Le previsioni astrologiche della Bilancia, per quanto riguarda il mese di marzo, ci informano sull'andamento sentimentale di coloro che vivono in coppia e di coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella, e sull'aspetto lavorativo e professionale. Le coppie vivranno momenti positivi e momenti meno interessanti, ma non si dovrebbero verificare cambiamenti negativi di sorta. I cuori solitari non avranno molte possibilità di cambiare il loro status, non si dovranno abbattere e dovranno continuare per la loro strada.

L'aspetto lavorativo non vedrà particolari cambiamenti, i nati sotto il segno della Bilancia dovranno solo guardarsi da qualche fregatura.

Bilancia: il mese di marzo per le coppie

Potrebbe essere un mese fatto di alti e bassi, per voi nati sotto il segno della Bilancia. Si potrebbero verificare incomprensioni e litigi che tenderanno ad attenuarsi nella seconda metà del mese. Il clima risulterà essere più sereno, anche se potrebbero presentarsi episodi isolati di nervosismo e apatia. Tutto sommato non incideranno particolarmente sulla ritrovata tranquillità.

Cercate di essere equilibrati e evitate le polemiche fini a se stesse, l'intelligenza dovrà sempre prevalere sulle vittorie effimere.

I single della Bilancia a marzo

I single del segno della Bilancia potrebbero ritrovare una loro tranquillità interiore. Non avrete particolari opportunità di cambiare il vostro status, le poche occasioni che si presenteranno non dovrebbero portare nulla di concreto e particolarmente emozionante.

Qualche avventura e alcuni incontri fugaci, potrebbero fare da sfondo al vostro marzo sentimentale. Non dovrete andare giù di morale, non pensate di avere poco fascino e non abbassate la vostra autostima. Sarà un mese che andrà così, nulla di più e nulla di meno.

Lavoro e salute a marzo per i nati sotto il segno della Bilancia

L'aspetto lavorativo si rivelerà sufficientemente positivo. Soprattutto la parte centrale del mese potrà riservarvi buone soddisfazioni, a patto che mettiate sacrificio e professionalità in tutto quello che vi apprestate a fare.

In quel periodo sarà buono anche l'ambito economico-finanziaro, nelle altre parti del mese andrete avanti senza infamia e senza lode. Potreste ricevere alcune offerte lavorative, non fatevi prendere da facili entusiasmi e cercate di stare lontani da qualche probabile fregatura. La salute non sarà eccelsa, ma non vedrà verificarsi nemmeno situazioni particolarmente negative. Verso la fine del mese, cominciate a praticare qualche sport o almeno a fare qualche salutare camminata. Stare fermi potrebbe nuocervi, sia nella mente che nel fisico.