile, ferma nelle positive certezze e portatrice di novità molto interessanti soprattutto in amore. L'arrivo di una meravigliosa Luna colma d'amore, nel segno a partire dalle ore 01:37 della notte, proprio il giorno dedicato agli innamorati, non farà altro che enfatizzare ogni tipo di rapporto a stampo affettivo. Anche le coppie più collaudate riusciranno a riassaporare belle sensazioni, alcune anche nuove: con un po' di impegno e curiosità saprete vedere nel partner aspetti che finora non avevate preso in considerazione. Single, l'oroscopo del giorno arriveranno anche a voi splendide occasioni: nuovi amori potrebbero prender vita, di pari passo con la vostra convinzione di non voler essere più cuori solitari...

Nel lavoro, splendide occasioni in giornata potrebbero prender vita dal nulla, con predominanza in alcuni settori: molto avvantaggiati coloro a stretto contatto con le persone.

Sagittario: ★★★★★. La giornata del 14 febbraio non presenterà penalizzazioni importanti, anzi, quasi tutto il periodo potrebbe scorrere all'insegna della calma e nella serenità più assoluta. In amore, preparatevi a festeggiare con chi amate la giornata dedicata ai sentimenti: un paio di progetti che avete da parte da un bel po' di tempo, potrebbero finalmente essere messi in gioco. Regalatevi pure dei ritagli romantici o meglio, di vera intimità con il partner, vedrete che la stanchezza svanirà come d'incanto.

Single, siete ancora in cerca d'affetto? Bene, se appartenente ai nati in terza decade avrete buone possibilità: un'amicizia di vecchia data potrebbe prendere diventare qualcosa di importante, sappiatelo. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 14 febbraio al Sagittario indica che molti nativi saranno sorretti da un vero e proprio senso pratico, tipico del segno. Risolverete alcune questioni anche abbastanza ingarbugliate.

Astrologia del giorno 14 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì preannuncia un periodo buono, anche se in parte meritevole di maggior attenzione.

In amore, con la persona del cuore, buone prospettive si paventano per i più: potrete finalmente (ri)vivere momenti di grande passione, vera gioia per la sfera emotiva. Chi è in coppia riuscirà, anche in questo giorno, a vivere momenti dolci grazie alla complicità del partner. Single, per molti di voi si preannunciano novità decisamente importanti: il consiglio è quello di mettere da parte la timidezza. Cercate di far tesoro del vostro modo pacato e equilibrato di essere, proteggendovi con la calma che vi contraddistingue da eventuali invidie o malelingue. Nel lavoro, nuove interessanti possibilità in campo professionale e non, con leggero vantaggio per chi ha un'attività in proprio.

Acquario: ★★★★. Si intravvede un normalissimo venerdì, senza illusioni o falsi miti: tutto sarà avvolto nella solita e, purtroppo, già scontata routine. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, ogni vostra aspettativa in merito alla sfera affettiva sarà facilmente portata a buon fine. L’intesa di coppia, la fiducia e il buon dialogo con la persona amata saranno completi e appaganti. Se la giornata si dovesse presentare come una bellezza, buona parte del merito andrà alla Luna, in ottimo aspetto con il vostro segno. In campo sentimentale viaggerete spediti: gli obblighi non vi peseranno affatto, portandovi a sfornate soluzioni rapide ai problemi.

Single, tutto sommato vi sentirete abbastanza appagati per quanto fatto finora. il consiglio è quello di non esitare a manifestare i veri sentimenti, certamente assecondando i desideri di chi sapete. Nel lavoro invece, visto il periodo da dedicare al relax, visto che è la Festa di San Valentino, mantenetevi leggeri di pensiero cercando di dimenticare gli impegni vissuti, evitando di pensare ai prossimi.

Pesci: ★★. La giornata dedicata alla festa di San Valentino sarà assolutamente da non sottovalutare per voi dei Pesci. Con questo non stiamo dicendo che avrete l'impossibile da affrontare, anzi, tenendo conto dei nostri consigli, forse riuscirete anche a portare a casa qualche minima soddisfazione.

Secondo l'oroscopo del giorno 14 febbraio riguardo l'amore, forse a tanti di voi converrà soprassedere a certe cose, meglio non perderci la testa: chi non vuol ragionare, non ragionerà mai. Tuttavia, bene il concentrarsi su questioni personali, potrebbero regalare maggiori soddisfazioni, se non subito, a breve. Se single invece, se qualcuno vi ha davvero ferito, lasciatelo nel dimenticatoio insieme alle emozioni negative. In alcuni casi potrebbe giovare quel pizzico di ottimismo in più che spesso vi manca! L'essere positivi senz'altro aiuterà a cogliere meglio quei pochi frutti che la giornata non mancherà di regalarvi.

Nel lavoro, dovrete credere di più nel vostro futuro, provando a peccare anche di ottimismo se nel caso, se non altro per non perdere la vostra grinta o della preziosa energia.