L'Oroscopo di domani, sabato 8 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sul piano astrologico avremo la Luna in Leone, inoltre, nel giorno seguente si verificherà il plenilunio. I sogni, le speranze e le ambizioni risulteranno più vivide che mai. In questa particolare fase lunare risulteranno avvantaggiati i tagli di capelli e le cure personali. I nati del Cancro vivranno 24 ore particolari mentre i Pesci saranno sorridenti e gioviali. Sono in arrivo delle notizie importanti per i Capricorno.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni dell'8 febbraio

Vergine - 12° posto - Avrete a che fare un fine settimana altalenante. La vostra pazienza sarà messa a dura prova dai familiari. Le coppie riceveranno una particolare richiesta dal partner. Saprete essere molto persuasivi. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo o scolastico, avrete voglia di cambiare e di cercare delle alternative migliori.

Qualcuno, da tempo, sta combattendo contro un forte stato di agitazione interiore. Forse siete in attesa dei risultati di un esame o di un test, ma non agitatevi. Presto troverete la pace, dovrete solamente pazientare.

Toro - 11° in classifica - L'amore farà capolino verso il mese di marzo. Dovrete attendere ancora un po' prima di poter vivere delle emozioni in più. Diverso il discorso per le coppie, in quanto il legame risulterà stabile e indistruttibile in questa giornata.

Dovrete frenare ogni perplessità sul nascere, non dovrete lasciarvi trascinare sul fondo dalla vocina interiore pessimista. Se qualcosa dovesse risultare ambigua, la cosa migliore da fare sarà chiedere subito delle spiegazioni alla persona interessata. I single potranno fare leva sul fascino e ammaliare la persona desiderata. Aprite gli occhi perché un'amicizia cela qualcosa di più profondo. Qualcuno non è stato bene nei giorni scorsi, ma in giornata sarà possibile ottenere un miglioramento.

Gemelli - 10° posto - Tendete a fare di testa vostra e spesso incappate negli errori, ma sbagliando si impara. Amate leggere, curiosare e approfondire quello che non conoscete, siete un segno di grande apertura mentale. Abili nel socializzare, sapete farvi voler bene. In giornata avrete modo di scambiare due parole con un collega o un familiare, qualcuno farà anche delle nuove conoscenze. Soppesate quello che andrete a dire perché spesso le parole possono comportare danni. In generale sarà un sabato lieto, ma chi lavora o studia rischierà di essere fin troppo distratto. Prima il dovere e poi il piacere, valutate l'idea di motivarvi con dei piccoli premi da concedervi a fine giornata.

Scorpione - 9° in classifica - Sabato di shopping per molti nativi di questo splendido segno. Siete dei tipi solitari, cercate sicurezza e tranquillità. Non gradite molto le sorprese, forse perché in passato vi hanno turbato profondamente. Pur essendo timidi e sensibili, non avete timore di tuffarvi nell'avventura e di provare cose nuove. L'educazione per voi è molto importante e chiedete rispetto reciproco anche all'interno della famiglia e dell'amicizia. In serata avrete modo di trascorrere del tempo prezioso con i vostri cari. In giornata mettete un freno ai pensieri negativi, ma al contempo non lasciatevi trasportare dalla corrente dell'illusione.

Bilancia - 8° posto - Le previsioni astrologiche vi mettono in guardia dei piccoli intoppi che dovrebbero verificarsi entro metà pomeriggio. Qualcosa non andrà come sperato e questo vi scoraggerà un pochino. In amore, qualche nativo di questo segno sta vivendo una crisi che sarà superata entro l'estate. In questo periodo siete presi dai vostri sogni di gloria, magari avete puntato un nuovo obiettivo e siete intenzionati a raggiungerlo. Forse un membro della famiglia non sta vivendo un buon momento, in tal caso siate più indulgenti nei suoi confronti e tendete una mano. Sfruttate queste 48 ore per fare quello che amate e studiate un modo per incrementare le entrate.

Presto dovrete sostenere delle spese salate, attenzione ai consumi.

Cancro - 7° in classifica - L’Oroscopo del'8 febbraio dice che avrete a che fare con un sabato particolare. Fino a metà pomeriggio sarete impegnati tra lavoro e commissioni personali. La quotidianità tende a risucchiarvi tutte le forze, specialmente se avete dei figli piccoli che richiedono maggiori cure e attenzioni. Ciononostante, siete un segno che per la famiglia è capace di tirare fuori il 100%. Chi ha superato i 30 d'età, in serata sarà fin troppo stanco per uscire e preferirà godersi le ore in tranquillità, magari guardando la finale di Sanremo o con una lunga maratona di serie tv.

Le finanze annaspano ultimamente, per cui fate attenzione ai consumi. Non importa quante volte cadete, quello che conta è la capacità che possedete di rimettervi in piedi.

Oroscopo del giorno

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà sorridenti e tranquilli. Mercurio favorirà la comunicazione e il lavoro. Sarete più collaborativi per questo motivo avrete maggiori opportunità di ottenere degli elogi. Da tempo, dentro di voi combattete una battaglia, per questo molte volte siete giù d'umore e vulnerabili. Presto dovrete affrontare un discorso importante o fare un investimento decisivo. Siete un segno sognatore e dotato di una fertile immaginazione senza uguali.

Un detto giapponese dice che non vedere è un fiore, per cui l'immaginazione è un dono che la realtà non possiede. Se volete essere liberi e meno indaffarati di domenica, cercate di accelerare il passo.

Capricorno - 5° in classifica - Sarà un sabato importante, preparatevi ad accogliere delle novità amorose e personali. Chi è in cerca di lavoro si renderà conto di desiderare qualcosa di preciso nella vita. Una notizia importante sta per arrivare. Gli affari faticano ad ingranare e state vivendo delle settimane difficoltose. Non abbattetevi e riflettete su cosa potete fare per migliorare, forse avete bisogno di rinnovare.

Si attirano più mosche con il miele che con l'aceto, fate vostro questo detto che si rivelerà azzeccato non solo per la vita personale ma anche all'interno della sfera lavorativa. Qualcuno ripenserà ad un vecchio amore, forse nel 2019 avete vissuto una rottura oppure avete perso la testa per una persona impegnata. Voltate pagina perché le minestre riscaldate non sono buone. Avrete modo di scrollarvi il passato di dosso, si chiude una porta e si apre un portone.

Ariete - 4° posto - Da quando l'anno è iniziato, si sono verificati una marea di episodi che vi hanno lasciato interdetti. In questo sabato sarà possibile riscattarsi e scrollarsi di dosso una settimana poco entusiasmante.

Ritroverete l'ottimismo e il buon umore, la vostra gioia sarà talmente elevata che finirà per contagiare coloro che avranno la fortuna di avervi attorno. All'interno delle relazioni governerà l'armonia, niente potrà compromettere l'affiatamento tra voi e il partner. Lasciatevi travolgere dal romanticismo ed organizzate qualcosa di bello da fare in coppia. Chi ha dei figli, spesso non riesce a trovare un po' di tempo per se, ma in giornata avrete modo di chiedere aiuto. Davanti ad un ostacolo potreste sentirvi scoraggiati e non sapere come affrontarlo, tuttavia non fermatevi e cercate di arginare il problema.

Acquario - 3° in classifica - Sabato di calma piatta. Dopo una vivace settimana in cui ne sono successe di cotte e crude, finalmente potrete riposare e recuperare. Qualcuno sceglierà di trascorrere la serata insieme agli amici più cari, mentre altri preferiranno starsene a casa a guardare la tv o a leggere un bel libro. Approfittate del pomeriggio per fare una capatina dal parrucchiere o dall'estetista, avete bisogno di pensare a voi stessi perché vi siete trascurati abbastanza. Avrete difficoltà di concentrazione in questo weekend, per cui rinviate ogni appuntamento o commissione ad un'altra giornata della prossima settimana.

Scrollatevi l'opinione altrui di dosso, non potete rinunciare a splendere solo perché avete timore di essere criticati.

Leone - 2° posto - Quando una persona vi ferisce, siete soliti chiudere la porta e gettare via la chiave. Tuttavia, qualche volta siete capaci di porgere l'altra guancia. In queste 24 ore, qualcuno si concederà un po' di sano shopping, magari in lieta compagnia. Approfittate di un'uscita di svago per comprare un regalo di San Valentino alla persona del cuore oppure per rinnovare il guardaroba. In questa giornata la Luna sarà nel vostro segno e accrescerà la creatività e la voglia di fare.

Saranno 24 ore estremamente efficaci per studiare o ultimare un lavoro, se possibile portatevi avanti così sarete liberi domenica. Siete un segno che lotta, un vero guerriero, infatti davanti alle avversità della vita tirate il meglio di voi.

Sagittario - 1° in classifica - Sarà un sabato favorevole, la Dea Bendata busserà alla vostra porta e vi terrà compagnia anche nel giorno seguente. Con Marte nel segno vi sentirete finalmente liberi da ogni imposizione e preoccupazione. Non saranno da escludersi dei colpi di fulmine, i cuori solitari avranno maggiori opportunità di fare un incontro interessante. Chi ha vissuto una rottura non avrà difficoltà a voltare pagina. Non vi date facilmente per vinti. State attenti a certi argomenti riguardanti l'eredità e il patrimonio, non vale la pensa rovinare un rapporto per questioni di soldi. Imparate ad apprezzarvi di più, ogni persona è unica nella sua specie. Venere favorirà l'amore e i sentimenti di coppia, trascorrerete una bollente serata di passione con il partner.