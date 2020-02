L'Oroscopo di domani, giovedì 20 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna soggiornerà in Capricorno ancora per poco, ossia fino al tardo pomeriggio (ore 19:42 circa). Poi l'astro luminoso transiterà in Acquario, sciogliendo la tensione e il nervosismo che certi segni hanno accumulato nei giorni precedenti. I nati del Capricorno presto riceveranno delle novità amorose, mentre i Sagittario rischieranno di trovarsi impantanati in una questione spinosa.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni 20 febbraio

Sagittario - 12° posto - La vita è come una scala mobile, un giorno si sale e in un altro si scende. Non è facile essere sempre sulla cresta dell'onda, ma il trucco è cercare lo slancio giusto e non interromperlo. Siete un segno inarrestabile e pieno di risorse. Non vi scoraggiate tanto facilmente e siete sempre in prima linea. Purtroppo sarà un giovedì sottotono e ad alto tasso di discussioni. Tra i single del Sagittario c'è qualcuno che spesso ripensa a un vecchio amore, ma è meglio guardare avanti perché le minestre riscaldate non sono buone.

Presto avrete modo di aprirvi alle opportunità della vita, infatti sono in dirittura d'arrivo una serie di novità riguardanti il comparto sentimentale e lavorativo.

Ariete - 11° in classifica - Non si può certamente affermare che la settimana sia iniziata in maniera fortunata. Avete sbattuto il muso contro alcuni imprevisti e ci sono state delle insidie da combattere. Avete corso senza sosta dietro alle mille faccende, per questo motivo, in giornata vi sentirete di pessimo umore.

In mattinata dovrete completare un certo lavoretto che vi risucchierà ancora un po' di energia, qualcuno dovrà incontrare il superiore o un cliente particolarmente esigente. Per fortuna si tratterà di una situazione a breve scadenza dato che entro venerdì tornerete a risalire la china. La calma è la virtù dei forti, dunque, dovrete essere pazienti. Nel tardo pomeriggio finalmente otterrete la tanto agognata tregua e vi sentirete pervasi da un senso di meraviglioso relax.

Lasciatevi confortare dalle vostre passioni, a fine giornata è giusto premiarsi dedicandosi a ciò che si ama fare.

Bilancia - 10° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno distratti e questo non sarà di grosso aiuto nel lavoro o nelle faccende domestiche. Vi state occupando di tutto e questo tende a farvi disperare. Avete fin troppe responsabilità tra casa, famiglia, lavoro. Attorno a voi c'è un po' di attrito. Chi è sposato o convive da molti anni vorrebbe una maggior considerazione da parte del partner. Spesso ripensate a come erano belli i primi tempi quando tutto era ancora da scoprire e il corteggiamento non mancava mai.

Il vostro livello di stress risulterà abbastanza alto e questo, a lungo andare, vi porterà vicino all'esaurimento nervoso. Valutate l'idea di fare delle passeggiate all'aria aperta, anche per una manciata di minuti al giorno.

Leone - 9° in classifica - Da qui al weekend dovrete tenere gli occhi bene aperti poiché qualcosa di particolare sta per sopraggiungere nella vostra vita. Se qualcosa potrà andare storto, lo farà. Niente panico però! Con le vostre qualità da guerriero riuscirete a superare ogni ostacolo. In genere siete un segno che si infuria abbastanza facilmente, non avete peli sulla lingua e dite le cose così come stanno.

Questo rappresenta sia un pregio che un difetto. In queste 24 ore sarà meglio farsi furbi e dosare le parole, specialmente con i colleghi e il partner. Da dicembre avete speso fin troppo e il vostro conto piange. Per fortuna presto tornerà il sereno, dovrete solamente crederci e pazientare. Se un rapporto è forte supererà ogni tempesta.

Scorpione - 8° posto - Sapete fin troppo bene che la vita è una battaglia continua, non a caso ne avete passate tante negli anni. Quando la Luna è in Capricorno può succedere di tutto e di più, per cui queste sono giornate da prendere con le pinze, soprattutto se siete sempre sul piede di guerra.

Con il partner ci sono stati dei bei momenti anche se qualcosa non vi è andato giù. Siete soliti parlare di un problema per ore e ore, a volte addirittura per giorni. Comunque sia, in queste 24 ore sarà meglio essere prudenti ed evitare questioni. Nel lavoro c'è qualcuno che non vi piace, forse un collega fastidioso o un capo pretenzioso e scorbutico. Siete molto stressati, perciò state pensando di prendervi una pausa.

Cancro - 7° in classifica - L’oroscopo del 20 febbraio conferma che sarà un'altra giornata faticosa e nervosa, almeno fino al tardo pomeriggio. Dopodiché, con l'ingresso della Luna in Acquario, ogni cosa tornerà al suo posto.

Per cui sforzatevi di non infuriarvi e tenetevi alla larga dai conflitti, soprattutto all'interno del rapporto di coppia. Dopo una giornata di duro lavoro non avete alcuna voglia di occuparvi della casa, ma purtroppo ne siete costretti perché l'abitazione non si pulisce da sola. Quando qualcuno attorno a voi ha un problema interiore lo capite al volo perché siete dotati di grande empatia. Siete sempre pronti a confortare le persone che amate, ma non potete accollarvi tutto il peso del mondo. Siete già troppo pressati e soffrite di ansia, avete bisogno di tranquillità in questo periodo. Da venerdì le cose prenderanno tutt'altra piega.

Oroscopo del giorno

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà in equilibrio anche se di tanto in tanto il vostro umore tenderà calare. Sarete in attesa di un evento particolare, forse il compleanno o il Carnevale. State aspettando con trepidazione la consegna di un pacco. La maggior parte dei nati di questo acquatico segno è una buona forchetta e ama cucinare. In questo periodo siete in fissa con qualcosa, magari una serie tv nuova o un oggetto di lusso che bramate. In giornata la vostra volontà sarà positiva e sarete propensi a lasciarvi alle spalle un torto o un litigio. La vita è troppo breve per trascorrerla arrabbiati.

Non è mai troppo tardi per tornare a studiare o imparare. Se aspirate ad un cambiamento dovete muovere i primi passi. Presto sarete in cima e potrete ammirare un meraviglioso panorama.

Acquario - 5° in classifica - In serata la Luna abbraccerà il vostro segno e cospargerà sul vostro capo: ispirazione, sonni sereni e amore. Quelle coppie che si sono ritrovate a discutere in questa settimana, potranno finalmente fare pace e raggiungere una sorta di accordo. L'amore è un viaggio in due, talvolta capita di deragliare ma la cosa importante è rientrate sui binari il prima possibile. Avete mille sogni e aspirazioni, non a caso siete uno dei segni più talentuosi dello zodiaco.

Non permettete a nessuno di denigrarvi o di dirvi quello che dovete fare. Avete pienamente diritto di prendere le vostre decisioni e di sbagliare.

Gemelli - 4° posto - I rapporti interpersonali risulteranno favoriti, per cui coloro che lavorano in proprio o che vogliono vivere una vita più attiva, dovranno cogliere questa opportunità per accrescere la cerchia delle conoscenze: presto o tardi vi tornerà utile. Ultimamente risultate troppo agitati, prendete in considerazione di diminuire il consumo della caffeina e di fare un'attività fisica che permetta di scaricare la vostra adrenalina. Una persona di vostra conoscenza prova da tempo una grossa attrazione per voi.

Qualcuno, nonostante sia sentimentalmente impegnato, non sa più che fare, forse c'è stata una dimenticanza che vi ha scosso profondamente. Talvolta torna utile prendersi del tempo per riflettere e allontanarsi per un po'. Se c'è un problema che vi tormenta, non esitate a confidarvi con qualcuno di fidato.

Vergine - 3° in classifica - Oroscopo promettente e che segnala un cambiamento radicale in atto. Rispetto a qualche anno fa state vivendo una vita diversa, qualcosa non è più la stessa, forse avete un lavoro differente oppure avete cambiato casa, partner. Comunque sia, la situazione planetaria di questa giornata sarà alquanto efficace per le situazioni di lavoro/studio o personali.

I single avranno modo di comprendere cosa vogliono dalla vita, soprattutto coloro che hanno vissuto una cocente rottura. La motivazione aiuta ad andare avanti nella vita, per cui valutate di leggere dei libri spronanti. Salute in rapido miglioramento anche se per fare i salti di gioia bisognerà attendere la fine della settimana.

Capricorno - 2° posto - Continua il filotto positivo anche se la Luna potrebbe farvi sentire un pochino lunatici. In genere siete dei tipi taciturni e riflessivi, anche per questo non volete problemi attorno a voi. In questo giovedì riuscirete a concludere qualcosa di importante che potrebbe attirare elogi. Un lampo di genio vi aprirà una nuova strada da percorrere, non dovete mai smettere di prefiggervi nuovi obiettivi. Del sano movimento vi aiuterà a tenervi in buona forma a lungo, occhio solamente a non strafare. Lasciate da parte le persone negative e che mettono zizzania: Chi semina vento raccoglie tempesta. Presto giungeranno novità amorose per i cuori solitari.

Toro - 1° in classifica - Si prospetta un giovedì promettente e pieno di buoni auspici. Ci saranno ottime possibilità affinché accada qualcosa di bello, destinato a farvi spuntare un bel sorriso sulle labbra. Sfruttate queste ore della giornata per portarvi avanti o con eventuali incombenze. Chiedete aiuto senza esitare. Chi ha dei figli si ritroverà a fare un discorso importante, in tal caso scegliete con cura le parole da usare. Se c'è un guasto affrettatevi a ripararlo perché rimandare servirà solamente a tenervi sulle spine. Finalmente potrete lasciarvi andare alla passione. Entro la primavera vi toglierete una bella soddisfazione.