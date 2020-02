L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 20 febbraio analizza l'entrata di Sole in Pesci che garantisce sensibilità e romanticismo anche al Capricorno, Scorpione, Toro e Cancro. L'astro diurno infonde fiducia in sé stessi, anche se Nettuno in congiunzione rende gli affetti molto influenzabili dalle proprie insicurezze. Mercurio in Pesci cerca di mitigare il tutto con l'intelligenza nelle previsioni astrologiche fortunate.

Astri e oroscopo dell'amore di giovedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: se volete rinascere, dovete tagliare i ponti con i ricordi passati e progredire passando all'azione per rivoluzionare il presente in modo costruttivo.

Siete chiamati a prendere una decisione che riflette i suoi effetti sia sul presente che sul futuro.

Toro: più aperti a scambiare idee con il partner, approfittate degli astri presenti in Pesci che sprigionano un'acutezza mentale molto originale, anche grazie alla presenza di Urano nel segno. Condividete tutto in due, è il momento di fare progetti per migliorare il futuro della coppia.

Gemelli: attenzione alla nuova posizione di Sole che forma una quadratura astrale con Nettuno e Mercurio. Non lasciatevi prendere da alcune fissazioni che possono provocare delle vere e proprie manie di persecuzione.

Anche l'intelletto di Mercurio viene messo a dura prova dall'influsso solare in quadratura.

Cancro: buono l'influsso solare dai Pesci che rende l'affettuosità più calda e accogliente. Fedeli anche se non dimostrate affetto e non vi lasciate andare alle smancerie, a tratti apparite mutevoli a causa dell'influenza nettuniana che fa fantasticare in un mondo tutto vostro.

Leone: non prestate attenzione ad alcune dicerie e pettegolezzi pronunciati da gente invidiosa, che vuole farvi litigare.

Piuttosto non siate gelosi e chiedetevi se manifestate l'amore con lo stesso slancio del partner. Sono in arrivo delle novità.

Vergine: Sole in posizione avversa produce instabilità affettiva e l'umore non è dei migliori. È il momento di affrontare una situazione di coppia rimasta in sospeso da troppo tempo. Attenzione però che le idee sono alquanto confuse. Riflettete quindi ponderando i pro e i contro in maniera oculata.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcuni cambiamenti che desiderate stentano ad attuarsi. Pazientate dunque e aprite il cuore al presente, senza rimuginare troppo sia sul passato che sul futuro. Possono giungere delle notizie inaspettate che dovete affrontare senza rancore e approfondendo la situazione in maniera analitica.

Scorpione: i pianeti presenti in Capricorno si impegnano a farvi vivere le emozioni in maniera più intensa e sensibile. Anche a costo di strapazzarvi l'anima, Plutone con Luna attua un'evoluzione che mette in discussione i desideri e i vostri istinti più nascosti.

Avviate questo viaggio nell'anima che seppur doloroso, produce buoni frutti.

Sagittario: finalmente Sole rompe una quadratura un po' pesante per i sentimenti. Passando nel cielo astrologico dei Pesci, regala maggiore entusiasmo. Attenzione a non seguire in maniera eccessiva una scia fantasiosa che fa cullare nei ricordi passati, estraniandovi dalla relazione a due.

Capricorno: Luna nel segno e in sinergia con Marte, Plutone e Saturno produce qualche avversità. Come un'impalcatura del cuore, l'astro plutoniano diventa più introspettivo a causa dell'influsso lunare e indaga nella vostra interiorità, facendo salire a galla delle pulsioni interiori che se vissute in maniera consapevole, producono i loro frutti in futuro.

Acquario: Sole è passato nel domicilio adiacente ma non vi abbandona. Anzi, rafforza la sua carica energetica e ottimistica con la sensibilità di Nettuno e l'intelletto di Mercurio. Così potete approfondire la situazione amorosa con maggiore introspezione, analizzando alcuni lati della coppia che non avevate valutato in passato.

Pesci: sensibili e romantici, accogliete Sole nel segno che riscalda il cuore. Attenzione a non isolarvi troppo, evitando di sentire le sofferenze del partner per non rimanerne coinvolti. Mercurio fa prendere l'iniziativa giusta per portare avanti un progetto fortunato, ma prima dovete avviare una trasformazione rigenerante della propria dimensione emotiva.