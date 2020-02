L'Oroscopo di sabato 8 febbraio lascia presagire 24 ore di grande energia e vitalità in particolare per l'Ariete che potrà fare affidamento sugli influssi positivi della Luna e Venere. Anche il Toro potrà fare affidamento su Venere in posizione vantaggiosa, sarà una giornata interessante per i rapporti e i nuovi incontri. Giornata sottotono per il Cancro a causa di Giove e Saturno in opposizione. Energico il Leone.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo per sabato 8 febbraio 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 8 febbraio da Ariete a Cancro

Ariete: nonostante una settimana faticosa, finalmente arriva per il segno un momento di recupero. Saranno 24 ore fortunate, grazie a Luna e Venere in aspetto positivo. Si potranno risolvere i contrasti nati in amore e anche i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

Toro: l’oroscopo di sabato 8 febbraio lascia presagire una giornata interessante per il Toro per quanto riguarda i sentimenti, grazie a Venere in posizione favorevole. Il momento ideale per coloro i quali intendono sposarsi o andare a convivere.

Anche gli incontri sono favoriti. Al contrario la luna dissonante potrebbe causare un calo di energie.

Gemelli: un quadro astrale positivo si rifletterà sul segno durante questa giornata, i Gemelli potranno recuperare le energie e trovare dei chiarimenti tanto in amore quanto in ambito lavorativo. Qualcuno potrebbe togliersi dei sassolini dalla scarpa e ricevere delle belle sorprese.

Cancro: Giove e Saturno contro renderanno questa giornata leggermente sottotono per il segno, che potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare dei malesseri fisici.

Anche gestire i rapporti interpersonali si potrebbe rivelare più difficile del previsto, litigi e discussioni potrebbero nascere in amore e in famiglia.

Previsioni astrologiche 8 febbraio da Leone a Scorpione

Leone: Marte e Venere in posizione favorevole daranno una marcia in più al segno durante questo weekend di febbraio. E un momento estremamente vantaggioso ed energico per l’amore e i rapporti interpersonali, al contrario qualcuno potrebbe risentire di qualche lieve malessere fisico.

L’oroscopo consiglia di evitare gli sforzi e prendersi cura di corpo e mente.

Vergine: Venere non è più in opposizione, dunque quella di sabato 8 febbraio si rivelerà una giornata vantaggiosa per la Vergine che soprattutto per quanto riguarda l’amore recupera ottimismo e serenità e potrà vivere delle giornate di farti emozioni. Soddisfazioni in ambito lavorativo.

Bilancia: l’oroscopo lascia presagire un fine settimana di tensione per il segno, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e la sfera sentimentale. A questo segno le imposizioni non sono mai piaciute, dunque potrebbe ripagare con la giusta moneta coloro i quali cercano di imporsi sulla sulle proprie volontà o desideri, attraverso forzature o toni di polemica.

Scorpione: durante questo sabato sarebbe bene per i nativi del segno raccogliere le idee e ritagliarsi qualche momento di riposo. La settimana infatti non è stata semplice da gestire e anche durante il weekend non mancheranno i momenti sottotono. Lo Scorpione particolarmente suscettibile ed irritabile, potrebbe favorire la nascita di contrasti e malumori in ambito lavorativo, ma soprattutto all'interno della stella sentimentale.

Astri e stelle 8 febbraio da Sagittario a Pesci

Sagittario: l’oroscopo di sabato 8 febbraio lascia presagire una giornata di recupero per il segno che ritrova il buon umore, ma soprattutto le energie e la voglia di fare.

La positività ritrovata aiuterà il Sagittario a ristabilire la serenità in amore. E' il momento ideale per organizzare un viaggio a una serata tra amici.

Capricorno: sarà una giornata faticosa per il segno che soprattutto all'interno dell’ambito lavorativo farebbe meglio a cercare di evitare la nascita di contrasti e polemiche. Recupero a partire da domenica.

Acquario: Il consiglio delle stelle per questo fine settimana è quello di ritagliarsi un momento di riposo ed evitare sottoporre il fisico sforzi eccessivi. Quella di sabato potrebbe rivelarsi una giornata sottotono, anche per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali.

Pesci: un oroscopo vantaggioso protegge il segno durante questo sabato, assicurando due giornate interessanti per quanto riguarda il lavoro ma soprattutto la sfera sentimentale. E' il momento ideale per chi intende mettersi in gioco e migliorarsi professionalmente parlando: Passione e romanticismo si riaccendono, anche gli incontri sono favoriti.